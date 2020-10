Cyril Hanouna : l’Info CHOC du jour! Il se sépare de Benjamin Castaldi!

Cyril Hanouna est obligé de se séparer de Benjamin Castaldi sous la pression de C8. La chaîne a en effet décidé de rapidement réagir suite aux audiences catastrophiques de ces dernières semaines. La direction a donc demandé à Cyril Hanouna d’opérer un virage à 180 degrés. Et dans ce genre de décision, il y a évidemment toujours des dommages collatéraux. Benjamin Castaldi paye donc les frais de cette refonte en profondeur des programmes. Car malgré avoir revu son concept pour cette nouvelle saison, le présentateur emblématique de C8 n’a pas réussi à conquérir le public. Il ne reste plus que 500 000 ou 600 000 téléspectateurs fidèles à TPMP quotidiennement. Alors qu’il y a encore deux ou trois saisons, c’étaient plutôt 1,5 millions de fans présents chaque jour sur C8.

Ni le nouvel élan donné à l’émission ni les changements de chroniqueurs ne semblent avoir convaincu les aficionados de la chaîne. Les soirées de C8 sont régulièrement battues à plate couture par la concurrence. Il fallait donc bien une réponse rapide afin d’éviter la catastrophe. Cyril Hanouna va donc devoir changer ses habitudes. Et il reprendra la place de Benjamin Castaldi tous les vendredis. Normalement, cette journée a toujours été consacrée au repos et à sa famille pour Cyril Hanouna. Mais au vu des circonstances et de l’urgence de la situation, Benjamin Castaldi sera remplacé par le patron.

Avec ses nouvelles mesures, C8 espère bien pouvoir renverser la tendance. Du moins, si cela est encore possible. Semaine après semaine, les audiences sont en véritable chute libre. Pourtant, le spectacle était prometteur. Puisque chaque jour, Cyril Hanouna devait être présent avec trois émissions Touche pas à mon poste, Balance ton post, et finalement À prendre ou à laisser. La grille des programmes était donc totalement consacrée au trublion du PAF en avant-soirée. Mais le groupe Canal+, propriétaire de C8, semble très loin d’être satisfait du résultat. Même si de gros moyens ont été mis en place, le public n’est pas au rendez-vous. Dès le mois de novembre, l’agenda de Cyril Hanouna sera donc complètement bouclé. Il ne lui sera plus octroyé aucun jour de congé durant la semaine. L’information a, en effet, été révélée il y a quelques heures, sur le blog de Jean-Marc Morandini. La direction de la chaîne devrait également faire un communiqué officiel dans les prochains jours afin de confirmer sa décision.

Il faut bien avouer que le résultat est catastrophique pour la chaîne. Malgré la bonne volonté de Benjamin Castaldi dans Touche pas à mon poste ouvert à tous, les téléspectateurs étaient véritablement absents. Dans cette déclinaison de TPMP, l’ancien présentateur de Loft Story passait en revue les images de la télévision dans un bêtisier et dans un zapping. Mais le résultat était très décevant. En septembre dernier, les chiffres étaient même devenus très inquiétants. Puisque seuls 178 000 téléspectateurs étaient présents devant leur petit écran, soit 0,8 % du public. Le programme a véritablement été écrasé par la concurrence. Après avoir essayé différentes formules, changées de présentateur, remodeler les concepts, Cyril Hanouna doit bien se rendre à l’évidence. Les fans ne sont plus aussi nombreux qu’il y a encore quelques années. Omniprésent quotidiennement, le présentateur aurait-il fini par lasser son public ? Ses concepts ont effectivement été étirés au maximum.

Malgré le succès qu’a connu TPMP durant plusieurs saisons, aujourd’hui, la situation est bien différente. Et même certains chroniqueurs, récemment arrivés dans le programme, ne seront finalement pas restés très longtemps. Patrice Laffont par exemple a avoué il y a quelques jours qu’il mettait un terme définitif à son aventure sur C8. Pourtant, son rôle avait été bien défini au préalable. Il devait être une sorte de caution pour ce qui se disait sur le plateau. Car avec près de 50 ans de présence télévisuelle, l’homme connaissait parfaitement bien les médias. Jamais il n’aura véritablement réussi à s’intégrer à l’équipe à laquelle il reproche d’ailleurs quelques coups bas. Pour lui, c’est véritablement chacun pour soi et il n’y a pas d’esprit de groupe. Les départs d’Agathe Auproux et de Matthieu Delormeau auront peut-être également déstabilisé les téléspectateurs. De plus, les nombreux clashs se déroulant régulièrement dans l’émission auront pu être un autre facteur du désintérêt du public.

Mais il ne faudrait pas enterrer les programmes de C8 un peu trop rapidement. À plusieurs reprises par le passé, Cyril Hanouna a déjà montré sa capacité de réaction. Le fait de reprendre les rênes le vendredi est déjà un acte fort en soi. Car pour lui, cette journée de liberté était très importante. Mais le présentateur et animateur a bien compris l’enjeu de cette décision. Il lui faut donc absolument tout tenter pour essayer de redresser la barre. Car malgré son aura extraordinaire au cœur de la chaîne, comme partout, seuls les résultats comptent. Même si Baba a largement contribué au succès de C8, un nouveau plongeon des audiences ne lui serait probablement pas pardonné. Il sera donc intéressant de découvrir comment Cyril Hanouna va réagir dans les prochaines semaines. Décidera-t-il d’une fois de plus changer les chroniqueurs ? Va-t-il modifier en profondeur son concept ? Ou limiter son offre quotidiennement ? On imagine mal qu’il puisse se séparer de son programme phare Touche pas à mon poste. Mais il pourrait néanmoins se concentrer sur ce qui marche le mieux et mettre un frein aux autres programmes. À moins qu’il décide au contraire de maintenir toutes les émissions en leur donnant un nouvel élan.

Pourtant, cette année avait été lancée en force. Notamment en ayant réussi à avoir Gérard Depardieu lors du début de la saison. Mais le boss des soirées de C8 savait déjà probablement qu’il lui en faudrait plus. Il aurait même rêvé de pouvoir accueillir le président Macron sur les plateaux. Plusieurs de ses collaborateurs avaient d’ailleurs été chargés de cette mission. Mais jusqu’à aujourd’hui, ce projet n’a pu se réaliser.

L’animateur n’a d’ailleurs pas hésité à passer un message sur Twitter à ses fans afin de remobiliser ses troupes.” On va tout faire dans les prochains jours encore pour vous divertir ! Je vous aime fort, et même si à mon avis vous n’étiez pas nombreux à nous regarder ce soir, on ne voulait pas vous lâcher ! (…) “. Parfaitement conscient de la situation, Baba est donc prêt à réagir.