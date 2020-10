Cyril Hanouna “TPMP” clashé par les fans, suite au débat sur la polémique d’Eric Zemmour !

TPMP c’est tous les soirs du lundi au jeudi, à partir de 19h10, sur C8. Le vendredi aussi mais ce n’est pas Cyril Hanouna qui présente TPMP, il est remplacé par Benjamin Castaldi. Les fans de l’animateur et de cette émission culte, vieille de 10 ans, savent que le plateau est le royaume de la Darka. L’ambiance en plateau est toujours au beau fixe et le divertissement est au rendez-vous. Le public ne s’ennuie jamais devant TPMP. Mais voilà, parfois l’ambiance change. Car TPMP c’est aussi l’occasion de débattre de sujets d’actualités. Et c’est bien cela que les fans de Cyril Hanouna lui reprochent. Ils veulent laisser TPMP dans la Darka, c’est à Balance ton post de débattre de sujets moins amusants. En effet, les fans de Cyril Hanouna n’ont pas apprécié que TPMP propose un débat sur les propos racistes d’Eric Zemmour.

Une polémique qui n’avait pas sa lace sur TPMP ?

Eric Zemmour a encore une fois fait parler de lui. Invité sur CNEWS il tenait un discours volontairement provocateur. Cependant, tenir de tels propos en France et de surcroît à la télévision, peut être considéré comme incitation à la haine aux yeux de la loi. En effet, Eric Zemmour a encore mis tout le monde dans le même panier et va beaucoup trop loin dans ses dires. Polémiste récidiviste, il fait grimper les audiences lors de ses passages en plateau de télévision. Mais c’est exactement pour cela qu’il est invité à déverser son venin. Cyril Hanouna sait alors parfaitement ce qu’il doit faire pour faire montrer les audiences de TPMP, il doit débattre des propos racistes du provocateur.

Cependant, les fans de TPMP ne sont pas du tout pour. Ils sont en effet nombreux sur Twitter à déplorer ce choix. Pour eux, soir Zemmour n’a rien à faire à la télévision, soit Cyril Hanouna devrait débattre de ce sujet dans Balance ton post plutôt que dans Touche pas à mon poste. Ce message, ils l’adressent dans réserve à l’animateur phare de C8. TPMP doit rester une émission de divertissement d’après une grande partie du public. Parler de politique ou de dérapage médiatique n’est donc accepté que pour des sujets légers. Alors que dans cette situation, les propos d’Eric Zemmour sont bien trop grave pour réussir à en rire.

Ne ratez pas le quart d’heure sans filtre sur les dernières déclarations d’Eric Zemmour ! @christine_kelly, @EricNaulleau, @MalekDelegue et @RokhayaDiallo seront avec nous pour en parler #TPMP pic.twitter.com/71EmLqhxDR — TPMP (@TPMP) October 1, 2020

Les fans de Cyril Hanouna zappent C8 en masse

En effet, Eric Zemmour a encore brillé par ses propos haineux. Il a décrété que tous les jeunes issus de l’immigration étaient des criminels notoires. Non seulement c’est totalement faux mais c’est surtout très dangereux. Car il choit de stigmatiser une partie de la population. Dans un pays laïque et républicain, de tels propos violents tombent sous le coup de la loi. Et Eric Zemmour le sait pertinemment car ce ne sera pas sa première amende pour de tels discours. La liberté d’expression a des limites et ce sont celles qui protègent contre l’incitation à la haine et à la violence. Le racisme n’est pas toléré, ni tolérable.

C’est donc de grandes questions du genre qui seront abordés dans TPMP si le discours d’Eric Zemmour est évoqué. Et les fans de Cyril Hanouna ne s’ne réjouissent pas. Ils attendent leur rendez-vous quotidien pour se détendre et déconnecter. Ils regrettent donc d’avoir à revenir sur des sujets si lourds. D’autant qu’ils s’attendent toujours à passer de bons moments en compagnie de Cyril Hanouna et de la bande de TPMP.

Les fans s’expriment sur Twitter pour faire savoir leurs déceptions

De nombreux messages à l’attention de Cyril Hanouna défilent. Ils sont présents pour le divertissement davantage que pour se poser des questions. Il y a un temps pour tout et TPMP est une bulle d’air pour beaucoup de fans. Ils ne comprennent donc pas pourquoi l’ambiance doit s’alourdir de la sorte.

Ben non là ça va être du Balance ton post et c’est tout sauf du kif….. — jeffmali (@luluberlu24) October 1, 2020

Pour l’instant très bien mais ça va pas durer malheureusement — Anthony TeamTal (@SemailTal) October 1, 2020

Cyril arrête de nous ramène que des raciste sur le plateaux sinon en appel au baycot en a marre que tu ramene des raciste sur le plateaux nous en est tous (juifs musulman critien catolique budiste en est pareil)😍😍 — Zakjuv (@zakjuv) October 1, 2020

Animateur avec des jeunes mineurs étrangers isolés, j’aurai aimé participer au débat avec tous les mensonges de Zemmour — couli 2 fraise (@couli09) October 1, 2020

#tpmp ah bah j’te cache pas que j’ai peur quand t’annonces les sujets qui vont suivre. :/ ce sera pas trop darka justement, je pense, pour le coup. 😡 — dihou laladine (@dihoulaladine) October 1, 2020

Cyril Hanouna: Une baisse des audiences trop importante ?

Des réactions qui vont malheureusement expliqué la baisse des audiences de TPMP d’après les fans du programme. Mais Cyril Hanouna pouvait-il vraiment s’abstenir de parler de ce sujet ? Aurait-il eu été mieux reçu sur Balance ton post plutôt que sur TPMP ? En effet, Balance ton post est plus adapté pour discuter des polémiques selon les fans de Cyril Hanouna.

Cyril Hanouna ne manquera pas de prendre en compte, comme toujours, les avis de ses fans. En effet, l’animateur fait ses choix pour proposer à son public ce qu’il souhaite voir. Et c’est aussi pour cela qu’ils l’adorent. Les audiences ont donc peut-être été moins importantes mais TPMP saura s’adapter aux remarques. Le public de C8 a toujours une voix importante dans les débats. Il oriente les décisions de Cyril Hanouna et ils en sont très fiers. Ainsi, ce n’est qu’une parenthèse qui ne devrait plus s’ouvrir à l’avenir. TPMP restera une émission où la Darka est reine.