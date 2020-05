Cyril Hanouna: futur candidat à la présidentielle? Ça se précise, il s’exprime

Cyril Hanouna serait dans les strating blocks pour présenter sa candidature à l’élection présidentielle. Une nouvelle pour le moins étonnante lorsque l’on connaît l’animateur. Cyril Hanouna n’avait en effet jamais fait allusion à ses aspirations politiques. Les avis concernant la candidature de Cyril Hanouna sont donc assez extrêmes. Certains sont radicalement pour et d’autre radicalement contre. Mais Cyril Hanouna va tenter d’expliquer le phénomène.

Cyril Hanouna est une des personnalités préférée des Français

Cyril Hanouna n’est pas qu’un simple animateur de télévision. Il est également producteur et en tant que tel, il sait repérer les tendances et surfer sur elles. Les opportunités sont faites pour être saisies et Cyril Hanouna n’est pas du genre à perdre son temps. Il optimise son énergie pour maximiser son profit et ses implications dans divers projets. C’est dans sa nature, Cyril Hanouna ne tient pas en place. C’est une vraie pile électrique et sa folie douce séduisent les fans de ses émissions depuis des années. Et il semblerait que l’animateur phare de C8 envisage de faire campagne.

Un coup de gueule qui le pousse à envisager l’Elysée

C’est d’abord Jean-Marie Bigard qui avoue envisager la présidentielle. C’est une annonce que l’humoriste aurait faite sur BFMTV après avoir reçu un coup de téléphone inattendu. En effet, Jean-Marie Bigard aurait reçu un appel du Président de la République, Emmanuel Macron en personne. L’humoriste avait passé un message percutant sur les réseaux sociaux. Il a critiqué ouvertement les interdictions qui pesaient sur les restaurants et les bars. Des établissements tout aussi importants pour la vie économique du pays que les magasins de prêt-à-porter par exemple.

Jean-Marie Bigard ne supportait plus de savoir que plus le temps passe et moins d’établissements seront susceptibles de pouvoir réouvrir leurs portes. Et suite à son intervention, le message de Jean-Marie Bigard a tellement été relayé que le Président de la République lui-même l’a appelé pour mettre les choses au clair. Avec un interlocuteur de cette envergure, Jean-Marie Bigard a forcément pensé à déposer sa candidature.

Et les internautes ont été friands de ce phénomène. Quitte à imaginer Jean-Marie Bigard Président, cela pourrait être n’importe qui. En effet, sortir des rangs des politiques pour choisir un candidat à l’élection devient rapidement un jeu amusant. Les internautes n’ont pas eu le temps de dire ouf que déjà des tendances se dessinent. La plupart des internautes encouragent alors Cyril Hanouna à se lancer dans l’aventure. Les élections présidentielles de 2022 vont avoir fière allure.

Cyril Hanouna ferait alors campagne face à Jean-Marie Bigard ?

Cyril Hanouna avait déjà exprimé ses opinions quant au monde politique. Pour lui, il ne s’agit pas de son domaine. Sa spécialité c’est le divertissement. Et quitte à s’investir pour des causes qui touchent la vie de la population, il avait expliqué favoriser l’aspect associatif de la chose. Il a ainsi l’impression de se trouver davantage en contact avec la réalité qu’il pourrait l’être dans la sphère politique. Aussi, le 11 février 2020, Cyril Hanouna était questionné sur ce sujet chez CNews. Jean-Marc Morandini demandait alors à Cyril Hanouna si il avait des attentes particulières ou des envies dans ce domaine. Cyril Hanouna avait encore une fois tranché en disant clairement que non. La vie politique ne l’intéresse pas outre mesure. Il expliquait également que ses proches avaient dans l’idée qu’il pourrait assurer à la tête du pays.

Mais pour Cyril Hanouna, les domaines où il assure ce sont ceux de la télévision. Son humour, son sens de la répartie et sa capacité d’adaptation font de lui le candidat idéal à n’importe quel poste de présentateur en direct. Même si il est capable de fédérer les fans, il sait que c’est grâce à l’humour avant tout. Mais les fans n’en démordent pas. Comment expliquer ce phénomène si Cyril Hanouna lui-même ne participe pas à lui faire prendre de l’ampleur ?

Les raisons de l’ampleur du phénomène

C’est assez simple finalement. Les fans ont montré une tel engouement à voir Cyril Hanouna Président, que Cyril Hanouna n’a pas manqué l’opportunité qui se présentait à lui. En effet, son avocat à demander de faire déposer la marque « Hanouna2022 ». Ainsi, quelques soient les débats autour de cette question, Cyril Hanouna sait que son nom est protégé et pourra même lui rapporter de l’argent. Mais cette démarche crée le doute chez les fans de l’animateur. Une aubaine pour Cyril Hanouna qui continue de faire parler de lui.

L’histoire pourrait se répéter

Et si les internautes sont si prompts à croire que les candidatures de Jean-Marie Bigard ou de Cyril Hanouna sont sérieuses cela a une raison historique. En effet, un humoriste célèbre avait bien failli déposer sa candidature à l’élection Présidentielle. Coluche recevait même des intentions de votes élevées dans les sondages de l’époque. Coluche avait l’intention de faire partie des candidats à la présidentielle française de 1981. C’était au départ une blague mais les fans l’ont encouragé dans sa démarche. Tant et si bien que près de 16% de la population inscrite aux urnes se disait prête à voter pour lui. Devant le constat de ses statistiques, Coluche a reçu des pressions pour le pousser à retirer sa candidature. Un mois après l’annonce de sa candidature, il la retire.

Ce fait historique et inédit a marqué les mémoires. Depuis, il est tentant d’imaginer que les humoristes puissent davantage rassembler que les programmes politiques. C’est en partie ce qui pourrait expliquer l’engouement des internautes derrière Cyril Hanouna ou Jean-Marie Bigard. Mais il n’est pas certain que ce qu’à fait Coluche puisse se reproduire en 2022.