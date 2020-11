Cyril Hanouna TPMP : Au plus mal, insulté comme jamais par une chroniqueuse, ça vaut le détour

Depuis les premières émissions de Touche pas à mon poste, les fans savent que Cyril Hanouna est capable de tout. En effet, chaque jour révèle son lot de surprises sur C8. Pourtant, cette fois-ci, l’étonnement a été très grand. Alors que La Grande Rassrah suivait son cours, une des chroniqueuses a eu des mots très durs pour le présentateur emblématique de la chaîne. Totalement, sous le coup de l’émotion, Valérie Bénaïm a simplement demandé à Cyril Hanouna de… ” Fermer sa gueule “ !



Cyril Hanouna très surpris par la demande de son amie

TPMP et La Grande Rassrah , les émissions de tous les possibles



Depuis leurs créations, les programmes de C8 ont fait naître un grand nombre de polémiques. Les téléspectateurs se souviennent de moment véritablement devenus cultes. Car sur le plateau, tout ou presque, a déjà eu lieu. Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont déjà été à l’origine de véritables joutes verbales. Plusieurs sujets traités dans les émissions de Cyril Hanouna ont également fait le buzz sur la toile. C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles le public est passionné par ce type de programme. Car jamais, ils ne savent ce qui va se passer. Aussi, ce jeudi 12 novembre en plein direct, les événements ont dérapé.

Mais cette fois-ci, ce n’est pas dans Touche pas à mon poste, mais dans La Grande Rassrah que l’une des chroniqueuses fait parler d’elle. Mais visiblement, Cyril Hanouna l’avait bien cherché. Puisque connaissant les phobies de certains de ses partenaires, le trublion du PAF a décidé de leur jouer un sale tour. Mais il ne pouvait imaginer les conséquences de cette plaisanterie.



Valérie Bénaïm s’exclame ” Ferme ta gueule “

Amis de longue date, Cyril Hanouna connaît parfaitement Valérie Bénaïm. Ainsi, il sait exactement ce qu’elle aime, mais surtout ce qu’elle déteste ! D’ailleurs en 2017, sur le plateau de TPMP, la journaliste avait avoué souffrir de véritables phobies. ” Vous le savez bien tout ce qui est rats, insectes, serpents, tous les trucs qui rampent tout ça, je déteste ! “. Alors que faire quand vous avez un proche qui souffre d’une telle peur ? Pour Cyril Hanouna, la réponse est simple : profitez de cette faiblesse !



Alors ce jeudi 12 novembre, l’animateur de C8 propose un challenge à Valérie Bénaïm. En échange d’un don de 5 000 euros à une association caritative, la chroniqueuse devra faire face à des insectes grouillants. Mais la simple évocation de cette possibilité a vivement fait réagir la journaliste. Elle a donc sommé Cyril Hanouna de s’arrêter sur le temps. Et pour ce faire, elle a employé un vocabulaire des plus imagé : ” Ferme ta gueule “. Il n’en fallait pas plus pour créer l’hilarité sur le plateau. Car ce n’est pas très souvent que Cyril Hanouna est interpellé de la sorte. Mais il est très probable que le roi de l’audimat n’en tienne pas rigueur à Valérie. Car comme il aime à le répéter, Valérie Bénaïm et lui sont comme les doigts de la main : inséparables ! Pourtant, il ne faudrait pas que Cyril Hanouna réitère trop souvent l’expérience. Car de toute évidence, Valérie Bénaïm est très sensible sur le sujet. En définitive comme le dit le proverbe, qui aime bien châtie bien !