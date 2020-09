“Cyril Hanouna m’a sauvé la vie”: Danielle Moreau fond en larmes et raconte sa “grosse dépression” après C’est au programme (VIDEO)

Ce lundi 21 septembre, Danielle Moreau n’a pas pu retenir ses larmes quand elle est revenue sur sa grosse dépression. Elle s’est confiée à Jordan De Luxe dans son émission quotidienne L’Instant De Luxe sur Non stop people. D’après elle, elle s’en est sortie grâce à Cyril Hanouna.

Le public l’a découverte sur le plateau de C’est au programme animé par Sophie Davant. Depuis, Danielle Moreau est passée de France 2 à C8. Elle exerce ses talents de chroniqueuse auprès de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste. Mais son apparition sur le plateau s’est fait de plus en plus rare. Elle intervenait tous les jours jusqu’à juin 2019 puis Danielle Moreau venait de moins en moins souvent.

Des apparitions de plus en plus rares sur les plateaux TV

Les téléspectateurs pouvaient la retrouver parfois sur TPMP People qui était présenté par Matthieu Delormeau ou encore sur TPMP Ouvert à tous animé par Benjamin Castlaldi. Le public a très vite adopté Danielle Moreau, très attachante pour la relation particulière qu’elle entretient avec sa mère. Les deux femmes vivent en effet toutes les deux ensemble.

«Cyril, c’est quelqu’un qui vous tend la main. J’ai retrouvé une famille. »

Danielle Moreau l’affirme avec conviction à Jordan De Luxe : si elle s’en est sortie, c’est grâce à Cyril Hanouna. La chroniqueuse a abordé le douloureux souvenir de sa grave dépression. Elle aurait soigné sa maladie grâce à ses interventions sur C8 entre janvier 2017 et juin 2017 : “Pour une raison dont je ne parlerai pas j’ai eu une grosse dépression, et puis j’ai cette année-là, beaucoup de gros problèmes, c’était l’année où j’étais encore à France 2 (en 2017, ndlr), et je me suis aperçue, il (Cyril Hanouna, ndlr) m’avait invitée, j’étais là mais en tant qu’invitée, et je me suis aperçue à quel point cette émission faisait du bien, c’était plus que de la télé. Et Cyril, c’est quelqu’un qui vous tend la main (…) J’ai retrouvé une famille“, a-t-elle expliqué.

Danielle Moreau

A France Télévisions, un individu lui aurait fait « une crasse » mais personne ne l’a défendue

Pourtant, Danielle Moreau n’a aucune critique à faire à l’encontre de France Télévisions. Ou presque : “Ce que je pourrais reprocher, c’est que c’est une trop grande maison, donc c’est difficile”, et de révéler : “et puis, j’ai fuit quelqu’un qui m’a fait quelque chose de pas sympa, j’avais l’impression, cette année-là, de me noyer, et Cyril m’a sortie de l’eau” a déclaré Danielle Moreau. Cet individu lui fait “une crasse” , “quelque chose que j’estime de pas bien, France Télévisions est trop grande pour qu’on puisse me défendre, me protéger, et là je me suis dit c’est ça qui me fait du bien, Cyril, c’est la famille, j’ai toujours recherché ça. Cyril c’est mon antidépresseur, j’ai essayé de jamais prendre de médicaments; quand je disais que les gens qui font rire m’ont sauvé au moment du deuil de mon père, Cyril m’a sauvé au moment de cette dépression, il m’a tendu la main”.

Danielle Moreau ne partage pas les détails de sa maladie, elle indique juste que sa dépression a des origines personnelles et non professionnelles. Elle a enfin conclu, en larmes : “Cyril, c’est quelqu’un de très important, il s’en est peut-être pas rendu compte, qu’il me sauvait la vie à ce moment, je me noyais à ce moment-là”. Heureusement, elle va beaucoup mieux aujourd’hui.