Cyril Hanouna stoppe une émission pour parler de la sienne, les internautes choqués

Cyril Hanouna ne manque pas d’énergie. Pandémie ou pas, il a toujours fait en sorte d’être disponible et motivé pour son public. Et il est encore plus excité maintenant qu’il va être en charge de l’animation d’une nouvelle émission. En effet, vous n’avez pas pu passer à côté de cette information. Car Cyril Hanouna en parle vraiment dès qu’il le peut. Il va reprendre l’animation de l’émission culte À prendre ou à laisser. Les internautes en ont marre de l’entendre parler de ça. D’autant que Cyril a, selon eux, dépassé les bornes en allant jusqu’à interrompre une émission pour faire sa promotion.

Cyril Hanouna ne se repose pas, il enchaîne les concepts, les émissions et les promotions

Cyril Hanouna semble infatigable. Il déborde toujours d’énergie quelques soient les circonstances. Pendant le confinement, il a été le premier animateur à réagir pour proposer une émission de télévision depuis chez lui. En remplaçant Touche Pas à Mon Poste par Ce soir chez Baba, il a garanti la continuité du show malgré le confinement. Et aujourd’hui, avec la levée des mesures de confinement, il peut retrouver les plateaux de télévision. Comme ils sont tout de même adaptés aux gestes barrières, il propose alors un nouveau concept pour prendre la suite. Cyril Hanouna revient donc avec C que du kif pour le plus grand plaisir de ses fans qu’il aime appeler ses « petites chéries ».

Un nouveau programme revient sur C8, présenté par Cyril Hanouna

Et comme Cyril Hanouna fait un carton, C8 lui confie l’animation de son nouveau programme. Un nouveau programme pas si nouveau mais qui n’avait jamais été encore présenté sur C8. Il s’agit de l’émission culte des boîtes. À prendre ou à laisser avait été jusque là présenté par Julien Courbet et par Arthur. Elle avait disparu des programmes mais semble prête à faire son grand retour. Et Cyril Hanouna ne compte pas faire passer inaperçu cet événement. Il en parle sur tous ses réseaux sociaux constamment mais aussi lors de ses émissions. De quoi jouer avec les nerfs des fans tant il se répète à ce sujet. Mais là où les internautes craquent, c’est lorsque Cyril Hanouna se rend carrément sur un autre plateau que le sien pour faire sa promo.

Le présentateur est critiqué pour avoir interrompu un autre programme que le sien pour faire sa promo

Cyril Hanouna ne se gêne pas pour interrompre un émission d’un plateau voisin au sien pour aller parler d’À prendre ou à laisser. Comme C8 est une chaîne du groupe Canal, les plateaux des deux chaînes sont proches. À la veille du lancement de sa nouvelle émission, Cyril Hanouna se rend alors sur le plateau de l’émission de Canal Football Club. Il interrompt toutes les discussions du plateau pour faire de nouveau le promotion de son jeu télévisé. Hervé Mathoux, le présentateur en plateau, se prête au jeu mais ne manque pas de charrier Cyril Hanouna. Lorsqu’il arrive avec deux boîtes dans les bras, Hervé Mathoux lui demande si il s’agit des urnes pour le second tour des élections municipales.

Cyril Hanouna est attaqué par les internautes

Cyril Hanouna ne perd pas une seconde pour rétorquer qu’il s’agit des fameuses boîtes du jeu télévisé culte. Il annonce à tous les membres du plateau, ainsi qu’aux téléspectateurs, qu’À prendre ou à laisser sera diffusé sur C8 à 20h15 dès le lendemain. Malgré l’intervention convenue et bon enfant de Cyril Hanouna, les téléspectateurs n’ont pas tous apprécié son intervention. Le jugeant intrusif et beaucoup trop porté sur la promotion de son jeu télévisé, les internautes se lâchent. Sur Twitter ce sont des dizaines de commentaires qui critiquent alors Cyril Hanouna pour son interruption. Et les critiques n’ont pas été tendre envers le présentateur phare de C8.

@Cyrilhanouna dans le @CanalFootClub pour faire la promo d’une émission usée dont il a même pas eu l’idée, pitoyable !

J’ai arrêté de regarder C8 à cause de lui je vais aussi supprimer canal+. c’est insupportable.#stophanouna #hanounadegage — Pierre (@Sylpie1B) May 17, 2020

En fait, t’es saoulant à faire de la promo comme ça !!! Je ne regarderai pas car depuis 3 ans tu as changé et je n’aime pas ce que tu es devenu. Donc sans moi. — +peanuts (@peanuts2795) May 17, 2020

Pitoyable le passage au canal club foot ! Vieille promo degueu où tout le monde a senti le malaise ! 🤔 Franchement c’est détestable ce mode la 🤮🤮 — william turmel (@turmelwilliam1) May 19, 2020

Trop de promo tue la promo ! Je suis déjà saoulée avant l heure !! Déjà hier au CFC j ai pas trouvé l utilité donc c est bon lâche la bride et detends toi on le sait « 20h15 » = #APOAL — Emy🐾13 (@_EMaYol) May 18, 2020

Ça fait du bien de vous revoir, par contre Hanouna qui vient faire sa promo à la fin, c’était pas nécessaire 🤬 — Eric JAMMES (@eric_jammes) May 18, 2020

Cyril Hanouna ne s’attarde pas sur le négatif et garde ses objectifs en tête

Les commentaires des internautes sur l’intervention de Cyril Hanouna se suivent et se ressemblent. Les téléspectateurs qui s’expriment sur les réseaux sociaux n’ont pas du tout apprécié retrouver Cyril sans l’avoir demandé. Pourtant, l’émission de Cyril Hanouna semble rencontrer un franc succès. Il faudra voir si la cadence reste la même sur le long terme. Et nous pouvons être certains que Cyril fera tout son possible pour que ce soit le cas.