Cyril Hanouna fait abattre Arthur en direct, une vidéo qui va vite faire polémique

Depuis de nombreux mois, les tensions entre Cyril Hanouna et Arthur ne sont plus un secret. En effet, les deux présentateurs et producteur ont pris l’habitude de véritablement se clasher. Mais une vidéo publiée par le boss de C8 risque de remettre de l’huile sur le feu. En effet ce 4 janvier, Cyril Hanouna a décidé de se moquer de son collègue. Voici donc une séquence qui risque de créer à nouveau la polémique ! Car même sur le ton de l’humour, ces images ont de grandes chances de faire réagir Arthur. LD people vous livre les moindres détails de cette affaire.

Cyril Hanouna : une nouvelle flèche envoyée à Arthur

Plus qu’une simple concurrence

Ce n’est plus un secret pour personne. Cyril Hanouna et Arthur sont loin aujourd’hui d’être de véritables amis. Ainsi, ils n’hésitent pas tous deux s’invectiver par médias interposés. Pourtant, l’origine de cette mésentente est loin d’être claire. Mais au fil des mois, cela devient une véritable évidence. Le présentateur de C8 et l’animateur de TF1 ne sont pas près de passer des vacances ensemble ! Les tacles entre les deux stars sont même devenu une véritable habitude.

D’ailleurs, Cyril Hanouna n’a pas manqué de réagir à la récente diffusion de District Z sur TF1. Car ce programme produit par Arthur était très attendu. Pourtant, les audiences ont été loin d’être à la fête. Cyril Hanouna a donc profité de l’occasion pour parler de ce véritable échec. Mais ce 4 janvier, le présentateur de Touche pas à mon poste en a remis une couche. Ainsi, il s’est une fois de plus se moquer de son véritable rival. Dans une séquence plein d’humour, il a ainsi parodié Arthur et les responsables de TF1. LD People vous explique tout !

Découvrez en exclusivité la nouvelle série de TF1 😂 #TPMP pic.twitter.com/gMdfl5cU61 — TPMP (@TPMP) January 4, 2021

” L’Amateur “

En début de son émission Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna avait néanmoins commencé par faire quelques compliments à District Z. Il reconnaissait d’ailleurs à Arthur un grand esprit d’initiative. ” Les mecs qui ne tentent rien, c’est normal qu’ils ne se plantent jamais “. Mais les bonnes intentions étaient de courte durée. Puisque quelques instants après ces déclarations, Baba a dit ce qu’il pensait réellement du programme. Car pour lui, cet échec pose un problème. Car une émission avec un tel budget, doit absolument réussir. En effet, en cas d’échec, tous les producteurs seront désormais réticents à investir des sommes colossales dans ce genre de programme. ” Malheureusement ça n’a pas pris et ce n’est pas une bonne nouvelle pour nous non plus “.

Cyril Hanouna ne se réjouit donc pas de ce fiasco. Pourtant, il n’a pas hésité à une fois de plus se moquer d’Arthur et de sa production. Ainsi, il a diffusé une séquence dans laquelle il se met en scène dans le célèbre film de Jean-Paul Belmondo, Le Professionnel. Cyril Hanouna s’est donc grimé en Ara Aprikian, le directeur des programmes de TF1. Il fait donc mine d’être inquiet par le score réalisé par District Z. Comme dans le long-métrage, il demande donc à ses équipes de mettre à mort Arthur. ” Il faut que ça cesse. Il faut le stopper, je vous donne l’ordre de le stopper “. Reste à savoir si cette parodie sera véritablement du goût du présentateur et producteur de TF1. Surtout après avoir été surnommé ” L’Amateur “… Mais en tout cas, la vidéo ne manque pas d’originalité et de second degré…