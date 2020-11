Cyril Hanouna: savez-vous qui est vraiment Emilie, la maman de ses enfants?

Emilie a partagé sa vie pendant 16 ans, lui a donné deux enfants et l’a soutenu pendant toutes ses années de galère. Cette jeune femme a énormément compté dans la vie de Cyril Hanouna. Mais aujourd’hui, leur histoire, c’est du passé. Ils ont rompu en décembre 2019.

En novembre 2019, l’animateur de C8 avait semé le doute sur le plateau de TPMP. En plein direct, il avait carrément lâché être célibataire. Mais comme il enchaîne blague sur blague, ses chroniqueurs comme les téléspectateurs ne savent plus quand le prendre au sérieux.

C’est Public qui a ainsi officialisé la nouvelle un mois plus tard. Le 5 décembre 2019, le magazine Public confirmait la séparation entre Cyril Hanouna et sa compagne Emilie. Après 16 ans de vie commune, ils devaient néanmoins continuer de s’entendre pour élever leurs enfants. Ensemble, ils ont mis au monde Lino, né en 2012 et Bianco, née en 2011.

Quand Cyril Hanouna nageait en pleine galère !

L’animateur vedette de C8 a rencontré Emilie au tout début de sa carrière. A l’époque, il n’avait que 29 ans et travaillait chez M6 et Fun Radio. Il se sont rencontrés lors d’une soirée chez des amis en commun. C’était en 2003. Emilie se destinait alors à devenir institutrice. Encore étudiante, elle conseille Cyril Hanouna dans un choix crucial pour sa carrière.

Car à cette période, ça ne va pas fort pour l’animateur. Il prend en effet la décision de ne plus présenter le Morning Live sur Fun Radio. Quand TF1 le courtise et lui propose de prendre les manettes de la Ferme Célébrités, Emilie fait tout pour qu’il refuse. Cyril ne comprend pas pourquoi elle s’obstine autant. Il ne voit même pas où est l’enjeu. A un moment, il finit même par se sentir de moins en moins proche d’elle.

“Un jour, on m’avait appelé pour faire La Ferme Célébrités. J’étais au fond du trou, j’avais le banquier qui m’appelait tous les jours. Je me suis dit que c’était un moyen de renflouer les caisses. Je lui en ai voulu de nombreux mois (à Émilie NDLR), de ne pas m’avoir laissé y aller. Bien sûr, elle avait raison“, avait-il en effet confié à Catherine Ceylac dans son émission Thé ou Café.

Cette petite fée qui oeuvre dans l’ombre

Car si Émilie a insisté pour qu’il ne s’oriente pas dans ce type d’émission, c’était tout simplement pour l’aider. Et l’avenir lui a donné raison. En 2010, Cyril Hanouna finit par accéder à sa propre émission, Touche pas à mon poste. Telle une petite fée qui œuvre dans l’ombre, Emilie a l’avantage de ne pas faire partie du monde de la télé. Elle a assez de recul pour bien le conseiller et surtout le soutenir.

Grâce à elle, Cyril Hanouna a bénéficié d’une vie de famille équilibrée. Il a notamment cessé d’animer la matinale de Virgin Radio pour passer plus de temps avec Bianca et Lino.

Ses confidences sur son couple

Dans Le Divan de Marc-Olivier Fogiel, Cyril Hanouna s’est laissé aller à davantage de confidences. “Ma femme, elle ne veut vraiment pas rentrer du tout dans ce milieu de la télé. Quand je rentre à la maison, elle ne me parle jamais de télé ou d’un truc que j’ai pu faire. Elle va plutôt me parler du petit qui veut pas manger ses artichauts. Elle ne veut jamais venir à une soirée avec moi, ça ne l’intéresse pas“, révélait-il.

Leur histoire d’amour se termine au bout de 16 ans. Mais heureusement, ils restent en très bons termes pour s’occuper de leurs enfants.