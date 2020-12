Cyril Hanouna, malade? Au plus mal! Il prend la parole et nous donne des nouvelles !

Il y a quelques jours, les fans de Cyril Hanouna se montraient très inquiets. Mais le célèbre présentateur de C8 tient à rassurer son public. Sur le réseau social Twitter, le trublion du PAF publie un message à l’attention de son public. Et l’animateur se veut rassurant. Comme il l’avoue, il a connu un pépin de santé. Mais aujourd’hui il semble en pleine possession de ses moyens. D’ailleurs, il profite de l’occasion pour remercier ceux qui l’ont soutenu.

Cyril Hanouna : guéri ! Il partage la bonne nouvelle

Une vie à 100 à l’heure

Depuis plusieurs années, Cyril Hanouna apparaît partout et tout le temps. À la tête de nombreuses émissions, il ne s’offre que de très rares moments de répit. Producteur, animateur et véritable business man, Cyril Hanouna aime dépasser ses limites. De plus, le début de cette saison est très compliqué. Dès lors, il doit redoubler d’efforts pour retrouver les téléspectateurs. D’ailleurs, il ne s’offre quasiment plus de repos. Afin de maintenir les audiences, il multiplie les projets et les recadrages dans ses émissions.

En effet, l’animateur décide d’apporter de nouveaux visages parmi ses chroniqueurs. Car ces derniers temps, les admirateurs étaient moins nombreux. Mais en véritable professionnel, Cyril Hanouna sait réagir. Bien évidemment, il faut parfois pouvoir s’octroyer un peu de repos. Visiblement, cela semble difficile pour le boss de C8. Alors, s’agit-il de surmenage ? Où Cyril Hanouna a-t-il simplement eu un court passage à vide ? En tout cas, ses fans s’inquiètent de son état de santé.

Mes chéris! J étais un peu malade ce we mais je me suis reposé à fond pour être au top pour vous demain! Il se passe vraiment qq chose autour de l émission en ce moment et c est pour ça que je veux féliciter mes équipes qui font un travail exceptionnel ! C eux le succès. Merci💖 — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) November 29, 2020

De retour, Cyril Hanouna s’explique

Cyril Hanouna prend la parole afin de rassurer son public. Car effectivement, il est très proche de sa communauté. Sur les réseaux sociaux, il ne laisse jamais très longtemps sans nouvelles ses fans. Alors il reconnaît avoir été souffrant pour être transparent avec son public. Il a donc décidé exceptionnellement de s’octroyer une période de repos. Mais comme à son habitude, ce retrait est de courte durée. Déjà de retour, Cyril Hanouna partage la bonne nouvelle avec ses téléspectateurs. Dans un court message sur Twitter, il veut absolument les rassurer : ” Mes chéris ! J’étais un peu malade ce we, mais je me suis reposé à fond pour être au top pour vous demain ! “.

Dès la publication de ce tweet, les réactions fusent sur la toile. D’ailleurs, tous les commentaires vont dans le même sens. ” Prends soin de toi, pense à te reposer surtout ! Le repos, tu ne connais pas mdr “, ” J’espère que tu vas mieux, on te retrouve demain en pleine forme “. En effet, Cyril Hanouna va apparemment beaucoup mieux. Aussi, l’animateur tient à remercier ses équipes de le soutenir à chaque instant. Car les audiences semblent reprendre du poil de la bête. Et ça, Cyril Hanouna ne pense pas pouvoir le réaliser seul. Comme il le précise, c’est un vrai travail d’équipe.” Il se passe vraiment quelque chose autour de l’émission en ce moment. C’est pour ça que je veux féliciter mes équipes qui font un travail exceptionnel ! C’est eux le succès. Merci “.

Dans cette publication, Cyril paraît très ému. Car il doit aussi cette réussite à ses collaborateurs. En bon patron, il n’hésite pas à leur attribuer le mérite de ses audiences retrouvées.