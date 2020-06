Cyril Hanouna TPMP fait une révélation choc, il annonce qu’il va arrêter une de ses émissions phare !

Cyril Hanouna: Dans cette optique, il se voit contraint d’arrêter l’un de ces programmes qui va bientôt être remplacé par le jeu « À prendre ou à laisser », qui est arrivé depuis hier sur la chaîne. Basée sur le concept des » boîtes « , anciennement présenté par Arthur sur TF1, c’est avec une version modernisée que Cyril Hanouna revient sur C8. Dans un créneau horaire, très compétitif, il a dû se résoudre à enlever de la grille des programmes une émission présentée par son amie.

C’est donc Valérie Bénaïm qui sera la victime de ce choix de programmation, car l’émission dont elle était à la tête depuis 2018, « C’est que de la télé » se voit tout simplement déprogrammée. Si la présentatrice et chroniqueuse de Cyril Hanouna se montre déçue de perdre le programme duquel elle était à la présentation depuis deux ans, elle peut néanmoins être rassurée puisque son producteur, patron et ami, lui a promis de ne pas la laisser tomber, et a affirmé plancher sur un autre concept pour elle. Il affirmait, haut et fort, qu’elle sera de toute façon présente dans » TPMP » à la rentrée.

Déjà déprogrammée depuis de nombreuses semaines, suite à la pandémie de covid-19 qui a empêché l’enregistrement de nouvelles émissions, ce qui attriste Valérie Bénaïm, c’est de ne pas avoir pu terminer au moins cette saison de » C‘est que de la télé « , et de pouvoir dire au revoir à ses téléspectateurs. Mais quelle consolation pour Valérie Bénaïm de savoir que Cyril Hanouna ne souhaite en aucun cas stopper sa collaboration avec elle, et que concernant l’année prochaine, l’animateur lui promettait ceci : « Ne vous inquiétez pas, Valérie aura sa propre mission, et elle sera dans » Touche pas à mon poste » tous les jours. On travaille sur de jolies choses pour la rentrée ».

À l’origine présenté par Julien Courbet, le programme était présent sur C8 depuis septembre 2017. Suite à l’arrêt d’une émission baptisée » C’est que l’amour » et présentée par Cyril Hanouna lui-même, ce spin-off de » Touche pas à mon poste » était un programme basé sur l’actualité des médias, et les faits de société. Chaque jour, Valérie Bénaïm décryptait l’actualité du jour autour de divers reportages télé, entourée de quatre professionnels des médias : journalistes ou chroniqueurs. Elle recevait chaque soir un invité People, écrivain, animateur ou encore des personnes de l’actualité pour parler de ce qui faisait la une.

Avec Jimmy Mohamed, Émilie Lopez, Damien Canivez, Jean-Michel Cohen ou encore l’ancienne Miss France, épouse de Jean-Pierre Pernaut, Nathalie Marquay, ils analysent l’actualité d’une façon un peu décalée. Pourtant diffusé depuis seulement deux ans et demi, la liste des chroniqueurs qui sont passés sur le plateau est tout simplement impressionnante. Les humoristes Tom villa et Titoff, aux animateurs télé et radio Bernard Montiel et Stéphanie Loire, au journaliste sportif et chroniqueur Gilles Verdez, à Thomas Vergara l’époux de Nabilla, le plateau de l’émission » C’est que de la télé » a vu défiler devant ses caméras un nombre impressionnant de noms connus ou inconnus, dans un laps de temps pourtant très court.

À la tête de l’émission, Valérie Bénaïm présentait le programme du lundi au jeudi, de 17 h 45 à 18 h 30. Si l’émission est déprogrammée pour faire place au jeu » À prendre ou à laisser « , il est probable qu’une des raisons principales soit également les lourdes chutes d’audience que le programme a connu de mois en mois, pour battre un record avec la pire audience jamais réalisée, le 10 mars 2020, avec seulement 170 000 téléspectateurs.

Suite à la pandémie de coronavirus, l’émission avait été retirée de la grille le lundi 16 mars 2020. Au vu de ces faibles résultats, le producteur Cyril Hanouna et la direction de la chaîne C8 ont sûrement dû penser qu’il était préférable de ne pas la remettre à l’antenne et de miser sur un autre concept, tout en essayant de replacer Valérie Bénaïm sur un nouveau projet. Il est vrai que Cyril Hanouna paraît très attaché à la journaliste de 51 ans, qui semble être très proche de lui. Selon certaines informations, Valérie Bénaïm serait même la chroniqueuse qui toucherait le plus gros salaire pour ses prestations dans » Touche pas à mon poste « .

Après avoir travaillé avec Christophe Dechavanne, Guillaume Durand, Pascal Bataille et Laurent Fontaine, elle avait également co-présenté » Célébrités » avec Stéphane Bern. Après 10 années passées sur la chaîne privée TF1, elle avait décidé de quitter le groupe pour rejoindre France 3 en 2004. Ce ne sera que 4 ans plus tard, le 11 mars 2008 que la journaliste rejoindra la chaîne, alors appelée Direct 8, pour travailler avec Jean-Marc Morandini.

Mais durant toutes ces années et malgré qu’elle officiait sur d’autres chaînes, Valérie Bénaïm a toujours été très proche de Cyril Hanouna, et a régulièrement participé à toutes les émissions qu’il présentait. Une fidélité entre les deux animateurs qui ne semble pas se démentir au fil des années, et pour preuve la déclaration de Cyril Hanouna, ces dernières heures, qui promettait d’être en train de travailler sur un nouveau projet pour sa protégée. Présentateur et producteur à succès depuis de nombreuses années, et désigné en réalité comme le vrai patron de C8, Cyril Hanouna aime se sentir entouré de gens en qui il a confiance, et qui s’ils ne le trahissent pas, se voient à coup sûr avoir du boulot pour de longues années.

C’est évidemment aussi le cas pour Valérie Bénaïm, dont le présentateur considère comme une sœur. En effet dans la presque totalité de ses productions, la jolie brune originaire de Casablanca est systématiquement présente, de manière permanente ou épisodique, mais dans tous les cas, Cyril Hanouna semblerait toujours l’avoir à ses côtés.

Malgré l’échec de » C’est que de la télé » qui a été déprogrammé définitivement par l’annonce de ces dernières heures, Valérie Bénaïm semble jouer le rôle de porte-bonheur pour toutes les émissions de l’animateur vedette de C8. Et au vu de ses nombreux succès, il semblerait que cela fonctionne à la perfection. Une vraie complicité qui semble prête à durer encore pour longtemps, et qui prouve que la fidélité existe, même dans le cruel monde du show-business. Une très belle amitié qui fait plaisir à voir, et qui doit certainement aussi faire plaisir à Valérie Benaïm elle-même, tout heureuse d’être assurée d’avoir du travail encore pour longtemps.