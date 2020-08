Cyril Hanouna : les finances de la chaîne C8 vont très mal, voici la somme astronomique révélée !

Cyril Hanouna est le présentateur phare de C8. Il rejoint la chaîne avec le transfert de Touche Pas à Mon Poste de France 4 à D8, en 2012. En effet, C8 s’appelait D8 avant septembre 2016. Mieux encore, D8 s’appelait Direct 8 quand la TNT est arrivée dans les foyers. C’est en rejoignant le groupe Canal+ que le C remplace le D. Cyril Hanouna n’a depuis plus quitté C8. Il arrive avec Touche pas à Mon Poste mais aujourd’hui, il est à la tête de pas moins de trois émissions. Des émissions qui cartonnent en terme d’audiences. Et pourtant, d’après Capital et son enquête sur les finances de la chaîne, C8 est loin d’être rentable.

Les finances de C8 sont au plus mal

Cyril Hanouna s’investit corps et âme dans son travail d’animateur. Mais il est également producteur de Touche Pas à Mon Poste. Cependant, cela ne suffit pas à sortir C8 du rouge. En effet, d’après l’émission du 25 août dernier de Capital, C8 est la chaîne qui fait perdre le plus d’argent au groupe Canal+. Canal+ possède évidement toutes les chaînes Canal, mais également C8, CNews ou encore Star. Et de toutes, malgré des audiences records pour les émissions de Cyril Hanouna, c’est la chaîne qui impose le plus de pertes financières au groupe.

Selon Capital, C8 doit faire face à la perte de 55 millions d’euros en 2019. Cette chaîne n’aurait tout simplement jamais été rentable. Et depuis 2017, s’applique une économie drastique pour limiter les pertes. Cependant, la suppression d’émissions ne suffit pas à rentrer les comptes de la chaîne dans l’ordre. Thierry Ardisson et Salut les Terriens ou Les Terriens du dimanche ne sont plus à l’antenne de C8. Mais malgré cette économie de près de 13,5 millions d’euros, impossible pour C8 de sortir la tête de l’eau.

Cyril Hanouna, le sauveur de la chaîne ?

Ainsi, Cyril Hanouna est la personne qui pourrait peut-être redresser la situation. Il fait carton plein avec Touche Pas à Mon Poste, Balance ton post, ou encore À prendre ou à laisser ou bien C’est que de la télé. Mais il est également à la tête de la production sur certains de ces shows. Et les frais engagés en production sont donc plus élevés qu’auparavant. Depuis sa création, les pertes de C8 s’élèveraient donc à un total de 600 millions d’euros.

Cyril Hanouna rapporte pourtant des sommes conséquentes à C8. En effet, avec ses émissions il représente à lui seul plus d’un tiers des profits. L’animateur et producteur sait parfaitement où il met les pieds. Mais comment expliquer que la chaîne soit néanmoins toujours déficitaire ? Certains diront que Cyril Hanouna provoque parfois le CSA. Il s’agit du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel. Ils sont chargés de sanctionner les shows télévisés qui ne seraient pas “moraux” en quelque sorte. Ainsi, lorsqu’une blague va trop loin, c’est une amende qui arrive. La dernière en date, à cause de Touche Pas à Mon Poste et à une blague téléphonique très limite, s’élève à 3 millions d’euros.

Les chaînes de télévision sont de grands groupes qui gèrent des milliers d’euros au quotidien

L’argent circule très vite et pour de grosses sommes sur les chaînes de télévision. Cyril Hanouna le sait pertinemment, tout comme les autres professionnels de l’audiovisuel. C’est donc en connaissance de cause que l’animateur se retrouve sur C8. C’est également un pari risqué qu’il prend de rendre sa gloire à la chaîne de télévision qui le diffuse. Car ses émissions ont beau marcher, C8 est toujours en perte. Que cela implique-t-il pour la suite de la chaîne ? Pour sa survie ? Pour le moment, c’est difficile de se faire une idée. En effet, il est toute de même impensable d’imaginer la suppression de C8 et l’annulation des créneaux de Cyril Hanouna. Les fans de l’animateur seraient tout simplement et fermement opposés à cette idée.

Cyril Hanouna continue de toute façon à nous faire rire et à nous divertir. En effet, il est de retour sur les écrans pour la rentrée de ses émissions cultes. Dès le 31 août, le public de C8 va retrouver ses marques et la chaîne ses audiences records.

Cyril Hanouna attend la rentrée avec impatience

L’animateur compte les jours qui le séparent de son public. Car il est investi à 200% dans ce qu’il entreprend. Il s’est attaché à ses équipes et à ses fans. Il n’envisagera donc pas de les laisser tomber. Que la chaîne soit dans le rouge ou non, Cyril Hanouna se démène pour se rendre indispensable. Un pari gagné de ce côté là car aucun de ses fans ne veut envisager la possibilité de ne plus le voir à la télévision.

Mes beautés demain reprise du taf!Je vous aime fort et pour cette 11eme saison je donnerais tout avec sincérité et générosité! Je sais que je fais pas tjs tout parfaitement mais je le fais avec le coeur et dans le plus grand respect du public. Trop hâte de tout donner pour vous❤️ — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) August 16, 2020

Cyril Hanouna revient en pleine forme pour une rentrée explosive. Avec ses différentes émissions de télévision, il va certainement réussir à faire grimper les audiences encore plus haut. D’autant que le plateau de Touche Pas à Mon Poste se serait refait une beauté pendant les vacances.

Les chéris je suis sur le nouveau plateau de @TPMP je suis impressionné. Les equipes ont fait un truc de ouf c est tout simplement révolutionnaire !C est ouf! Et si vous aimiez le plateau des débuts de @C8TV vous allez kiffer! Déjà sur la 1ère y’a 10 mins de DEMO plateau😂❤️ — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) August 20, 2020

Une occasion supplémentaire de ne pas manquer la rentrée de Cyril Hanouna sur C8. Tous à nos agendas, le 31 août est la date de la reprise pour Cyril Hanouna et ses équipes.