Cyril Hanouna menace, envoie des SMS très agressifs à Laurent Ruquier, ça vaut le détour !

Cyril Hanouna: Touche Pas à Mon Poste recevait Laurent Ruquier sur le plateau pour l’émission du 20 octobre. Et c’est un fait assez rare pour le souligner. Car Cyril Hanouna aime beaucoup taquiner les autres animateurs de télévision. Sur le sujet des audiences notamment, il aime les titiller sur Tweeter. Laurent Ruquier refuse de rentrer dans ce genre de jeux mais accepte de se rendre chez Touche Pas à Mon Poste. Son attitude est la suivante : il ne compte pas attaquer l’animateur mais se défendra si celui-ci se le permet. La rencontre en plateau de Cyril Hanouna et Laurent Ruquier a-t-elle virée au clash ?

Touche Pas à Mon Poste recevait Laurent Ruquier, un ennemi de Cyril Hanouna ?

Quand Cyril Hanouna a annoncé recevoir Laurent Ruquier c’était la surprise pour tout le monde. Touche Pas à Mon Poste allait devenir le théâtre d’un affrontement entre deux titans de l’animation télévisée selon le public. Seraient-ils réellement des ennemis ? Ne s’entendent-ils pas en dehors de leurs métiers respectifs ? Il faut bien avouer qu’ils n’ont pas que des choses tendres à dire l’un sur l’autre. Et surtout pas Cyril Hanouna qui critique souvent Laurent Ruquier avec les analyses sévères de ses chroniqueurs. Touche Pas à Mon Poste est bien connu pour laisser s’exprimer toutes les opinions. Aussi corrosives soient-elles d’ailleurs. Laurent Ruquier est donc arrivé méfiant sur le plateau. Ou plutôt alerte et prêt à réagir s’il fallait se défendre. Car il connaît la mauvaise opinion de lui qu’ont certains des chroniqueurs de Cyril Hanouna. Gilles Verdez notamment, n’hésitait pas à comparer Laurent Ruquier à l’effet des somnifères.

Les animateurs sont restés très professionnels et ont échangé à bâtons rompus

Le public de Touche Pas à Mon Poste ne croyait même pas en cette annonce. En effet, Cyril Hanouna leur avait déjà fait croire qu’il recevrait Didier Raoult par exemple. Et à la place, il s’agissait en fait de son sosie. Les fans de Touche Pas à Mon Poste se sont alors demandés si l’animateur de C8 n’allait pas leur refaire le même coup. Très étonnés de lire que Laurent Ruquier arrivait mardi soir sur le plateau, ils partageaient leurs stupéfactions sur les réseaux sociaux. Et d’autres s’attendaient évidement à des règlements de comptes.

Laurent Ruquier et Cyril Hanouna fâchés ? Les deux animateurs reviennent sur leur prétendue rivalité. #TPMP pic.twitter.com/B30hsK2TSZ — C8 (@C8TV) October 21, 2020

Laurent Ruquier et Cyril Hanouna ne se rencontrent pas pour la première fois. En effet, ils se connaissent bien et s’entendent cordialement malgré les polémiques sur les réseaux sociaux. De plus, l’animateur de On est en direct s’était déjà rendu sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste il y a quelques années. Les deux animateurs ont suffisamment d’expérience pour réussir à mener à bien leurs échanges. Une confrontation cordiale mais animée attendait donc les fans de Touche Pas à Mon Poste le mardi 20 octobre dernier.