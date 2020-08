Cyril Hanouna obligé d’abandonner? Lâché par de gros investisseurs!

Sur les réseaux sociaux, Cyril Hanouna a souhaité rassurer ses fans au sujet de la Banque du coeur. Son projet devrait être relancé d’ici peu malgré un gros contre-temps lié au Coronavirus. Explications.

Cyril veut tenir parole

Il y a plusieurs mois, en pleine crise des Gilets Jaunes, Cyril Hanouna nous faisait part d’un grand projet qu’il avait. En effet, le présentateur de “Touche pas à mon Poste” avait prévu de lancer une Banque du Coeur afin d’aider les personnes qui ont besoin d’aide et de donner un coup de pouce à ceux qui ont le moins : “Mes chéris après tout ce qu’il s’est passé cette année, et la détresse j’ai pu percevoir chez beaucoup d’entre vous, j’avais évoqué l’idée de lancer une banque du coeur pour aider les plus démunis. Sachez que ça avance très bien. Et que la banque du coeur va s’appeler “Mon Ami Poto” “.

Malheureusement, et malgré une conviction et des suiveurs, le projet n’a pas encore pu être lancé. Certains haters en profite donc pour dire que Cyril Hanouna est un menteur, qu’il ne lancera jamais sa banque puisqu’il ne s’agissait que d’une annonce dans le vent pour plaire. Après quelques semaines de silence, l’animateur de “Touche pas à mon Poste” a pris la parole et a déclaré que ce projet devrait bel et bien voir le jour. Le trublion du PAF a en effet, fait le choix de tout reprendre en main à partir de septembre.

Cyril Hanouna relance son projet de la Banque du Coeur

Ce dimanche 9 août, sur son compte Twitter où il est très suivi, Cyril Hanouna a fait une déclaration concernant son projet de la Banque du Coeur : “Mes beautés je pense comme tous les dimanches à vous. Auj je me suis replongé dans la banque du coeur qu on devait lancer en mars et malheureusement avec le covid toutes les entreprises nous ont laissé tomber mais je reviens à la charge en sept et on va y arriver. Je vous aimes fort”.

Mes beautés je pense comme tous les dimanches à vous. Auj je me suis replongé dans la banque du coeur qu on devait lancer en mars et malheureusement avec le covid toutes les entreprises nous ont laissé tomber mais je reviens à la charge en sept et on va y arriver. Je vs ❤️fort. — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) August 9, 2020

Comme vous le comprenez donc, Cyril Hanouna qui souhaitait mettre en place une banque du cœur pour venir en aide aux personnes dans le besoin, doit repousser ce projet. Mais attention, vous le savez si vous suivez régulièrement l’animateur, il n’abandonne pas aussi facilement, et il ne fait donc aucun doute qu’il prendra rapidement les choses pour pouvoir enfin mettre en place le schéma qu’il avait prévu.