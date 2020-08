Cyril Hanouna : retour sur le moment où il avouait avoir participé à une sextape !

Cyril Hanouna est le présentateur phare de C8. Dans ses différentes émissions, il est le plus souvent accompagné d’une équipe de chroniqueurs. Tous ensemble, ils divertissent le public des émissions en débattant des actualités brûlantes des célébrités. Et parfois, c’est l’occasion pour Cyril Hanouna, ou pour ses chroniqueurs, de faire quelques révélations croustillantes. Comme c’était le cas, en 2016, pendant l’interview de Gérard Depardieu par Cyril Hanouna. Le présentateur avouait publiquement avoir été filmé pendant ses ébats ! De quoi marquer les esprits du public ! Revenons donc sur cette anecdote qui a défrayé la chronique.

Cyril Hanouna a des anecdotes à la pelle grâce à Touche Pas à Mon Poste

Le plateau de Touche Pas à Mon Poste a connu des anecdotes par milliers. Cyril Hanouna et ses équipes sont les premiers à en rire. Mais parfois ce sont eux qui se retrouvent au centre des débats. En effet, ils peuvent faire part de leurs expériences pour argumenter sur les thèmes abordés dans l’émission. Et avec Gérard Depardieu comme invité, les discussions tournent rapidement autour de thèmes assez personnels. Cyril Hanouna a ce talent de mettre tout le monde rapidement à l’aise si il le souhaite. En effet, il est également capable de faire vivre un enfer aux personnes enfants ace de lui si il l’a décidé. Mais ce don dans la communication et dans les rapports humains lui permettent d’être un présentateur et un animateur hors du commun.

Une rencontre inoubliable et forte en émotions

En 2016, Cyril Hanouna recevait en plateau un monstre du cinéma. Gérard Depardieu en personne se rendait dans Touche Pas à Mon Poste et personne ne pouvait rester indifférent à cette annonce. En effet, Gérard Depardieu est un immensément célèbre et talentueux comédien. Cyril Hanouna était forcément impressionné par sa venue, malgré son tempérament sociable et son humour décapant. Pour l’animateur, c’était forcément une immense fierté que de recevoir un tel acteur dans son émission.

Mais les thèmes abordés dans les émissions de Cyril Hanouna sont ceux qui font le buzz du moment. Et il n’est donc pass rare que les sujets abordés soient autour de sujets en lien avec des propos qui puissent parfois choquer. Et cette émission là n’avait pas fait exception. Bien au contraire, elle était en plein dans le thème des vidéos supposées être réservées aux plus de 18 ans. Gérard Depardieu était alors interrogé sur sa passion pour les femmes et pour la fête. De fil en aiguille, Cyril Hanouna demande à Gérard Depardieu si il a déjà participé à des vidéos de ce genre. Mais le comédien refuse de prêter de l’intérêt à ce genre de pratique. En revanche, il est très à l’aise sur le plateau. Et il parvient à renverser la vapeur pour se retrouver en position de poser lui-même des questions personnelles à l’animateur en plateau.

Voir cette publication sur Instagram Cyril et Gérard Depardieu, la rencontre ! Une publication partagée par C8 (@c8lachaine) le 21 Mars 2016 à 12 :08 PDT

Gérard Depardieu va pousser Cyril Hanouna a lâcher un scoop

En effet, Gérard Depardieu remarque que Cyril Hanouna s’étonne qu’il ne participe pas à ce genre de pratique. Il imagine alors que cela doit être parce que l’animateur lui-même en est peut-être fan. Gérard Depardieu réussit alors à mettre Cyril Hanouna au pied du mur. Il lui demande de ne dire que la vérité et de délivrer une anecdote d’oreiller, filmée, en direct. Cyril Hanouna ne peut pas refuser la requête de son invité. Il a bien trop de respect et d’admiration pour Gérard Depardieu pour ne pas lui laisser prendre la tête de l’interrogatoire. L’animateur s’exécute alors pour répondre à son invité avec franchise. C’est donc ce jour-là que Cyril Hanouna admet avoir participé « une fois » à une vidéo qui mettait en scène ses ébats.

Au départ, Cyril Hanouna aurait voulu garder pour lui ce genre d’information privée. Mais il n’aura pas résisté longtemps aux demandes de Gérard Depardieu. D’autant que les fans de Touche Pas à Mon Poste attendaient cette rencontre avec impatience ! Ils n’auront pas été déçus de cette émission qui reste dans les annales de la télévision.

Depardieu + Hanouna = Le rêve !

Enfin un invité qui sort de l’ordinaire !

Gros kiff !#TPMP — The-best-man-57 (@The_best_man_57) March 21, 2016

Cyril Hanouna sait rebondir dans n’importe quelle situation

En revanche, il est réactif et sait changer l’attention des membres de son équipe et du public. Cyril Hanouna parvient alors rapidement à proposer une anecdote encore plus croustillante qui, cette fois, ne le concerne pas. Un détournement d’attention rapide et subtil comme seul les professionnel de l’animation savent les faire. De plus, il réussit en même temps à alimenter l’enthousiasme de son public à retrouver son programme dès le lendemain. En effet, il annonce que des choses indicibles se cont produites sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste entre deux adultes consentants. Il promet alors au public de révéler les détails de cette nouvelle anecdote dès le lendemain en pleine émission.

Cyril Hanouna est un grand professionnel de la télévision. En direct ou non, il est toujours capable de se sortir de situations embarrassantes. Mieux encore, quand il se retrouve dans un tel contexte, il sait parfaitement en jouer pour retourner la situation à son avantage. Une vivacité d’esprit et une fine analyse associées à une repartie exceptionnelle finalement. Cyril Hanouna continue, sans surprises, aujourd’hui, de divertir une audience toujours plus grandissante.