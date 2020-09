Cyril Hanouna révèle toute la vérité sur sa relation très secrète avec Fanny Neguesha

Cyril Hanouna continue de cartonner avec ses émissions depuis la rentrée, il est d’ailleurs au centre de la vie des médias. Et certains sont revenus récemment sur sa vie privée et sur sa relation avec les femmes. Il faut avouer qu’à ce sujet les rumeurs sont très nombreuses.

Alors qu’il serait séparé depuis 2019, de celle avec qui il partageait sa vie depuis plusieurs années, Baba est très souvent victime de rumeurs. Âgé de 46 ans, l’homme de télévision fait très souvent la une de l’actualité. Il est vrai qu’il est devenu un visage incontournable dans le paysage audiovisuel. Il est même un homme très important, puisque la chaîne C8 se repose beaucoup pour sur lui. D’ailleurs, les audiences de la chaîne doivent beaucoup aux émissions au trublion du PAF. Mais comme toujours, il existe un mauvais côté à la notoriété. Et Cyril Hanouna est régulièrement au cœur des plus folles rumeurs. Notamment celle qui lui prête des aventures avec certaines de ses chroniqueuses. Ce fut d’ailleurs le cas avec Fanny Neguesha la saison dernière.

Il faut bien avouer que le mannequin d’origine italo-congolaise a tout pour plaire. Mais la jeune femme avait très rapidement pris la parole pour démentir ces accusations. Dans une interview accordée à Sam Zirah sur YouTube, la compagne du footballeur Mario Lemina avait été très claire. Dès son arrivée sur le plateau de Touche pas à mon poste en février 2020, des bruits de couloir parlaient d’une idylle entre le célèbre présentateur et la jolie brune. Mais la maman d’un petit garçon avait rapidement mis les pendules à l’heure. “ Pas du tout ! J’ai mon mari ! C’est un magnat du travail. Sincèrement, s’il te fait venir, il sait pourquoi il te fait venir. Il est très clair avec toi. Ce serait tellement facile pour lui d’avoir qu’il veut, pourquoi il prendrait quelqu’un dans son cercle de travail ? ” avait déclaré la jeune femme. Et elle affirmait avec force, que rien ne s’était jamais passé entre elle et le présentateur vedette de C8. Fanny Neguesha tenait surtout à préciser que Cyril Hanouna est un grand professionnel. Et qu’il est un bourreau de travail. Selon la jolie jeune femme, Baba, comme ses fans et sa maman le surnomment, n’arrête pas une seconde. Il est en permanence sur son téléphone portable, sur sa tablette ou en train de lire des documents. Il vit à 100 à l’heure et il ne prend que très peu de repos. Elle reconnaît avoir été très impressionnée par le présentateur de Touche pas à mon poste. Mais Fanny Neguesha affirme également que ce n’est pas parce que Cyril Hanouna engage une jeune femme qu’il se passe nécessairement quelque chose. Elle lui reconnaît surtout un grand professionnalisme et avoue être très heureuse d’avoir la chance d’avoir pu travailler avec lui.

Mais en réalité, ce n’est pas la première fois que de telles rumeurs circulent. Cyril Hanouna est en effet très souvent la cible de ce genre de remarques. Enora Malagré avait, elle aussi, subie ce même genre de propos déplacés. Et elle avait rapidement rétabli la vérité. Une autre chroniqueuse emblématique de Touche pas à mon poste a également été accusée d’entretenir une relation avec son boss. Des affirmations qui avaient vivement blessé Agathe Auproux en 2017. La journaliste n’avait pas hésité, en plein direct sur le plateau, à remettre les choses en place une bonne fois pour toute. Car si ces rumeurs sont de véritables calomnies pour Cyril Hanouna, c’est aussi un manque de respect vis-à-vis des jeunes femmes en question. ” Quand tu es une meuf, que tu es jeune, que tu fais tes débuts dans la télévision ou dans ce milieu-là, c’est forcément parce que tu as su** un mec ou que tu as été avec quelqu’un d’autre. Ça n’a rien à voir avec les critiques que j’entends régulièrement sur ma personnalité ou sur mon travail dans l’émission, mais là quand ça implique mon mec, ma vie, mon travail, Vous (Cyril Hanouna), votre femme, ça va trop loin ! C’est juste chiant, et en plus, vous n’êtes pas du tout mon style physiquement ! ” avait tenu à expliquer la jolie Agathe Auproux visiblement très remontée sur le sujet. Dans une interview accordée à Voici, Agathe Auproux s’était dit réellement blessée par ces rumeurs mais avoue qu’elle aurait peut-être tout simplement mieux fait de les ignorer. ” On a toujours prêté à Cyril et ses chroniqueuses des relations amoureuses, c’est un immense fant asme collectif ! Mais oui, j’ai été débile de réagir à ça, je manque encore sans doute un peu de maturité ” avait confié l’ancienne chroniqueuse de C8.

Ce genre d’affirmations concernant Cyril Hanouna se répand régulièrement dans la presse. Mais depuis l’annonce de sa séparation avec la mère de ses enfants, ce style de rumeurs s’étaient accentués. Peut-être un fantasme de certains qui souhaitaient absolument voir Baba avec toutes les femmes qu’il rencontre dans sa vie. Mais le père de deux enfants a toujours été très discret sur sa vie privée. Et malgré les rumeurs de rupture, puis de réconciliation avec Émilie, très peu de personne ne connait réellement la vérité.

Son exposition médiatique est donc parfois pesante, pour le célèbre animateur et producteur. Mais également pour ses chroniqueuses qui, aujourd’hui, savent que fréquenter Cyril Hanouna professionnellement, c’est aussi s’exposer à ce genre de rumeur. Plusieurs collaboratrices de Cyril Hanouna en auront fait l’expérience ces derniers temps.

La seule certitude sur la vie sentimentale de Cyril Hanouna, est qu’il a vécu une jolie passion amoureuse depuis 2003 avec Émilie. De cette union, seront nés deux enfants qui rendent Cyril dingue d’amour. La rencontre entre les deux tourtereaux avaient réellement été magique et le couple apparaissait vraiment heureux. Alors sont-ils vraiment séparés ou ont-ils simplement connu une crise passagère ? En réalité, eux seuls le savent.

Décidément, Cyril Hanouna ne cesse de faire la une de l’actualité. Et ses fans sont toujours très heureux de le retrouver. L’homme de télévision continue lui son parcours sans trop se soucier de toutes ces rumeurs à son sujet. Il poursuit sa carrière en multipliant les projets comme il aime le faire depuis de nombreuses années. Et s’il s’expose à la télévision et dans les médias, sa vie privée est un sujet bien secret.