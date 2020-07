Cyril Hanouna montre en direct une photo inédite « sans vêtements », on voit tout, incroyable !

Cyril Hanouna, torse sans vêtement, les femmes et les fans n’en croient pas leurs yeux. Ce jeudi 18 juin dans l’émission « C que du kif « , les chroniqueurs et les spectateurs n’en ont pas cru leurs yeux en voyant le corps musclé du présentateur emblématique de C8. Alors que Caroline Ithurbide et les autres chroniqueurs débattaient de l’actualité médias, la chroniqueuse de 40 ans a tenu à pousser un gros coup de gueule contre Instagram.

» Ce qui est problématique, c’est que le message que l’on envoie à toutes les petites jeunes filles qui, en général, ont 13 ou 14 ans sur Instagram, c’est qu’en gros, tout ce que tu vas dire, ce sera de toute façon moins important que ton corps ».

Un débat qui portait sur les réseaux sociaux dont bon nombre de vedettes sont plus connues pour apparaître régulièrement dévêtues, ou dans des poses aguicheuses, que pour leurs prises de parole.

C’est alors que Cyril Hanouna s’est lancé dans un petit jeu dont il sera finalement la victime.

Bien décidé à gentiment se moquer de ses chroniqueurs, il avait décidé de dévoiler au public des photos, de ses amis et collègues, qui étaient parues sur les réseaux sociaux. Souvenirs de vacances ou simplement photos prises en été, qui laissaient apparaître quelque peu leurs corps. Mais il ne s’attendait certainement pas à ce qui lui arriverait par la suite. Et comme on n’est jamais aussi bien trahi que par ses amis, c’est sa complice depuis des années Valérie Bénaïm qui avait réussi à dénicher une photo de lui. C’est alors qu’est apparue sur les écrans de contrôle, une image sur laquelle Cyril Hanouna ne porte qu’une petite serviette, et laisse apparaître son corps.

« Ça, c’est un copain à moi, sans rigoler, je vous jure que c’est vrai, qui voulait faire un combat avec moi. Je lui ai dit :« Est-ce que tu veux vraiment combattre avec moi ? Je vais te massacrer. Il n’y a aucun montage, c’est vraiment moi « ironisait le présentateur, tout surpris que cette image privée ait été découverte et diffusée par son amie. Visiblement, Cyril Hanouna cache bien son jeu, puisque ses chroniqueurs découvrent un corps parfaitement musclé, et d’impressionnants biceps.

Bien décidée, à pousser la plaisanterie, un peu plus loin, Valérie Bénaïm « Ça ne se voit pas sous votre petit costume que vous êtes à ce point musclé ». Et pour vérifier si tel était bien le cas, elle décide de toucher les bras de son patron pour sentir de ses propres mains il n’y a pas de tricherie sur la marchandise. Apparemment, Cyril Hanouna serait donc un grand sportif. » Je fais beaucoup de sport, ça ne tombe pas du ciel. J’en fais 6 ou 7 heures par semaine « . Il est vrai que ses proches lui connaissait déjà cet engouement pour le sport et plus particulièrement pour le tennis qu’il pratique de manière intensive.

Un moment sympa sur le plateau de l’émission » C que du Kif » qui vivait ces dernières heures puisque les talk-shows de C8 présentés par Cyril Hanouna et toute sa bande connaissent la fin de cette saison 2019-2020. Dans cette ambiance de fin d’année scolaire, l’humour et le rire étaient de mise sur le plateau. Mais cette séquence a aussi, par la suite, basculé dans l’émotion. » Je t’aime Cyril….« , c’étaient les mots tendres adressés au boss par Raymond Aabou.

» Malgré nos désaccords, tu cherches toujours à me protéger, tel un grand frère. Pendant l’émission et surtout après l’émission (…) Je suis fière d’être près de toi, je suis fier d’être ton pote. Mon Cyril Hanouna, tu as distrait ma vie. Je t’aime Cyril « . Des mots qui sont allés droit au cœur de l’animateur de C8 qui lui aussi s’était allé à l’émotion en faisant une déclaration à celle qu’il appelle son » numéro 1 bis « , sa pote, son amie, Valérie Bénaïm. Une effusion de tendresse sur le plateau de Cyril Hanouna et de ses chroniqueurs, visiblement émus de bientôt se séparer jusqu’à la rentrée.

Mais pour le patron, le temps des vacances n’est pas encore arrivé, puisqu’il présente depuis peu son nouveau jeu sur C8 » À prendre ou à laisser » tous les jours en début de soirée, et qu’il planche sur la prochaine saison de » Touche pas à mon poste « . L’émission qui reviendra à la rentrée sous la même forme, mais avec une équipe remaniée. Cyril Hanouna annonçait, il y a quelques jours, qu’il ne fallait pas s’attendre à une révolution, car il voulait toujours s’appuyer sur son noyau actuel de chroniqueurs. Mais il y aura néanmoins quelques changements de taille dans TPMP la saison prochaine avec des départs, mais aussi de nouvelles têtes parmi les chroniqueurs. Comme notamment l’ancien animateur emblématique des jeux de France Télévision, Patrice Laffont qui rejoindra la bande de Hanouna pour donner son avis expert sur les médias.

Une nouvelle saison qui s’annonce aussi avec un retour à une formule plus proche de l’original comme à son lancement en 2012 : » On va revenir aussi à un plateau dans la même configuration que celle qu’on avait à l’époque, lors des premières de TPMP, avec un public beaucoup plus rapproché et un plateau plus petit. Puisque c’est vrai qu’on a besoin de s’entendre, parce que c’est une émission de vannes « .

Une prochaine saison donc qui sera décisive pour » Touche pas à mon poste » . En effet, » C du kiff « , et plus généralement les émissions de Cyril Hanouna ont connu ces derniers mois, une baisse d’audience significative. Régulièrement battu par » C’est à vous « , ou encore par » Quotidien « , le concept semblait quand même un peu s’essouffler. Avec une équipe remaniée et un plateau différent, Cyril Hanouna a décidé de revenir à ce qui fait le succès de TPMP, c’est-à-dire la déconne et l’humour. Bien que l’émission soit encore prévue pour deux ou trois ans sur la chaîne C8, la direction sera probablement très attentive aux résultats des audiences réalisés par Cyril Hanouna à la rentrée de septembre. Mais on peut compter sur le troublion du paf pour revenir en force dès la rentrée prochaine, et regagner le public qu’il avait perdu pendant le confinement.