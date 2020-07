Cyril Hanouna sous le « CHOC », retour sur ce bouleversant SMS !

L’émission de médias «TPMP» qui vient de fêter ses 10 ans d’existence est devenue le programme phare de C8. Décrié par les uns, adulé par les autres, son animateur Cyril Hanouna, fils d’un médecin et d’une vendeuse de prêt à porter, a gagné ses galons après une très longue période de galère. Ce qui explique cette boulimie de travail et le fait qu’il soit omniprésent à l’antenne.

Cyril Hanouna qui a débuté en 1997 sur la chaîne Comédie comme stagiaire de Dominique Farrugia (patron de la chaîne) c’est vu confié en 2000, la présentation de la Grosse Emission.

En 2001, il tient une chronique dans « les Enfants de la télé » présenté par Arthur. Il s’essaye en tant que tel sur plusieurs chaînes, notamment France 2 dans l’émission tous au club aux côtés de Julie Raynaud. En 2003, il succède à Michael Youn dans le Morning Live. Il est de retour sur Comédie 1 an plus tard pour animer La Vie est une Fête ! le principe : se balader dans Paris et accoster des inconnus en leur proposant des défis tel que manger du beurre et de gagner de l’argent une fois la mission accomplie.

Voir cette publication sur Instagram ❤️❤️❤️❤️❤️ #casadelpapel4 Une publication partagée par Cyril Hanouna (@cyrilhanouna) le 3 Avril 2020 à 2 :32 PDT

Cyril Hanouna est très vite taxé de bouffon par l’opinion public et qualifié de baltringue sans cervelle qui n’est bon qu’à se mettre tout nu à en croire sa prestation lors de la dernière de la grosse émission TPMP.

En 2005, Il devient animateur radio sur la matinale de Rires et Chansons avec les Peopleries aux côtés de Fabien Lecoeuvre et Marion. Il reçoit chaque jour une personnalité qui fait l’actualité du moment et TPMP est composé par des chroniques people et des appels téléphoniques à des commerçant ou des particuliers issus de personnalités inventés par Cyril Hanouna tel que Jean José, le coiffeur visagiste ou Adelaïde Garrett, la touriste anglaise qui s’est perdue dans les rues de Paris.

Il anime pour la première fois le 1er avril 2010 sur France 4 TPMP ! qui traite de l’actualité médias le jeudi soir. Il est entouré de plusieurs chroniqueurs, certains, journaliste au Figaro, reporter de guerre ou spécialiste cinéma mais aussi d’animatrices telle que Elodie Gossuin, ancienne Miss France ou Enora Malagré, comédienne de formation et ancienne animatrice sur Radio Nova.

En 2012, il quitte France 4, en cause une baisse d’audience. Les dirigeants le remercient mais Cyril Hanouna exige d’emporter le concept avec lui. C’est sa création et il n’est pas question qu’elle soit utilisée par France télévisions. Il propose son idée à D8 (anciennement C8).

TPMP est lancée le 22 mai 2012.

Voir cette publication sur Instagram 🤣🤣🤣🤣 #lagranderassrah5 Une publication partagée par Cyril Hanouna (@cyrilhanouna) le 6 Mars 2020 à 12 :43 PST

Le programme a été relooké pour ne pas faire les mêmes erreurs que lorsqu’elle était sur France 4. Plateau plus grand, plus de public, des happenings….Cyril Hanouna s’installe cette fois en quotidienne et TPMP connaît un succès inattendu dès le début.

Il a une véritable interaction avec ses chroniqueurs mais également l’équipe technique et les vigiles, en particulier, Mokhtar qui est toujours au premier rang discret comme le veux sa fonction.

Cyril Hanouna l’interpelle de plus en plus souvent, le met en avant. Petit à petit, Mokhtar devient un élément faisant partie intégrante du programme. Il participe souvent a des scenarios pour les besoins de l’émission et devient ainsi presque aussi populaire que son patron. Mokhtar a également une communauté grandissante, jour après jour à en croire son compte twitter. Au fil des années TPMP a pris un aspect plus social. Cyril Hanouna n’oubliant pas d’où il vient, a décidé d’aider les gens dans le besoin.

Ainsi, depuis quelques années à la période de Noel, il anime également La grande Régalade. Le principe étant de faire plaisir aux gens en leur offrant des cadeaux somptueux. Des jouets pour les enfants, une voiture et même une maison ! Cyril Hanouna a conquit le public qui est souvent taxé d’abrutis par le milieu pseudo intellectuel parisien. D’ailleurs il le dit souvent :

Voir cette publication sur Instagram On est là ! #rolandgarros2019 @babolat @youssefsahraoui Une publication partagée par Cyril Hanouna (@cyrilhanouna) le 31 Mai 2019 à 10 :18 PDT

« L’émission est ouverte à tous sauf aux cons). Et le moins que l’on puisse dire c’est que les gens qui critiquent l’émission et son animateur en particulier, savent bizarrement ce qui s’est dit la veille dans l’émission. Un peu hypocrite tout ceci, vous ne trouvez pas ?

Au fil du temps, une amitié est née entre Cyril et son employé. Il le fait participé de plus en plus jusqu’au jour ou l’animateur vedette décide de lui faire le plus beau des cadeaux. Sachant que Mokhtar ne voit pas beaucoup sa famille, sa mère vivant en Tunisie, son pays d’origine, il a fait venir celle-ci sur le plateau. Il n’en fallu pas plus pour voir ce grand bonhomme aux allures de rugbyman pour le faire pleurer. Cyril est également en larmes devant ces retrouvailles car pour lui il n’est rien de plus important que la famille, ce qui est peut-être du à ses origines juives tunisiennes.

Mokhtar Guetari n’en revient pas même après l’émission. Il envoie un message à son « frérot » comme il le mentionne.

« Mon cadeau de noël, je l’ai toute l’année en travaillant avec toi. Merci pour ce que tu fais pour les gens, tu es mon idole. Je ne te lâche pas ! A vie…

La réponse de Cyril Hanouna ne se fait pas attendre : « Mon frérot, jamais je ne te lâcherai tu es une bombe ! Embrasse toute la famille » !

Il faut dire que Mokhtar a déjà prouvé sa loyauté envers son patron et désormais ami. Il y a quelque temps, lors d’un canular orchestré pour les besoins de l’émission LA GRANDE RASSRAH (comprenez « angoisse » en terme arabe), un des chroniqueurs était avec lui dans un café et il voit les numéros d’un jeu de hasard ressortir.

Celui-ci propose à Mokhtar qui croit avoir gagné une grosse somme d’argent, de quitter la production et TPMP !, et de créer leur propre société. Mokhtar refuse en affirmant que s’il en est à avoir une tel popularité et à kiffer son taf comme il le dit familièrement, c’est grâce à Cyril Hanouna et jamais il ne le trahirait !

Une fois la supercherie dévoilée, le retour se fait en plateau et l’on voit un Cyril Hanouna plus ému que jamais et abasourdie par ce geste.

Même dans la réalité, Mokhtar ne renoncerait pour rien au monde à sa place dans l’équipe d’H2O PRODUCTIONS, la société de Cyril Hanouna. L’argent ne brisera jamais cette amitié hors du commun !