Cyril Hanouna “TPMP”: C’est la fin? Absent de son émission, les fans sous le choc !

Sur le réseau social Twitter, Cyril Hanouna a fait une annonce importante qui a secoué toute sa communauté de fans. La raison ? Il devrait être absent de la présentation son émission phare. Les fans sont choqués.

Cyril Hanouna est un homme épanoui. Il vient d’avoir 46 ans et garde la pèche en permanence. Le présentateur de C8 va se reposer un peu. Il a fêté son anniversaire dignement. Le père de deux enfants a eu de grosses surprises, notamment de Stan Wawrinka, un tennisman réputé. Cyril Hanouna est fan de tennis depuis des années. Il joue des matches très régulièrement et participe même au tournoi Roland Garros des célébrités. Il l’a déjà remporté à de multiples reprises. Stanislas Wawrinka a proposé à Cyril Hanouna de faire quelques séances d’entrainement avec lui pour la prochaine compétition de Roland Garros, un énorme cadeau pour Cyril Hanouna qui a manifesté sa joie. Cyril Hanouna s’il le peut ira sans doute voir quelques matches à Roland Garros. De nombreux people aime y aller.

Cyril Hanouna absent lundi 28 septembre de TPMP pour Kippour

Depuis ce bel anniversaire, Cyril Hanouna a repris l’animation de ses différentes émissions et a été très ému de toutes les marques données par ses proches. Mais, il a livré une annonce sur Twitter qui a étonné de nombreux internautes. Le présentateur culte sera absent de l’émission « Touche pas à mon poste » en raison d’une fête religieuse. Il précise : « Les chéris je suis trop content de vous retrouver tout à l’heure ! En plus je suis à fond car je ne serais pas là lundi pour cause de Kippour ! Donc on fera la grande roue du cepourki pour voir qui me remplacera lundi dans @APOALofficiel et @TPMP. »

Des remplaçants désignés grâce à une roue de la fortune

Une roue de la fortune avec les visages de l’ensemble chroniqueurs a été mise sur le plateau vendredi 25 septembre et c’est Cyril Hanouna qui l’a actionné. La roue a désigné Bernard Montiel pour la présentation d’« A prendre ou à laisser ». L’homme était ravi de cette nouvelle “C’est super, c’est un challenge », étonné du résultat. « Tu vas être excellent ! », a dit Cyril Hanouna. Cyril Hanouna a actionné la roue une seconde fois pour attribuer la présentation de l’émission « Touche pas à mon poste ». La roue est tombée à nouveau sur Bernard Montiel. Tout le monde a cru que c’était truqué.

Cyril s’est adressé à Bernard Montiel. « Vous savez quoi, puisque c’est vous qui avez été choisi par la roue, vous allez me dire qui vous choisissez pour animer TPMP. Tu choisis n’importe qui », a balancé Cyril Hanouna.“Ah n’importe qui je dis René Malleville”, a indiqué Bernard Montiel ! René Malleville, truculent marseillais présentera « Touche pas à mon poste » lundi 28 septembre. Il sera assisté dans cette mission d’Isabelle Morini-Bosc, animatrice très chevronnée.