Cyril Hanouna ne tolère pas le mot de trop de Jean-Pascal Lacoste, il le vire !

Cyril Hanouna est l’animateur vedette de trois émissions à succès sur C8. Son énergie, sa bonne humeur et son humour font de lui un des animateurs préférés des Français. Mais le caractère souvent fun de Touche pas à mon poste notamment, n’empêche pas l’animateur de savoir faire preuve de sérieux. Chose que n’aura pas su faire Jean-pascal Lacoste, récemment intégré à l’équipe des chroniqueurs de Cyril Hanouna. Et cela ne reste pas impuni. Car en plein direct, le 9 septembre dernier, Jean-Pascal se fait virer du plateau suite à une blague qui ne passe pas. Cyril Hanouna ne le ménage pas et le vire prestement. Les réactions des internautes ne font pas se faire attendre.

Cyril Hanouna, une main de fer dans un gant de velours

Cyril Hanouna est soumis à une forte pression depuis la rentrée. En effet, il doit assumer la présentation de trois émissions en direct les unes à la suite des autres. Un exploit pour la télévision mais surtout une performance inédite pour un animateur. Heureusement, C8 va adapter la formule et revenir à une forme de programmation moins stressante pour Cyril Hanouna et les équipes en plateau. Balance ton post ne sera plus diffusé que les jeudis soirs. Touche pas à mon poste et À prendre ou à laisser rentent tous les soirs mais TPMP sera rallongé. De quoi correspondre complètement aux attentes du public. Cyril Hanouna reste à l’écoute de ses “chéris” car son seul plaisir est de pouvoir leur offrir du kif.

L’animateur est contraint de faire sortir un de ses chroniqueurs

En revanche, comme nous le disions au début de cet article, Cyril Hanouna ne mise pas toujours tout sur la blague. Des sujets parfois très sérieux sont abordés par lui et ses équipes. Lorsque cela est le cas, tous ses chroniqueurs doivent respecter le ton donné par l’animateur. Et la moindre personne qui déroge à cette règle, prend le risque de s’attirer les foudres de Cyril Hanouna. C’est donc Jean-Pascal qui en a fait les frais le 9 septembre dernier. Le chroniqueur est nouveau dans l’aventure et n’a pas peut-être pas eu le temps de se faire aux règles tacites qui régissent le plateau de Cyril Hanouna. L’une d’elle étant que c’est lui qui mène la danse. Le chroniqueur va donc se permettre une blague qui va le conduire à se faire virer du plateau.

Très bonne partie sur l’affaire DSK! @gillesverdez démontre encore une fois qu’il est indispensable à TPMP — Jay Stew (@JayStew21721754) September 9, 2020

Cyril Hanouna évoquait un sujet sensible. Il revenait sur une affaire très médiatique qui date de 2011. L’homme politique Dominique Stauss-Kahn se voyait accuser d’agression par une femme de chambre d’un hôtel. Nafissatou Diallo portait plainte contre lui pour des faits extrêmement graves. L’ambiance en plateau était donc très sérieuse. Et pendant que Cyril Hanouna rappelait les faits en employant un ton grave et solennel, Jean-Pascal s’est permis une boutade qui ne passe pas. Faisant allusion avec humour à l’état de la chambre après l’agression, il dénature instantanément l’implication que pouvait mettre Cyril Hanouna à traiter ce dossier avec respect. C’est ce que l’animateur ne tolère pas. Il vire alors sans ménagement son chroniqueur du plateau.

Très malaisant la maniere de congédier @jplacoste ! On vous kiffe dans la dahka pas dans la tyrannie 🙏 — Lamrani (@y_lamrani) September 9, 2020

Cyril Hanouna connaît son métier

C’est le choc pour les fans de Jean-Pascal. Bien qu’ils comprennent l’attitude de l’animateur, ils s’inquiètent de ne plus voir jamais Jean-Pascal dans Touche pas à mon poste. Heureusement, les tensions se sont apaisées et il est finalement de retour dans l’équipe. En revanche, il ne risque pas de refaire des blagues de ce genre. Ni de tenter de changer le ton et l’ambiance l’émission à la place de Cyril Hanouna. En effet, le chroniqueur est nouveau dans l’équipe. Il doit donc comprendre quelle est sa place. Si il a été embauché pour apporter bonne humeur et rigolage c’est une chose. Mais il y a des sujets desquels il ne faut pas rire. Car c’est toute l’émission qui s’expose ensuite aux critiques et aux polémiques.

La rigueur est de mise, même dans le divertissement télévisé

Alors, si certains considèrent que Jean-Pascal est l’une des personnes qui va apporter de la fraîcheur grâce à sa franchise et à son humour, il ne devra pas le faire en dépit de l’intégrité du programme. Cyril Hanouna n’est pas seulement l’animateur de Touche pas à mon poste. Il est également l’un des producteurs du show. Les chroniqueurs ont donc tout intérêt à entrer dans les bonnes grâces de Cyril Hanouna. Car déjà, des réactions d’internautes montrent que Jean-Pascal a perdu des points en se faisant virer de la sorte du plateau de l’émission, en plein direct.

Je crois que Jean Pascal n’est pas à sa place … — Ikam Niiko (@IkamNiiko) September 9, 2020

RIP Jean Pascal 🤣🤣 — Hajrovic redzep (@HajrovicRedzep) September 9, 2020

Je sens que Jean-Pascal ne fera pas long feu 😅 — Sandybulle (@sandybulle67) September 9, 2020

Cyril Hanouna ne tiendra pas rigueur de son manquement aux règles à Jean-Pascal. Mais il est évidemment averti pour les prochaines fois. L’animateur protègera son émission du mieux possible contre les critiques et les baisses d’audience. Son objectif premier a toujours été très clairement celui de divertir son public, de les faire kiffer. Mais tout cela ne se fera pas à n’importe quel prix. Car pour qu’une bonne ambiance bienveillante reste en plateau, il faut savoir choisir ses moments. Les agressions ne sont pas un sujet duquel il faut se permettre de rire. Cela aurait pu avoir des répercutions négatives sur Touche pas à mon poste si Cyril Hanouna n’avait pas fait sortir Jean-Pascal.