Cyril Hanouna, littéralement humilié par son fils Lino, “J’ai perdu, et il a 8 ans!”

Ces derniers jours, Cyril Hanouna a connu de très bonnes nouvelles, mais également quelques contrariétés. Ainsi, le présentateur peut se réjouir des audiences de TPMP qui recommence à atteindre les sommets. Mais l’animateur connaît aussi des problèmes avec ses collègues Arthur ou encore Camille Combal. Aussi, il peut compter comme toujours sur sa famille pour le soutenir. Dès lors le présentateur de C8 en a profité pour passer quelques moments agréables avec son fils. Pourtant, ce dernier l’a un peu mis à mal ce week-end dernier. LD People vous explique tout.



Cyril Hanouna : son fils Lino l’écrase littéralement



Un père très attentif



Cyril Hanouna a un emploi du temps très chargé. En effet, son métier de présentateur et producteur occupe une grande partie de son temps. Chaque jour sur C8, Baba assure en effet l’animation, mais également la production de plusieurs émissions. À la tête de sa société, il gère également un grand nombre d’employés. Pourtant, le trublion du PAF a toujours voulu s’octroyer un ou deux jours par semaine dédiés a ses enfants.



Ainsi le week-end dernier, la priorité était de rester avec eux. Dès lors, Cyril Hanouna partage sur Twitter quelques souvenirs de ces moments privilégiés. Pourtant, il semble que Lino, son fils de 8 ans, n’ait pas été très tendre avec lui. LD People vous raconte comme le jeune garçon a fait passer un sale quart d’heure à son père ! D’ailleurs, Cyril Hanouna partage lui-même cette anecdote sur les réseaux sociaux, et plus précisément sur Twitter. Avec près de 5,9 millions d’abonnés, ce message à bien évidemment été très suivi !



Une véritable humiliation



Cyril Hanouna est l’heureux papa de Lino âgé de 8 ans et de la petite Bianca. D’ailleurs, les fans de Touche pas à mon poste ont déjà pu les découvrir dans l’émission. Lino est notamment apparu à l’écran à plusieurs reprises. Toute la petite famille avait donc décidé de passer le week-end dernier ensemble loin des obligations professionnelles du papa. Ainsi, Cyril Hanouna annonce à ses presque 6 millions de fans qu’il allait défier son fils Lino sur Fifa. ” À votre avis qui a le Bayern et qui a Liverpool ? Réponse dans 10 minutes, je vous le dis ! “. Dès lors tous les followers de Baba attendaient la réponse avec impatience. Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour avoir le résultat de ce match. Et de toute évidence Lino a véritablement écrasé son célèbre père.



Pourtant très jeune, il a facilement réussi à le battre. ” Bon, j’avoue, Lino avait Liverpool du coup j’ai perdu ! Et il a 8 ans ! “. Malgré cette défaite, Cyril Hanouna paraît véritablement se réjouir de ces moments privilégiés passés auprès des siens. Car pour lui, cela semble véritablement être une question d’équilibre. Après ses petits tracas à la télévision ces derniers temps, ce genre de retrouvailles doit effectivement l’apaiser. Car du côté de certains de ses collègues, le temps est loin d’être à la détente et à l’amitié. Cyril Hanouna a en effet fait connu quelques problèmes avec TF1 et Arthur, mais également avec le présentateur Camille Combal. Des tensions qui pourraient même amener tous les intervenants devant la justice. Mais pour l’instant, Cyril Hanouna se concentre sur autre chose : sa famille