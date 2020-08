Cyril Hanouna : moqué par Jean-Michel Maire et Benjamin Castaldi sur Instagram

Cyril Hanouna n’a pas encore fini de profiter de ses vacances. Cependant, il est contraint de mettre de côté nombreuses activités depuis qu’il s’est blessé le poignet. Mais sa chute en vélo ne lui gâchera pas les vacances pour autant. Seul ou avec des amis, Cyril Hanouna compte bien continuer de se ressourcer pour revenir en pleine forme à la rentrée. Ses fans l’attendent avec impatience pour la rentrée de Touche Pas à Mon Poste. Et les chroniqueurs de Cyril Hanouna sont eux aussi pressés de retrouver les fans. Mais quand il s’agit de taquiner Cyril Hanouna, Jean-Michel Maire et Benjamin Castaldi répondent présents. En même temps, vous allez voir que l’animateur phare de C8 tend le bâton pour se faire battre.

Cyril Hanouna en vacances jusqu’à la fin du mois d’août

Cyril Hanouna n’oublie pas ses fans pendant les vacances. Loin des plateaux de télévision de ses différentes émissions, l’animateur va donner régulièrement de ses nouvelles à ses fans à travers les réseaux sociaux. Tennis, ping-pong, vélo, boxe, nage, Cyril Hanouna tente de rester en forme pendant l’été. L’objectif est d’être en pleine forme et débordant d’énergie pour la rentrée. Mais il est obligé de ralentir le rythme lorsqu’il se blesse le poignet suite à une chute en vélo. Mais Cyril Hanouna ne fera pas une croix sur ses vacances pour autant. Ni sur l’humour d’ailleurs car il va faire en sorte de s’offrir une séance de clash en bonne et due forme.

L’animateur de Touche Pas à Mon Poste peut compter sur ses chroniqueurs. Amicalement et professionnellement, ce sont des personnes consciencieuses. Ils sont également très respectueux de Cyril Hanouna et ne se permettront pas de se moquer ouvertement de leur “patron”. À moins que ce dernier les y autorise ! Car il ne faudrait pas vexer notre cher Baba. Mais si il est d’humeur à rire, alors c’est le moment de la clasher avec humour.

La photo de Cyril Hanouna qui amuse tout internet

Cyril Hanouna partage alors une photo de lui sur laquelle il se prend au sérieux. Il prend la pose et indique être “un bolosse qui se croit frais”. De quoi lancer les hostilités et permettre à tous dans les commentaires de se lâcher sur les vannes. Et ce sont Jean-Michel Maire et Benjamin Castaldi qui vont sauter sur l’occasion de taquiner le boss.

Voir cette publication sur Instagram Un bolosse qui se croit frais 😂😂😂! Une publication partagée par Cyril Hanouna (@cyrilhanouna) le 10 Août 2020 à 8 :17 PDT

Cyril Hanouna est mort de rire et avec lui son million d’abonnés sur Instagram. Ce selfie est absolument grotesque et l’animateur de C8 sait en jouer pour faire passer un bon moment à ses fans. En effet, les fans de Cyril Hanouna sont tous fervents de bonnes rigolades. Pendant les vacances de Touche Pas à Mon Poste, ils se divertissent tant bien que mal. C’est alors avec joie qu’ils accueillent l’invitation au clash de Cyril Hanouna sur Instagram. Jean-Michel Maire et benjamin Castaldi ne sont pas les seuls à se prêter au jeu. Des centaines d’anonymes ne lésinent pas sur le poids des vannes pour mettre en boîte Cyril Hanouna et son faux regard de braise.

Les fans de Cyril Hanouna semblent aimer se défouler sur lui

Cet échange entre Cyril Hanouna et ses fans est l’occasion de remettre les pendules à l’heure. En effet, c’est l’humour qui doit dominer dans la relation qu’il entretient avec ses fans. Avec cette image, il leur permet de rire de lui autant qu’il peut rire de tous et de tout. Plus question de se prendre la tête avec ses abonnés comme lorsqu’ils étaient choqués de le voir avec ses amis sur Instagram. En effet, Cyril Hanouna partageait une image de lui en compagnie de plusieurs célébrités avec qui il passait de bons moments. Mais les fans étaient enragés de constater qu’ils se tenaient les uns les autres, sans masques et donc sans distanciation physique.

Voir cette publication sur Instagram Avec les frérots ! 💛 @stanwawrinka85 @fdubosc_officiel @kevadams @oli_real Une publication partagée par Cyril Hanouna (@cyrilhanouna) le 3 Août 2020 à 5 :53 PDT

Les fans de Cyril auront rapidement oublié cet épisode grâce à sa blague. En effet, l’animateur de Touche Pas à Mon Poste se met en position de faiblesse volontairement. Il propose à ses fans de l’attaquer, montrant ainsi qu’il peut faire preuve d’autodérision. Une façon peut-être de détendre l’atmosphère après les critiques. Même vis-à-vis de ses chroniqueurs, c’est l’occasion pour eux de désacraliser le rapport que des employés ont avec leurs patrons.

Divertir un public est essentiel pour l’animateur phare de C8

Cyril Hanouna prouve qu’il est atypique et toujours prêt pour rire et sur tous les sujets. Encore l’occasion de partager de bons moments avec ses fans malgré les vacances. La rentrée de Touche Pas à Mon Poste s’annonce pleine de surprises mais ce n’est pas la seule émission dans laquelle Cyril Hanouna reviendra faire des étincelles.

Les rires de ses fans devaient forcément commencer à lui manquer. Alors pour les retrouver il est prêt à se tourner en ridicule pour les amuser. Le divertissement est une mission importante du travail de l’animateur. Mais c’est également une seconde nature chez Cyril Hanouna. En effet, il pourrait certainement être malheureux si il n’était plus capable de divertir ses fans ou de les faire rire. Car c’est la raison d’être de toute sa carrière à al télévision qui se cache derrière les rires des téléspectateurs.

Cyril, Benjamin Castaldi et Jean-Michel Maire doivent être aussi impatients que leurs publics de retrouver leurs plateaux de télévision à la rentrée. Les vacances sont bientôt terminées et ils vont pouvoir montrer que leurs vacances les ont reposé comme il se doit. Cyril Hanouna et ses équipes vont revenir en pleine forme !