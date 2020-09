Cyril Hanouna lâche les énormes montants des partenariats avec Johnny Hallyday et de Zinedine Zidane

Cyril Hanouna choque ses fans avec des révélations inattendues. En effet, l’animateur de Touche pas à mon poste lève le voile sur les montants de certains partenariats rémunérés des stars avec les marques. Notamment les cachets encaissés par Johnny Hallyday pour Optic 2000 ou de Zinedine Zidane pour Danone. Les publicités sont un moyen efficace pour les stars de faire rentrer beaucoup d’argent dans les caisses en très peu de temps. Mais les montants semblent ahurissants à la plupart d’entre nous. Alors que sur le plateau de Touche pas à mon poste, les chroniqueurs semblent très informés sur la question. Cyril Hanouna met donc une nouvelle fois les pieds dans le plat pour informer son public. Et tout commence grâce à Jordan De Luxe qui va obtenir la confession de Jacques Weber à propos d’un cachet pour une publicité pour Danacol. Découvrez quelles sont ces sommes folles.

Cyril Hanouna balance des informations dingues

Cyril Hanouna continue de faire un véritable carton avec Touche pas à mon poste. L’émission a beau avoir eu 10 ans, elle ne semble pas encore lasser son public, loin de là. Les fans de Cyril Hanouna et de ses émissions n’ont pas fini d’en apprendre de belles. Notamment lors du direct du 10 septembre dernier, lorsque l’animateur va partager une séquence de L’instant de Luxe. Jordan De Luxe y interview Jacques Weber qui va admettre avoir eu l’opportunité de recevoir 450 000 euros pour 4 jours de travail, en faisant une publicité pour Danacol.

Cela va donc donner envie aux chroniqueurs, au public et à Cyril Hanouna, d’en apprendre davantage sur les rémunérations des stars pour les publicités. Tout le monde se souvient d’avoir pu apercevoir des stars dans les publicités. Eric Judor pour EDF, Johnny Hallyday pour Optic 2000 ou encore Zinedine Zidane pour Danone. Mais tout le monde ignorait à quel point ses spots publicitaires pouvaient rapporter de l’argent aux stars. En effet, ce sont des sommes considérables qui sont engagées dans le domaine de la publicité. Car elles servent de support de visibilité et d’incitation à l’achat. Elles augmentent les ventes en flèche, d’autant plus lorsque c’est une personnalité que le public apprécie qui va vanter les mérites d’un produit.

Touche pas à mon poste informe son public malgré le tabou à ce sujet

Voici donc les montants de plusieurs cachets que Cyril Hanouna va dévoiler. De quoi faire grimper les internautes aux rideaux. Mais les chroniqueurs de Touche pas à mon poste semblent suffisamment informés pour ne pas être totalement sous le choc. Car bien qu’il s’agisse de sommes phénoménales, ce sont aussi de très grandes stars. Leurs images ont un prix et les ventes des produits vont augmenter grâce à leur concours. Tout cela est donc pris en compte dans le calcul des rémunérations des stars. Sachant cela, voyons si vous êtes tout de même sous le choc.

Combien touchent les stars pour tourner dans une publicité ? #TPMP pic.twitter.com/osDuts5Epf — TPMP (@TPMP) September 10, 2020

C’est donc des chiffres faramineux les uns à la suite des autres que Cyril Hanouna annonce en lisant ses fiches. Johnny Hallyday a touché la somme de 5 millions d’euros sur deux ans pour apparaître dans les publicités d’Optic 2000. Et le rockeur aura augmenter de 20% les ventes de la marque ces années-là. Ensuite, pour tourner dans les publicités EDF, Eric Judor a perçu la coquette somme de 400 000 euros. Et enfin, toujours d’après les fiches de Cyril Hanouna, Zinedine Zidane empochait la somme de 5,5 millions d’euros sur 11 ans pour avoir fait la promotion de Danone.

Des sommes ahurissantes sont annoncées par Cyril Hanouna

Ces chiffres restent effectivement ahurissants. Mais peut-on vraiment en vouloir aux stars d’avoir l’opportunité de se faire de “l’argent facile” ? En effet, si de telles opportunités leurs sont offertes, c’est en général qu’ils ont suffisamment travaillé en amont pour acquérir la notoriété qui est la leur. Partant de là, c’est donc grâce à leur image qu’ils se voient proposer autant d’argent. Et leur image, elle n’était pas la même lorsqu’ils ont débuté. Il faut bien admettre qu’à leur place, nous serions donc tenter de faire de même. Ensuite, si il faut critiquer les marques pour mettre autant d’argent dans leurs publicités, c’est un autre débat. Car si elles le font c’est évidemment qu’elles peuvent se le permettre. Et tout ceci grâce à tousses gens qui consomment les produits que ces mêmes publicités vantent.

Zinedine Zidane, comme les autres célébrités citées par Cyril Hanouna, sont des personnes respectables. Il ne s’agit pas de se vendre au plus offrant afin de gagner rapidement de l’argent. Il s’agit de continuer à travailler son image et sa notoriété. De faire vivre sa famille notamment et de se servir de son influence pour conseiller une certaines audiences tout en gagnant de l’argent. Des choses que vont tous les influenceurs aujourd’hui sur les réseaux sociaux finalement.

Voir cette publication sur Instagram En famille dans un endroit Magnifique !!!!! Une publication partagée par zidane (@zidane) le 13 Août 2018 à 4 :20 PDT

Les marques ne cesseront jamais de faire de la publicité

De plus, les stars choisissent également les marques qui vont associer leurs noms aux leurs. Ainsi, pas question pour un végétarien de promouvoir des steaks hachés par exemple. Car l’image de la star pourrait pâtir d’une mauvaise association. Et la marque non plus n’en retrouverait pas de profit.

Enfin, il ne faut jamais dire “fontaine je ne boirai pas de ton eau”. Car qui sait si un jour Cyril Hanouna ne se mettra pas à faire lui aussi de la publicité ? Peut-être qu’un jour, l’animateur phare de C8 aura l’oasien d’associer son nom à une marque pour en vanter les mérites en échange d’une belle somme. Si ce jour arrive, la seule différence qu’il y aura entre Cyril Hanouna et les autres célébrités faisant des publicités, c’est qu’il s’empressera de révéler le montant qu’il encaissera à ses fans. Et peut-être aussi qu’il leur demandera leurs avis sur la marque.