Cyril Hanouna relance un projet, la toile est choquée mais aussi conquise !

Cyril Hanouna est un animateur iconique de la télévision française. Qu’il plaise ou non, il ne laisse personne complètement indifférent. Ses fans l’adorent et ne ratent aucune de ses émissions, sur C8 notamment. Cyril Hanouna est un producteur également et entre es deux casquettes, il ne s’arrête presque jamais de travailler. Pourtant, il ne refuse pas de se lancer dans de nouveaux projets lorsqu’il libère un minimum de temps libre. Mais les projets doivent lui tenir à cœur. C’est donc naturellement que Cyril Hanouna parlait à ses fans de son projet de créer la Banque du cœur. Sur Twitter, l’animateur s’adresse à ces fans et indique que le projet est de nouveau sur les rails.

Cyril Hanouna relance un ancien projet resté au placard

Cyril Hanouna est une véritable pile électrique. Le dynamise de cet animateur ne connaît pas de bornes. Ainsi, il est toujours prêt à donner le meilleur de lui-même dans toutes les circonstances. Ses fans ne peuvent que reconnaître ses talents et son énergie à l’antenne. Mais très bientôt, même ceux qui ne sont pas complètement convaincus par Cyril Hanouna ne pourra que reconnaître qu’il a bon fond. En effet, l’animateur phare de C8 va créer la Banque du cœur. Une organisation qui aura pour but de venir en aide à toute sorte de personnes dans le besoin. Cyril Hanouna avait démarré ce fabuleux projet il y à de cela plusieurs mois. Mais la pandémie l’a certainement contraint à reporter plusieurs échéances ainsi que celle de la date d’aboutissement de son projet.

En effet, la France et le monde entier traversent des heures sombres depuis le début de l’année 2020. Une épidémie mondiale, caractérisée donc de pandémie dès le mois de mars, frappe tous les pays du globe. Les personnes fragiles, quelques soit leur âge, peuvent mourir de la contraction de ce virus qui s’attaque au système respiratoire et au système nerveux. Pour l’heure, aucun vaccin n’existe pour protéger les populations. Mais les recherches battent leur plein depuis des mois. Le seul moyen de garantir la pérennité des hôpitaux tout en continuant de protéger la population était de subir un confinement de plusieurs semaines. Alors pendant près de six semaines, les Français ne pouvaient plus sortir de chez eux qu’en cas de nécessité impérieuse.

Le confinement chamboule les plans des populations du monde entier

Cyril Hanouna a su s’adapter à la crise sanitaire et au confinement avec une rapidité étonnante. En effet, il n’était pas question pour l’animateur de laisser tomber son public. Il présentait alors es émissions depuis son domicile et faisait participer se chroniqueurs via des écrans en vidéo conférence. Cyril Hanouna a également fait en sorte de récolter des fonds pour les personnes isolées et pour les hôpitaux avec une facilité déconcertante. Car l’animateur peut compter sur ses fans autant qu’ils peuvent compter sur lui. Mieux encore, il a pris goût à rendre service et à fair elle bien autour de lui. Ainsi, son projet de Banque du cœur ne date pas d’hier. Mais le confinement et le contexte sanitaire de la France a forcément ralenti le processus de création de cette organisation.

Cyril Hanouna ne baisse pas les bras, la Banque du cœur verra le jour

Sur Twitter, Cyril Hanouna vient donc d’annoncer qu’il ne laisse pas tomber. Son projet tristement avorté en mars dernier à cause de la période de confinement reprend du service. Cyril Hanouna promet que le mois de septembre sera celui durant lequel il va tout donner. Et lorsque l’animateur dit cela, nous pouvons croire qu’il va effectivement faire tout son possible pour réussir.

Mes beautés je pense comme tous les dimanches à vous. Auj je me suis replongé dans la banque du coeur qu on devait lancer en mars et malheureusement avec le covid toutes les entreprises nous ont laissé tomber mais je reviens à la charge en sept et on va y arriver. Je vs ❤️fort. — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) August 9, 2020

Cyril Hanouna explique que les entreprises n’ont pas été au rendez-vous pour le lancement de son projet. Et avec la crise sanitaire, nous pouvons aisément comprendre que ces dernières aient d’autres chats à fouetter. Cependant, certains des fans fans de Cyril Hanouna ne croient plus en son plan. En effet, le projet de la banque du cœur date de bientôt deux ans selon ces derniers. Ils n’hésitent alors pas à affirmer que l’animateur trouve des prétextes pour reculer les échéances et que la pandémie est une excuse supplémentaire.

Sacré covid, il a bon dos… Sept de quel Année ?

Ca fait 2 ans que tu recul ton projet, car comme à ton habitude bcp de promesses mais 8 fois sur 10 C que du blabla. Puis CT pas “mon ami Poto” une sorte d’associations, avec une Cryptomonnaie ? 🤣t’es perdu dans t’es conneries. — Thesn@ke2433 (@Thesnke24331) August 9, 2020

Crise de confiance chez les fans de l’animateur ?

Evidemment, comme pour chaque lancement de nouveau projet, des sceptiques sont là pour douter. Cyril Hanouna est tout de même une personne qui vivrait très mal le fait de décevoir ses fans ç ce point là. Les plus fidèles d’entre eux savent alors qu’il ba tout faire pour tenir parole. La générosité de Cyril Hanouna n’est plus à prouver. Et il a même été prouvé qu’il ne faisait pas seulement des dons que lorsqu’il pouvait profiter d’une couverture médiatique avantageuse. Mais il existera toujours des personnes pour remettre en doute la parole de Cyril Hanouna. Loin de l’effrayer ou de l’inquiéter un seul instant, cela aura plutôt l’effet inverse et le motivera davantage à prouver sa bonne foi.

Cependant, il faudra bien admettre que Cyril Hanouna aura fait douter ses fans avec ce projet. En effet, il était facile d’imaginer que tout cela n’était qu’un coup de publicité ou marketing. La Banque du cœur fait pourtant toujours rêver et Cyril Hanouna s’est juré de mener à bien ce projet. Alors, lorsqu’il affirme que ses plans sont de nouveaux sur les rails et qu’au mois de septembre il va mettre les bouchées doubles, il faudra le croire. Car Cyril Hanouna ne prendrait pas le risque de continuer de froisser ses fans. Il va leur prouver qu’ils peuvent lui faire confiance pour que la Banque du cœur fonctionne.