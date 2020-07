Cyril Hanouna: perte de contrôle en pleine émission, il perd totalement son sang froid

Cyril Hanouna aborde souvent des sujets qui peuvent créer tensions et frictions. C’est en effet tou l’intérêt de Touche Pas à Mon Poste ou de Balance ton post. Les sujets qui font polémiques sont décortiqués et permettent aux téléspectateurs de se faire une opinion un peu plus informée. Cependant, la tension et les frictions qui s’associent aux sujets traités ne sont pas le seul fardeau des chroniqueurs ou des invités en plateau. Cyril Hanouna aussi peut se laisser emporter par le débat. Et il a montré, à la France entière, qu’il pouvait aussi complètement perdre le contrôle. Revenons sur la colère de Cyril Hanouna qu’il laisse exploser lors d »une émission de Balance ton post du mois de mars dernier.

Cyril Hanouna est rouge de colère dans Balance ton post

Cyril Hanouna ne fait pas vraiment les choses à moitié. Tout comme ses chroniqueurs, il est réputé pour être une personne franche qui ne craint pas d’exprimer son opinion. Ensuite, il reste ouvert au débat et c’est justement cela qui l’intéresse dans ses émissions. Dans Touche Pas à Mon Poste comme dans Balance ton post, ce sont des sujets brûlants de l’actualité qui sont mis en lumière. Des questions que les téléspectateurs se posent ou qui se répandent sur les réseaux sociaux. Alors que dans Touche Pas à Mon Poste Cyril Hanouna aborde toute sorte de sujets différents, dans Balance ton post il s’agit surtout de questions autour de l’actualité politique et sociale. Il n’est donc pas rare que certaines personnes puissent se laisser emporter dans la passion de leurs argumentaires. Mais le public ne s’attendait pas à ce que Cyril Hanouna sorte ainsi de ses gonds.

Nous étions donc au mois de mars, avant l’annonce de confinement du pays. Cyril Hanouna avait invité sur le plateau de Balance ton post une personne avec qui discuter du mouvement des « gilets jaunes » et de son avenir. En effet, il recevait l’avocat attitré des personnes du mouvement. Juan Branco est un essayiste et un avocat proche de ce mouvement. Sur le plateau de Cyril Hanouna, les deux hommes ont des échanges très tendus. Ils parlent l’un sur l’autre et sont agressifs. Cyril Hanouna ira jusque’à souligner la bêtise de son interlocuteur de façon insultante et lui demander de quitter le plateau.

Un débat électrique en plateau

Le moment où la conversation dégénère est celui où Juan Branco évoque l’argent que gagne Cyril Hanouna. En effet, l’avocat des « gilets jaunes » est au courant du montant faramineux de certains contrats. Il s’agit d’une somme de 250 000 euros sur cinq ans. Et Juan Branco pense que cette somme va directement dans la poche de l’animateur. C’est quand Cyril Hanouna l’attaque sur le fait de bien gagner sa vie qu’il riposte de la sorte. Car Juan Branco ne veut pas être associé à « la France d’en haut ». Il est au RSA (revenu de solidarité active, une prestation sociale versée par les caisses d’allocations) et ajoute qu’il défend gratuitement les personnes issues du mouvement des « gilets jaunes ».

Cyril Hanouna refuse de laisser parler Juan Branco

Cyril Hanouna non plus ne tolère pas que le jeune homme puisse s’imaginer qu’il se fasse autant d’argent. En effet, les contrats existent bel et bien mais cet argent est destiné à la production des émissions. Vincent Bolloré et le groupe Canal+ sont utilisé dans les arguments de Juan Branco comme des représentants de « la France d’en haut ». Le jeune avocat, qui aura 31 ans en août prochain, sait provoquer Cyril Hanouna et le pousser dans ses retranchements. Mais l’animateur ne va pas se retenir pour autant de laisser exploser sa colère. En effet, il se met à proférer des insultes à l’avocat. Son invité dans Balance ton post en prend pour son grade et se voit affublé des noms d' »imbécile » ou encore d' »abruti ». Et tout en déclarant cela, il lui demande de quitter de plateau parce qu’il dit n’importe quoi.

Mais Juan Branco ne se démonte pas du tout et continue à souligner la différence qu’il y a encore lui et Cyril Hanouna. Il est fier de la cause pour laquelle il se bat et ne cessera pas de le faire. Il semble attendre une sorte de révolution et ne lâchera rien. Cependant, Cyril Hanouna l’invitait pour lui faire parler de l’essoufflement du mouvement. Dès le départ, les deux hommes étaient mal engagés pour réussir à discuter calmement. Si il était assez prévisible qu’ils finissent pas se quereller, les téléspectateurs ne s’attendaient certainement pas à ce que Cyril Hanouna perde ainsi son sang froid. Car son rôle est de gérer les débats autour de son plateau.

L’animateur perd son rôle de vue et s’emporte

Cyril Hanouna est donc censé être celui qui amène le calme. Celui qui permet aux personnes qui sont en débat de se laisser parler les uns et les autres. Il rappelle donc aussi souvent ses chroniqueurs au calme. Les polémiques qu’ils abordent ne peuvent pas dégénérer à chaque fois. Les chroniqueurs doivent trouver un terrain d’entente, même si cela doit être celui dans lequel ils sont d’accords de ne pas être du même avis. Pourtant, Cyril Hanouna n’a eu personne pour le rappeler à l’ordre. Et il n’a pas pu se contenter de laisser parler Juan Branco si ce dernier le met en accusation. Cyril Hanouna ne tient pas à ce que tout le monde pense qu’il puisse gagner plus de 250 000 euros en cinq ans. Sa boîte de production alloue ce budget à la production de plusieurs émissions.

Cette attaque a le don de le mettre hors de lui. Pour l’animateur de Balance ton post, le jeune avocat des « gilets jaunes » est venu se pavaner. Et il ne tolère pas être tourné en ridicule par ce genre de personnage qu’il qualifie de superficiel.

Ce débat avait marqué les esprits tant Cyril Hanouna avait perdu son calme. Les fans de l’animateur phare de C8 se souviendront qu’il ne faut pas chercher Cyril Hanouna. Il aura toujours le dernier mot quoi que cela lui en coûte.