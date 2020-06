Cyril Hanouna menace « violemment » une star de la chanson qui le qualifie de « beauf »

Cyril Hanouna est un présentateur incontournable de la télévision française. Malgré sa forte présence et des taux d’audience records, l’animateur de compte que que des fans parmi les téléspectateurs. C’est évident, personne ne peut faire l’unanimité. Mais Cyril Hanouna semble avoir été piqué au vif pendant qu’il aborde les sujets qui vont être abordés dans son émission. C que du kif revient sur les actualités brûlantes et Cyril Hanouna semble dérangé par le fait d’évoquer un chanteur de variété.

Cyril Hanouna est vexé et tente de le cacher

Le 11 juin dernier, Cyril Hanouna se fait remarquer. Dans C que du kif, il ne parvient pas à montrer qu’il est capable de se détacher de ce que les gens pensent de lui. En effet, il semble particulièrement affecté par une remarque d’un chanteur à son sujet. Et c’est Matthieu Delormeau qui parvient à lui faire cracher le morceau. le chroniqueur a tout de suite reconnu le ton et l’attitude de l’animateur. Impossible de lui cacher plus longtemps que Cyril Hanouna ne supporte pas Benjamin Biolay. Et justement parce que Matthieu Delormeau connaît bien Cyril Hanouna, il sait que cette aversion cache quelque chose.

Matthieu Delormeau essaie d’en savoir plus et Cyril Hanouna joue le fier

Cyril Hanouna tente de noyer le poisson mais tout le monde a bien compris que quelque chose n’allait pas. Il se défend tout de même de détester le chanteur. En effet, il explique ne pas l’avoir rencontré et qu’il ne le connaît pas. Partant de là, il se prive de porter un jugement sur lui. mais au lieu de dire cela calmement, il semble irriter. Cyril Hanouna dit carrément n’en avoir absolument rien à faire du chanteur. Cependant, si il lui était si indifférent il n’aura certainement pas ce genre de réaction. Cyril Hanouna finit alors par admettre avoir eu vent de propos du chanteur à son encontre. Critiqué par Benjamin Biolay et visiblement touché par ces critiques, l’animateur tente d’éviter le sujet.

Les masques tombent

Mais c’était sans compter sur la détermination et la curiosité de Matthieu Delormeau. Le chroniqueur tente alors de sortir les vers du nez de l’animateur. À force de questions, il parvient à comprendre que Benjamin Biolay a réellement fait de la peine à Cyril. Et pour dédramatiser la situation et rassurer son ami, il met un point d’honneur à avoir le fin mot de l’histoire. Alors que Cyril Hanouna pense que la coupure publicitaire va lui permettre de changer de sujet, Matthieu Delormeau a eu le temps de rassembler tous les éléments concernant la polémique. Il explique alors à Cyril Hanouna, en direct sur C8, qu’il a retrouvé les propos de Benjamin Biolay contre le présentateur.

Un chanteur attaque Cyril Hanouna et l’animateur ne le digère pas

Benjamin Biolay aurait donné son avis sur Cyril lors d’un interview pour le magazine Télérama. Il aurait alors qualifier Cyril Hanouna de beauf. L’animateur réagit de telle manière que cela montre qu’il savait pertinemment de quoi il s’agissait. Mais, par pudeur ou par fierté, il continue de faire semblant que cela ne l’atteint pas. Il fait même une blague pour qualifier Benjamin Biolay de « bobeauf » ajoutant qu’ainsi il préfère être un beauf.

Difficile de gérer les critiques au quotidien

Pour Cyril Hanouna, les critiques ne datent pas d’hier. Et il déplore que la majorité des personnes qui lui lancent des piques ne le connaissent même pas. De plus, Cyril Hanouna a déjà fait l’expérience de rencontrer des personnes qui pensaient du mal de lui. Et i les trous qu’une fois en face à face, leur discours change. Pour Cyril Hanouna, la plupart des personnes qui prennent le temps de le critiquer sont en réalité des lâches finalement. Il explique alors que si Benjamin Biolay et lui venaient à se rencontrer, le discours du chanteur pourrait être tout autre. Cyril Hanouna semble si attaqué dans sa fierté qu’il va jusqu’à dire qu’il pourrait devenir fan de lui.

Les téléspectateurs connaissaient les talents de comédiens de Cyril. Mais nous avons rarement l’occasion de le retrouver dans cette posture. Difficile de dire si, le 11 juin dernier, Cyril Hanouna en rajoutait ou si il était réellement blessé par les propos du chanteur. Mais à en croire ses réactions et l’attitude de Matthieu Delormeau, il semble réellement touché. En tout cas, l’intervention du chroniqueur aura permis de mettre à plat cette histoire. Et également de donner à Cyril Hanouna l’occasion de répondre aux critiques de Benjamin Biolay.