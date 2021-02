Cyril Hanouna obligé de stopper l’émission en direct à cause d’une intrusion sur le plateau, découvrez les images !

Les émissions de Cyril Hanouna ont tendance à se suivre, mais elles ne se ressemblent pas pour le plus grand bonheur des passionnés de TPMP. Lorsque certains sujets sont évoqués notamment pour les vaccins ou la Covid-19, il n’est pas surprenant que le ton monte. En effet, le présentateur a tendance à inviter deux personnes qui s’opposent au niveau des avis et la tension peut rapidement prendre de l’ampleur. Il y a toutefois quelques semaines, la situation aurait pu déraper, mais les manifestants n’avaient pas de mauvaises intentions.

Que s’est-il passé sur le plateau de Touche pas à Mon poste ?

Cyril Hanouna, fidèle à lui-même distribuait de la joie et du bonheur sur le plateau de C8 alors qu’il était entouré de ses chroniqueurs. Toutefois, à sa gauche, des gémissements ont pu être entendus et le présentateur a rapidement été alerté par cette situation qui n’était pas normale. Cela s’est déroulé alors que le public était encore accepté sur le plateau de TPMP puisque désormais il est remplacé par des écrans, cela permet de respecter le protocole sanitaire.

Des Maîtres d'hôtel en colère interrompent #TPMP en direct et @Cyrilhanouna leur donne la parole ! pic.twitter.com/a9EDZyBWZZ — TPMP (@TPMP) October 6, 2020

Alors que la sécurité est sur le point d’intervenir, Cyril Hanouna arrête l’émission qui était diffusée en direct .

. Il demande à la sécurité ce qui se passe et il découvre qu’un homme souhaite en réalité prendre la parole.

Il représente les maîtres d’hôtel qui sont dans une situation assez problématique à cause de la crise sanitaire.

De plus, dans le secteur de la restauration, l’arrêt est complet, certaines chefs d’établissements ne pourront peut-être pas redémarrer leur activité à cause de toutes les pertes financières engendrées au fil des semaines. Il est important de rappeler que ces restaurants sont fermés depuis le second confinement qui a donc été proposé en France en novembre dernier. Si les commerces traditionnels ont pu ouvrir, d’autres secteurs sont totalement gelés.

Cyril Hanouna donne alors la parole à ces maîtres d’hôtel qui sont particulièrement en colère. Les images ne sont pas si choquantes, elles ont toutefois été diffusées sur le compte Twitter de l’émission comme vous pouvez le découvrir dans le tweet. Ce n’est pas la première fois que le présentateur donne la parole à ces inconnus.

Avec TPMP et BTP notamment, ils proposent à des personnes en difficulté de s’exprimer et ce fut notamment le cas pour ce représentant des maîtres d’hôtel. Quelques jours plus tard, il a pu partager son mécontentement devant de nombreux fans de l’émission.

Fêtes, pique-niques, rues bondées… Êtes-vous choqués par le relâchement des Français ? #TPMP — TPMP (@TPMP) February 23, 2021

Le ton monte souvent entre les chroniqueurs

Le 22 février dernier, Cyril Hanouna recevait un avocat et une parlementaire pour évoquer les fêtes, le pique-nique proposé par les Français alors que le soleil est au rendez-vous. Les images qui tournent en boucle sur les réseaux sociaux illustrent parfaitement du relâchement de certains Français. Comme le montre à nouveau le tweet proposé par TPMP, le ton est rapidement monté entre les deux protagonistes puisque l’avocat voulait absolument que des études soient partagées au lieu de donner des informations non vérifiées.

Vous vous souvenez sans doute de l’intervention de Francis Lalanne il y a quelques semaines, elle avait marqué les esprits. Il était venu partager sa vérité concernant la gestion de la crise sanitaire et il estimait qu’il fallait que le président de la République puisse s’expliquer. Les chroniqueurs n’avaient pas partagé le même avis et le chanteur avait décidé de quitter le plateau avant de revenir. De plus, les fans avaient été choqués puisqu’il ne respectait pas les gestes barrières, Cyril Hanouna avait d’ailleurs eu le souhait de lui rappeler qu’il ne fallait pas s’embrasser à cause du protocole sanitaire qui est en vigueur.