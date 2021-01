Cyril Hanouna: Son attitude face à Jimmy Mohamed ne passe pas du tout, il indigne la Toile dans TPMP

Ce mardi 5 janvier, Cyril Hanouna ainsi que ses chroniqueurs ont débattu de la stratégie de vaccination mise en place par le gouvernement. Pour l’occasion, Jimmy Mohamed est venu afin d’apporter son expertise sur le sujet. Malheureusement, les téléspectateurs n’ont pas apprécié l’attitude de l’animateur pendant le discours du médecin. La rédaction de LD People va vous expliquer pourquoi.

Les internautes s’en prennent à Cyril Hanouna

Depuis la fin de l’année 2020, la France, par le biais de son gouvernement, a débuté sa campagne de vaccination. Sur le plateau de “Touche pas à mon Poste“, Cyril Hanouna et son équipe ont pris le temps de débattre sur la lenteur de la vaccination. Pour apporter son expertise, l’animateur de C8 a décidé d’inviter Jimmy Mohamed, mais tout ne s’est pas passé comme prévu. En effet, le trublion du PAF a agacé les téléspectateurs en coupant la parole au médecin pour faire des blagues. Sur les réseaux sociaux, ils n’ont pas hésité à dire ce qu’ils pensaient du comportement du présentateur.

VIDEO Cyril Hanouna : son attitude face à l’intervention du docteur Jimmy Mohamed dans TPMP indigne la Toile https://t.co/cILY42tpjt pic.twitter.com/jHn7WUVin7 — Voici (@voici) January 6, 2021

Ainsi, on pouvait lire des commentaires comme : “Bravo Jimmy Mohamed, au moins on comprend mieux les choses, la vaccination est importante pour retrouver la vie normale. Cyril Hanouna, faire des blagues pendant que le docteur parle alors qu’on a 65 000 morts en France c’est moyen“, “Quelle joie de revoir Dr Jimmy Mohamed et bravo à lui face aux “calembours” de Mr Hanouna. Cyril, Jimmy parle de choses serieuses qui intéressent votre public. Il serait bien d’arrêter de rigoler de choses aussi graves ! Merci par avance“.

Un nouveau chroniqueur pour TPMP

Ce mercredi 6 janvier, Cyril Hanouna a annoncé l’arrivée d’un nouveau membre dans l’équipe : “Il y a un nouveau dans la bande, je suis très heureux de l’accueillir. C’est mon Pascal d’amour” commence par dire l’animateur. Il poursuit ensuite son propos en précisant qu’il était content de le voir comme chroniqueur :”Je suis très content que tu fasses partie de l’équipe, amuse toi. Ce n’est pas un hasard s’il est là. Il connaît très bien la télé. Vous allez voir, vous allez être impressionnés. C’est un vrai passionné de télé. On va s’éclater, tu vas voir, tout va bien se passer”.

TPMP : Cyril Hanouna annonce l’arrivée de Pascal Salviani (Koh-Lanta) dans l’équipe de chroniqueurs ! (VIDEO) https://t.co/wDkNT2S13v pic.twitter.com/8Q4XLcn9i1 — Tele-Loisirs.fr (@TeleLoisirs) January 7, 2021

Il faut dire que c’est une surprise de voir l’ancien candidat de Koh-Lanta être chroniqueur dans TPMP puisqu’il y a encore quelques mois, Pascal était brouillé avec Cyril Hanouna : “Je reviens de loin quand même, jamais on aurait pensé que je serais ici“, a notamment dit l’ancien aventurier. “C’est vrai qu’on était très fâchés“, a donc précisé Baba. Sur les réseaux sociaux, son arrivée n’a pas été aussi bien accueilli que ça. Nous à la rédaction de LD People on approuve pourtant.