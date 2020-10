Cyril Hanouna “Touche pas à mon poste” dévoile son face à face avec le pire de ses ennemis!

Cyril Hanouna étonnait ses fans en indiquant recevoir Laurent Ruquier en plateau. Les fans de TPMP ne savent que trop que les animateurs ne sont pas les meilleurs amis du monde. Aussi, ils s’attendaient à une blague de la part de Cyril Hanouna et découvrir un sosie de Laurent Ruquier. Mais le 20 octobre dernier, c’est bien un face à face entre Cyril Hanouna et Laurent Ruquier qui a eu lieu. Cependant, ils sont restés très professionnels et n’ont pas surenchéri sur les polémiques à leurs égards. Quoi que Laurent Ruquier a évoqué des textos provocateurs de la part de Cyril Hanouna.

Cyril Hanouna annonce un invité surprenant dans TPMP : Laurent Ruquier

Cyril Hanouna invitait Laurent Ruquier à rejoindre TPMP pour l’émission du 20 octobre. Un fait suffisamment rare et imprévisible pour que cela anime la Toile. Les prévisions des clashs étaient légion sur Twitter. Mais les deux animateurs ont réussi à faire bonne figure malgré la pression ambiante. Ils sont même parvenus à exprimer certaines critiques, à rester vrais, sans tomber dans une sorte de guerre ouverte.

Laurent Ruquier a répondu sincèrement à toutes les questions qui lui étaient posées dans TPMP. Soucieux de se prêter au jeu à fond, Cyril Hanouna a fait de même. Mais il avait ajouté un détecteur de mensonges à ses témoignages. L’occasion donc de poser des questions qui pourraient créer des tensions. Pourtant, tout s’est très bien déroulé entre les deux animateurs. Détecteurs de mensonge ou non, Cyril Hanouna et Laurent Ruquier avaient dans l’idée de ne pas faire de cachoteries aux téléspectateurs. Ainsi, lorsque Laurent Ruquier répond à une question qui incrimine Cyril Hanouna, il fait de bon cœur et avec humour.

Les tensions se désamorcent une à une

En effet, la question était de savoir si Cyril Hanouna avait déjà écrit des messages à Laurent Ruquier dans lesquels il s’en prenait à quelqu’un de son entourage. Laurent Ruquier aurait pu se contenter de répondre que non. Mais il va ajouter tout en riant que si Cyril Hanouna ne s’ne prenait pas à son entourage il s’en était déjà pris à lui personnellement. Heureusement, le rire de Laurent Ruquier va entraîner celui de Cyril Hanouna puis ils vont se répandre sur le plateau. Le public de TPMP ainsi que les chroniqueurs sont tous hilares de la réponde de Laurent Ruquier.

Cyril Hanouna ne cherchera pas à nier. Il va cependant s’expliquer rapidement et évoquer des taquineries et parfois des mésententes succinctes. En effet, les animateurs étaient tout les deux d’accord pour dire que jamais ils n’ont été fâchés l’un contre l’autre. La guerre qu’Internet leur prête n’est donc pas de leurs faits. Ou alors elle vient simplement du fait qu’ils animent des émissions de télévision qui sont toutes deux des talk-shows mais qui sont diffusés sur des chaînes concurrentes. Quoi qu’il en soit, c’est bien la bonne humeur et la rigolade qui était de mise chez TPMP, malgré les rumeurs de clash.