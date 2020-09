Cyril Hanouna : Quelles sont les vraies raison du départ de Matthieu Delormeau de TPMP

Matthieu Delormeau, chroniqueur chez TPMP, q quitté l’émission il y a quelques mois et Curil Hanouna a abordé le sujet lors d’une entrevue suite à cela, dans le journal Le Parisien le dimanche 30 août 2020.

C’est au cours du mois de juin 2020 que le chroniqueur de TPMP avait rendu public sa décision de quitter définitivement l’émission de C8 après cinq ans de bons et loyaux services dans l’émission. Le talk show a donc démarré ce lundi 31 août, et son chroniqueur vedette n’était pas de la partie.

« Matthieu a énormément donné. Avec lui, j’étais au spectacle !», a confié Cyril Hanouna très nostalgique. « Mais TPMP, c’est énormément de pression pour les chroniqueurs, car ils sont obligés de donner leur avis tous les soirs », explique le trublion de C8 avant d’ajouter : « Moi, je mets mon grain de sel, je peux me laisser emporter, car c’est mon caractère, mais je suis là pour recadrer le débat. Eux, on leur demande de prendre parti et cela peut déclencher ensuite des commentaires violents. Mais lorsque Matthieu Delormeau me confie s’être « éclaté, mais avoir besoin de souffler et de décompresser, je l’écoute » poursuit-il. .@MDelormeau envisagerait d’arrêter #TPMP l’année prochaine pour rejoindre la police — C8 (@C8TV) April 22, 2020

Mais Cyril Hanouna n’hésite pas à préciser qu’il « y aura toujours une place pour lui » sur son plateau, étant relativement proche de son chroniqueur démissionnaire.



Matthieu Delormeau peut donc désormais réaliser sa reconversion professionnelle, IL rêve en effet de devenir commissaire de police, il semblerait qu’il ait eu cette révélation au cous du mois d’avril dernier.

Diplômé de droit, le chroniqueur a toujours été passionné par le monde de la justice. Mais il a construit sa carrière dans un domaine qui ne concorde pas avec sa première passion.

IO ne souhaite aujourd’hui visiblement plus courir derrière l’argent et la célébrité et il est prêt à se lancer dans cette carrière policière, afin de répondre le bien dans la population.

Le chroniqueur de 46 ans a d’ailleurs pris des informations au préalable quant à la possibilité de rejoindre cette profession malgré son âge déjà quelques peu avancé.

Notre @Mdelormeau va-t-il revenir dans #TPMP ? Le chroniqueur veut se reconvertir et ce n’est pas une blague 👮 #CeSoirChezBaba — TPMP (@TPMP) April 22, 2020

Il s’est d’ailleurs exprimé à ce propos dans TPMP : « A la base, dans mes rêves, quand j’ai commencé à faire du droit, j’avais toujours voulu être commissaire de police ou travailler dans la police. Il se trouve que la vie ne s’est pas faite comme ça » Et d’ajouter« J’y pense de plus en plus. C’est quelque chose qui me passionne. Aujourd’hui, je ne cours plus après l’argent ou la célébrité mais après quelque chose dans lequel j’aurai l’impression de me réaliser. » Très réaliste, il poursuit : « Je n’ai pas forcément la prétention de démarrer commissaire, on peut démarrer brigadier, brigadier chef, responsable d’une unité »

L’ex-chroniqueuse de TPMP Enora Malagré devrait de son côté collaborer de nouveau avec le papa de Bianca et de Lino.

Exit Touche pas à mon Poste, cette fois ci il s’agirait d’un « projet ensemble, d’une émission autour du rap« . « On est resté très proches« , conclut-il.