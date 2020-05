Cyril Hanouna se filme elle train de se laver, il se lâche totalement, on voit tout!

Cyril Hanouna ne fait pas dans la dentelle. L’animateur vedette de C8 aime choquer et faire réagir. C’est un art qu’il maîtrise même lorsque cela dépare un petit peu. Et comme toujours, Cyril Hanouna ne sait pas cacher sa joie. Lorsque Cyril Hanouna est de très bonne humeur, il exulte, il exalte, il est surexcité. C’est donc animé par cette joie qu’il partage une nouvelle sur Instagram à ses abonnées. La nouvelle du retour en plateau pour l’animateur ! Evidemment il ne pouvait pas attendre avant de partager cette information. Alors c’est en se lavant que Cyril Hanouna choisit de faire savoir à ses fans qu’il sera bientôt de retour.

Cyril Hanouna est de retour en plateau et c’est beau à voir

Cyril Hanouna ne lâche rien de se qui la caractérise. Dynamique, déconne, fun, énergie mais aussi polémique. L’animateur star de C8 est toujours très réactif. Le confinement ne l’a donc évidemment pas empêcher de proposer des émissions inédites à ses fans. Il aura fallut s’adapter mais Cyril Hanouna est aussi un grand inventif. C’est donc quasiment instantanément que le présentateur de Touche Pas à Mon Poste est capable de proposer un concept de l’émission adapté au confinement. Plus de plateau, plus de public, ni de chroniqueurs, cela n’a pas découragé Cyril Hanouna. Les fans de Touche Pas à Mon Poste découvre alors le présentateur dans son salon, recevant ses invités et ses chroniqueurs par écrans interposés.

Toujours présent pour ses fans, l’animateur de lâche rien

Cyril Hanouna tient son rôle coûte que coûte. L’animateur propose alors à ses fans de le retrouver dans Allô Baba et dans Ce soir chez Baba pour remplacer le temps d’antenne accordé normalement à Touche Pas à Mon Poste. C8 a su rebondir rapidement grâce à Cyril Hanouna. Mais les audiences n’ont pas été les mêmes que celles de Touche Pas à Mon Poste. En effet, le changement de format n’a pas su convaincre le public d’habitués à l’unanimité. Mais c’est tout de même très honorable. De plus, les fans savent plus que jamais que Cyril Hanouna est sur-motivé pour ses fans. Ceux qu’ils appellent ses « petites chéries » seront toujours choyées par le présentateur.

La levée des mesures de confinement se faisaient attendre

En France, le confinement devient la règle à partir du 17 mars. Après plusieurs semaines de doutes, de peurs et d’inquiétudes, le gouvernement annonce enfin une date pour le déconfinement. La date du 11 mai est alors évoquée comme un cap pour les ministres qui doivent mettre en place les moyens pour rendre possible la levée des mesures de confinement. Et c’est date est enfin là ! Loin d’être un retour à la normale, la levée des mesures de confinement est surtout une nouvelle étape dans la pandémie qui fait rage. En effet, les français sont invités à retrouver au travail en faisant preuve de prudence et de vigilance. Les gestes barrières doivent pouvoir s’appliquer partout afin de ne pas permettre au virus de circuler comme avant les mesures de confinement.

Les hôpitaux avaient été mis à rude épreuve. Pour ne pas les surcharger de patients et ainsi empêcher à certains malades de recevoir des soins adaptés, le confinement était la solution idéale. Aujourd’hui le virus n’a pourtant pas disparu. Mais la France doit tenter de minimiser les dégâts causés par le confinement sur l’économie. En ne laissant ouvrir que les commerces de première nécessité, beaucoup de français se sont retrouvés au chômage du jour au lendemain. La situation ne pouvait plus durer mais le gouvernement devait attendre des chiffres encourageant à propos de la propagation du virus et des places de réanimation dans les hôpitaux. Pour le 11 mai c’est chose faite. Les hôpitaux ont de la place pour les futurs malades et le virus circule moins. Pour le moment, une personne malade n’en contamine qu’une voire deux. Alors qu’avant le confinement, une personne malade pouvait en contaminer six.

Un nouveau concept pour Cyril Hanouna, qui sait toujours s’adapter très rapidement

Le 11 mai était donc attendu de pied ferme par de nombreuses personnes. Mais les règles restent tout de même strictes car le virus est toujours présent sur le territoire. De ce fait, Cyril Hanouna va pouvoir retrouver son plateau de télévision. Mais il ne pourra pas accueillir de public ni compter sur la totalité de son équipe technique. Les fans retrouveront Cyril Hanouna l’animateur sur C8 pour un nouveau concept adapté à la situation. En effet, Touche Pas à mon Poste n’est pas encore de retour pour de bon. Cyril Hanouna informe ses fans sur Instagram, tout en se lavant, que c’est une nouvelle émission qui arrive. C que du kiff sera sur les ondes de 19 à 21 heures et que tous les chroniqueurs ne seront pas présents en même temps. Pourtant il est très enthousiaste et est certain que la bonne humeur sera au rendez-vous.

Ce sont des tas de surprises qui attendent les fans de Cyril Hanouna et de ses émissions. C8 a mis les petits plats dans les grands et a bien l’intention de surprendre tout le monde. Voici une vidéo qui devrait vous décider à regarder, ou non, cette nouvelle émission de Cyril Hanouna.

Alors ? Serez-vous au rendez-vous de l’émission de Cyril Hanouna ? Ou ferez-vous parti de ceux qui attendent le retour à la normale ? Parce que cela risque de prendre beaucoup de temps finalement.