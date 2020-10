Cyril Hanouna: sous le choc total, interpelle Emmanuel Macron ! “Il faut que ça s’arrête !”

Lors de son émission du 1er octobre de Balance ton post !, Cyril Hanouna a interpellé en direct le président de la République. À la grande surprise des téléspectateurs, le trublion du paysage audiovisuel français a interpellé Emmanuel Macron.

D’habitude plus connu pour des sujets légers, le célèbre animateur de C8 avait souhaité parler d’une cause qui le touche particulièrement. Le sujet était pourtant à mille lieues des plaisanteries dont le présentateur est habitué. Et certains téléspectateurs s’étaient étonnés d’entendre Cyril Hanouna parler de sujets aussi sensibles dans son émission de divertissement. En effet, c’était la cause d’un peuple opprimé que Cyril Hanouna avait décidé de défendre jeudi dernier !

Il faut avouer que ce jour précis, était présent un invité de marque. Puisque Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, avait accepté l’invitation de Cyril Hanouna. C’était donc une occasion rêvée pour lui de soulever un problème d’une extrême gravité selon ses dires. La veille de ce grand rendez-vous, Cyril Hanouna avait annoncé à ses fans l’arrivée sur le plateau d’un proche du président de la République ” Mes chéris, après avoir lancé le mouvement #ProtegeTesPotes ce week-end dans le but d’avertir et de vous responsabiliser au sujet du #covid19, je reçois demain soir le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal dans Balance ton post ! Il sera face aux jeunes de ce pays, influenceurs, lycéens, étudiants, barmen, restaurateurs, jeunes employés et patrons de salle de sport… Sans tabou ” avait fièrement annoncé l’animateur.

Cyril Hanouna avait également une occasion idéale de faire passer un message. Il pensait certainement qu’Emmanuel Macron devait le regarder en direct. Afin peut-être de découvrir comment son porte-parole s’en sortait face aux jeunes. L’animateur n’a donc pas hésité à prendre la parole en direct pour s’adresser directement au chef de l’État. Car pour lui, il existe dans le monde une situation urgente qui demande d’être réglée rapidement. Cyril Hanouna voulait en effet parler de la cause des musulmans Ouïghours actuellement persécutés en Chine.

Jean-Yves Le Drian, le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères avait d’ailleurs évoqué lui aussi le sujet à l’Assemblée nationale. Ce peuple est en train de subir des atrocités commises par le gouvernement chinois. ” Toutes ces pratiques sont inacceptables, nous les condamnons avec beaucoup de fermeté ” avait déclaré Jean-Yves Le Drian, le mercredi 22 juillet, face aux sénateurs. La Chine avait d’ailleurs vivement réagi à ces accusations, fausses selon elle. Mais depuis cet été, rien ne semble avoir véritablement évolué. Selon plusieurs témoignages, la situation se serait même détériorée. Les Ouïghours seraient toujours la cible de véritables exactions.

Ils auraient été rassemblés dans des quartiers, d’où ils ne peuvent pas sortir. “ Ce sont des camps d’internement pour les Ouïghours, des détentions massives, des disparitions, le travail forcé, les stérilisations forcées, la destruction du patrimoine culturel Ouïghour et en particulier des lieux de culte ” avait affirmé le ministre. “ Dans l’immédiat, nous demandons tout simplement à ce que la Chine permette l’accès à des observateurs indépendants internationaux dans cette zone et qu’elle permette aussi à la Haut Commissaire aux droits de l’homme de visiter le Xinjiang en toute liberté ” demandait le ministre en charge de cet épineux dossier.

Mais depuis cette annonce, rien ne semble avoir réellement évolué. Cyril Hanouna avait donc décidé de prendre la parole au sujet de cette cause qui lui tient particulièrement à cœur. Mais même si le Sénat avait déjà dénoncé ces faits, la Chine ne semble pas avoir évolué dans son comportement. Pour certains, il s’agit d’un véritable crime contre l’humanité qui est en train d’être commis. C’est d’ailleurs ce qu’avait déclaré le député Hubert Julien-Laferrière lors d’une récente intervention : ” N’ayons pas peur des mots. Il s’agit bien ici d’une entreprise organisée et institutionnalisée d’éradication d’une population, au motif, selon les termes mêmes utilisés par le régime, qu’elle affaiblit l’identité nationale et l’identification à la race nationale chinoise. Oui, mes chers collègues, nous sommes devant un crime contre l’humanité “.

Beaucoup de téléspectateurs ont donc été très surpris de découvrir Cyril Hanouna s’emparer du sujet devant le porte-parole du gouvernement. Pour lui, “ il faut que ça cesse “ immédiatement. Il a donc demandé au chef de l’État de ” prendre ses responsabilités et d’agir avant qu’il ne soit trop tard “. Il s’était d’ailleurs expliqué dès le lendemain sur les réseaux sociaux afin de réaffirmer cette demande qu’il a formulé “ Des millions de musulmans #ouighours sont actuellement enfermés et torturés dans les camps de concentration en Chine. Il faut que ça cesse, il faut que les choses bougent ! C’est pourquoi j’ai décidé de lancer un appel à @emmeanuelmacron et au @gouvernement hier soir “ avait déclaré Cyril Hanouna.

L’homme de télévision comptait donc sur sa notoriété pour faire passer ce message, et aider la cause de ce peuple musulman maltraité par les autorités chinoises. Et ses plaintes semblent avoir été entendues, du moins par les internautes. Cette demande a été l’objet d’un grand nombre de commentaires et de réactions de la part de sa communauté. À ce jour, le chef de l’État ne semble pas encore avoir réagi à l’intervention remarquée de Cyril Hanouna. Les décisions doivent se prendre dans le calme et hors des médias à ce niveau de pouvoir. Et en matière de politique internationale, la prudence est souvent de mise.

Ces déclarations, faites par Cyril Hanouna, n’ont visiblement pas plus à tout le monde. Et malgré un grand nombre de commentaires qui félicitaient Cyril Hanouna pour cette prise de position, certains internautes n’avaient visiblement pas apprécié. Sur le compte Instagram du présentateur phare de C8, il est possible de retrouver quelques critiques assez violentes. Il a notamment été reproché à Cyril Hanouna d’avoir voulu faire le buzz avec ce sujet. Plusieurs personnes lui conseillaient également de plutôt s’intéresser aux problèmes des gens qui dorment dans la rue en France. Et d’autres rappelaient que ce problème existe depuis 2017 et que personne n’en parlait jamais.

Le débat aura eu le mérite d’être lancé sur les antennes de C8. L’émission devenue hebdomadaire aura donc été très particulière cette semaine. Mais malgré un invité de marque et un débat intéressant, les audiences n’auront pas réellement été au rendez-vous.