Cyril Hanouna (TPMP) appelle Marine Le Pen en direct: Découvrez ses propos chocs !

Ce mardi 22 septembre sur le plateau de Touche pas à mon poste, l’animateur Cyril Hanouna a décroché le téléphone. Et la personne qu’il a appelée n’est autre que…. Marine Le Pen. Le présentateur de C8 n’a pas hésité à recadrer la femme politique devant les téléspectateurs.

Cyril Hanouna continue de faire le buzz en cette rentrée 2020. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que mardi 22 septembre, il s’est complètement lâché ! Il faut dire que l’animateur vedette de C8 a reçu un grand nombre de femmes et d’hommes politiques dans son programme. Mais Marine Le Pen elle a toujours refusé de le rencontrer. Elle a même dit ouvertement qu’elle ne voulait pas venir dans l’un de ses programmes.

Cyril Hanouna vexé a voulu se venger

Il n’en fallait pas plus pour vexer Cyril Hanouna. Pour se venger, il a saisi son téléphone devant les chroniqueurs et les téléspectateurs et a composé le numéro de Marine Le Pen. Il voulait savoir pourquoi la présidente du Rassemblement national en avait décidé ainsi. Et bien sûr, son but ultime était de se moquer d’elle. L’animateur qui a connu des chutes d’audiences début septembre a briefé son public. Il a expliqué à ses téléspectateurs qu’il était bien en possession du vrai numéro de Marine Le Pen. Ni une, ni deux, il a composé le numéro en question. Puis il a mis son portable sur haut-parleur.

Son appel a été un flop !

Pas de chance pour lui, ce fut un flop. En effet, personne ne lui a répondu. Mais Cyril Hanouna n’a pas voulu se démonter en public. Il a amusé la galerie en laissant un message vocal à la principale intéressée. Et il s’est attiré une grande sympathie de la part de ses fans pour le message qu’il a osé laisser. Voici ce qu’il a en effet dit « Allô, c’est le Pakistanais », a-t-il commencé par se présenter, ce qui a fait rire son entourage. Il a ensuite continué ainsi : « C’est dommage, je voulais vous inviter dans les boîtes… il y a 300.000 euros à gagner ! »

Des chroniqueurs hilares sur le plateau

Bien évidemment, tous les chroniqueurs ont été surpris par ces propos et n’ont pas pu s’empêcher de rire. Est-ce que Marine Le Pen le rappellera ? Rien n’est moins sûr. On imagine que la présidente du Rassemblement national ne partage pas le même humour que l’animateur. Et elle a sûrement mieux à faire. En effet, son parti est pris au cœur d’une polémique à cause d’excès de vitesse à répétitions. Alors les boîtes de Cyril Hanouna devront attendre.

Alix Brun