Cyril Hanouna hospitalisé en urgence : mauvaise nouvelle pour les fans de TPMP !

Cyril Hanouna l’emblématique présentateur de C8, a été victime d’un très grave accident qui aurait pu très mal se terminer et dont il gardera probablement quelques séquelles.

Alors que la saison est terminée pour le présentateur et animateur de Touche pas à mon poste et qu’il est en train de préparer la prochaine qui devrait s’annoncer avec quelques changements dont notamment quelques départs et quelques arrivées parmi les célèbres chroniqueurs de l’émission phare de C8, Cyril Hanouna a été victime d’un accident de la route ce vendredi 24 juillet 2020. Mais comme à son habitude, le boss de C8 n’a pas attendu que l’information paraisse dans la presse et avait décidé de partager la nouvelle lui-même en postant un message sur son compte Twitter pour raconter qu’il avait été victime d’un accident de vélo qui aurait pu beaucoup plus mal se terminer. Il avait donc décidé de partager avec ses followers sa dernière mésaventure.

Après quelques examens réalisés par les médecins, Cyril Hanouna avait pris soin de rassurer ses fans pour raconter sa mésaventure. Il expliquait quel était exactement son état de santé par un post qui a immédiatement été commenté par un grand nombre de ses followers. » Les chéris, je ne voulais pas vous angoisser, mais j’ai fait une très grosse chute à vélo qui aurait pu être très très grave.

Heureusement, j’ai pu contrôler la chute et éviter le pire, mais le bras droit est touché et le poignet cassé a priori. Je vais à l’hôpital, je vous tiens au courant » avait-il alors écrit dans son premier message vers 11 h 30 du matin, avant de publier le résultat du diagnostic des professionnels. Il racontait que sa chute aurait pu être bien plus grave » Bon, bah, les chéris !!! Pas d’opération, mais attelle pendant 4 à 6 semaines, petite tanasse, mais ça aurait pu être bien pire. Je vous aime fort « . Il n’en fallait pas plus pour que ses fans inondent ses réseaux sociaux de messages pour s’inquiéter du véritable état du troublion du PAF, mais aussi pour l’encourager dans ce moment difficile. Une vague de messages de soutien qui aura probablement fait très plaisir à Cyril Hanouna après cette mésaventure.

Les chéris je ne voulais pas vous angoisser mais j ai fait une très grosse chute à vélo qui aurait pu être très très grave. Heureusement j ai pu contrôler la chute et éviter le pire mais Le bras est touché et le poignet cassé a priori. Je vais à l hôpital je vous tiens au courant — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) July 24, 2020

Si certains espèrent qu’il sera rétabli pour fin août pour revenir en pleine forme dans Touche pas à mon poste qui promet d’être, une année exceptionnelle par rapport aux annonces que le présentateur a faites lui-même, d’autres lui conseillaient de se ménager afin de garder toutes ses forces pour cette échéance qui approche à grand pas. Un accident qui ne devrait pas néanmoins remettre en question les ambitions de Cyril Hanouna qui a décidé cette année de revoir le style de son émission qui fait fureur depuis de nombreuses années.

Malgré que les téléspectateurs soient toujours aussi fidèles à son rendez-vous quotidien, Cyril Hanouna a décidé de revenir aux fondamentaux de son émission en changeant le décor, mais aussi en remplaçant quelques chroniqueurs, ce qui devrait donner un nouvel élan à son talk-show sans pour autant déstabiliser les téléspectateurs en gardant un noyau dur pour ne pas brusquer les fans de l’émission.

Certains des internautes connaissant la passion de Cyril Hanouna pour le sport, et pour le tennis plus particulièrement, regrettaient qu’il ne pourrait pas s’adonner à sa passion durant une longue période » Ah bonne nouvelle malgré tout, passe une bonne convalescence et plus d’imprudence dans le sport, dans une chaise longue, c’est pas mal aussi « , » Tu ne vas donc pas pouvoir te préparer pour Roland-Garros. Le plus important, c’est que tu vas mieux « , » Malheureusement ça veut dire pas de tennis pendant les vacances « .

Des messages d’encouragement qui devraient réconforter Cyril Hanouna pendant cette période de convalescence obligée, mais qui devraient, connaissant le tempérament du présentateur, ne pas l’empêcher de continuer à travailler d’arrache-pied comme il aime le faire toute l’année. Car s’il y a bien une personne, qui est un véritable adepte du travail et qui ne prend que très peu de vacances, c’est bien Cyril Hanouna qui semble plus heureux en étant sur un plateau de télévision plutôt que de se prélasser sur une plage pour profiter d’une vie douce durant des périodes de repos. Un véritable addict du travail dont la vie sentimentale a parfois souffert.

On avait d’ailleurs appris, il y a quelque temps qu’après une dizaine d’années de vie commune avec la femme qui partageait sa vie, le couple s’était malheureusement séparé, car selon les rumeurs, celle qui vivait à ses côtés ne supportait plus le rythme de travail effréné de Cyril Hanouna qui ne s’accordait que de très courtes périodes de repos au point même de négliger sa vie privée. Mais d’un autre côté, malgré ses obligations professionnelles, la présentation, la production de plusieurs émissions, la gestion de plusieurs sociétés et un nombre important de personnes qu’il dirige, Cyril Hanouna prend néanmoins le temps de s’occuper de ses deux enfants. Une vie à 100 à l’heure pour celui qui est devenu en quelques années une figure emblématique du paysage audiovisuel français et qui pèse de manière importante dans la vie quotidienne de la chaîne C8 qui dépend en grande partie de lui.

Après cet accident qui aurait pu se terminer de manière beaucoup plus grave, il est symptomatique de remarquer qu’avant de se rendre à l’hôpital et d’avoir le diagnostic final des médecins, le premier réflexe de Cyril Hanouna a été de partager cette mésaventure avec ses fans et ses téléspectateurs qui semblent pour lui comme une vraie famille. Car, qu’on aime son style ou pas, que l’on soit fan de ses émissions ou détracteur de son style, il y a bien une chose que l’on ne peut pas reprocher à Cyril Hanouna, c’est d’être éloigné de ses fans tant il semble depuis le début de sa carrière les considérer comme des proches voir comme des membres de sa famille. Une attitude qui a fait de lui une véritable machine de guerre pour rassembler autour de lui une bande de chroniqueurs qui lui est très fidèle et des téléspectateurs et des followers qui le suivent quotidiennement quelle que soit son actualité.