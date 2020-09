Cyril Hanouna : au plus mal, Les problèmes commencent déjà avec le CSA !

Ce jeudi 17 septembre, le CSA a rendu sa décision dans l’affaire de la fausse carte de déconfinement qu’avait partagée Cyril Hanouna dans son émission, il y a maintenant 6 mois. Explications.

Nouveau rappel à l’ordre pour Cyril Hanouna et C8

Près de six mois après avoir été saisi, le CSA vient de rendre sa décision concernant la fausse carte de déconfinement que Cyril Hanouna avait montré dans son émission :”Après examen de la séquence, le Conseil a observé que des informations erronées avaient été présentées à l’antenne, alors même que ni leur source, ni leur bien-fondé n’avaient été vérifiés” apprend-on dans le communiqué du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Le CSA poursuit son propos en indiquant la séquence “contrevient aux obligations de la chaîne en matière d’honnêteté et de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information» et demande à la chaîne “de veiller au respect des obligations édictées dans la délibération du 18 avril 2018″.

Un rappel à l’ordre qui contraste avec les sanctions que pratiquait l’ancien président du CSA (coupure de pub + amendes). D’ailleurs d’après Cyril Hanouna, Olivier Schramek avait une dent contre lui : “C’est vrai que je m’entendais très mal avec lui. Il avait un truc contre nous“. Pour rappel, pour éviter toute attaque, le présentateur de “Touche pas à mon Poste” avait précisé sur Twitter : “N’oubliez pas que la carte du déconfinement n’est pas officielle!!! Elle n’est pas vraie! Si j’en lis qui disent que cette carte est vraie, j’appelle le CSA direct“. Tout cela a du avoir un impact sur la décision finale du CSA.

Doc Gynéco ne veut plus revenir dans TPMP

Il y a quelques jours, Cyril Hanouna avait annoncé le retour de Doc Gynéco dans “Touche pas à mon Poste” : “Doc Gynéco fait son retour ce soir dans Touche pas à mon poste, on l’attend. Il sera de retour à 19h20 avec nous. Sachez qu’à 18h50 la production le cherche (…) Il était avec moi au bureau ce matin (…) et puis, plus de nouvelles”. Finalement, le chanteur n’est jamais venu, il a donc posé un lapin à l’animateur.

Evidemment, tout le monde souhaitait savoir pourquoi Doc Gynéco avait posé un lapin à Cyril Hanouna et il n’a pas fallu très longtemps pour le découvrir : “Mes amis, vous n’aimez pas TPMP, vous m’avez dit de ne pas y aller, vous préféreriez que je n’y aille pas. À vous toutes et tous, je peux le dire : je préfère suivre le conseil du public et ne pas y aller. Donc je n’y suis pas allé“. Une décision que le présentateur n’a pas apprécié et d’ailleurs selon lui le chanteur a été manipulé par quelqu’un. Affaire à suivre…