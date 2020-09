Cyril Hanouna TPMP: Gérard Depardieu se confie et fait une hallucinante confidence

Touche Pas à Mon Poste est de retour sur les écrans de télévision pour des directs endiablés. Cyril Hanouna retrouve ses chroniqueurs et un tout nouveau plateau pour la onzième saison de son programme. Les fans se réjouissent de la fin des vacances seulement, ou presque, pour cette raison. D’autant que le premier invité n’est pas n’importe qui. Il s’agit de Gérard Depardieu, un acteur mythique du cinéma français. Il est donc le parrain de Touche Pas à Mon Poste cette année. Et pour montrer son amitié à Cyril Hanouna, il va lui faire une confidence qui va profondément le toucher.

Touche Pas à Mon Poste reprend et fait déjà des étincelles

Cyril Hanouna reprend les commandes de C8 avec trois émissions en direct à la suite pour des soirées animées comme jamais. En effet, il va enchaîner trois heures de direct pour présenter le plus grand show en live de la télévision. Un défi de taille pour n’importe quel animateur. Mais pour Cyril Hanouna, c’est une routine à laquelle il va vite s’habituer. Car il est doté d’une énergie folle et d’un talent hors norme. D’ailleurs, ce n’est pas sans rapport avec la confidence que va lui faire Gérard Depardieu lorsqu’il se retrouvera face à lui.

Un invité grandiose pour la reprise

Cyril Hanouna avait déjà reçu Gérard Depardieu sur son plateau. Dans Touche Pas à Mon Poste, il n’est pas rare de recevoir des personnalités de marque. Mais il faut bien admettre que celles qui sont à la hauteur de Gérard Depardieu dont peu nombreuses. Cyril Hanouna a évidement un grand respect pour cet acteur hors du commun. Mais il ne se doute pas qu’en tant que parrain de Touche Pas à Mon Poste, Gérard Depardieu aussi a un grand respect pour lui. En effet, dans l’émission du 31 août dernier, celle de la rentrée, elle comédien va se confier à l’animateur de Touche Pas à Mon Poste avec une touchante sincérité.

Sur un plateau refait à neuf, Touche Pas à Mon Poste a mis es petits plats dans les grands. Cyril Hanouna avait hâte que ses fans puissent découvrir. Depuis le 20 août dernier, l’animateur sait que les surprises vont faire kiffer ses fans est devait garder pour lui les infos. Alors, pas étonnant qu’il explose pour la retour de Touche Pas à Mon Poste en direct à l’antenne.

Les chéris je suis sur le nouveau plateau de @TPMP je suis impressionné. Les equipes ont fait un truc de ouf c est tout simplement révolutionnaire !C est ouf! Et si vous aimiez le plateau des débuts de @C8TV vous allez kiffer! Déjà sur la 1ère y’a 10 mins de DEMO plateau😂❤️ — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) August 20, 2020

Cyril Hanouna est surpris par Gérard Depardieu

Les audiences sont au rendez-vous pour l’homme elle plus énergique du PAF. Mais il va entendre des choses qui vont lui faire encore plus plaisir bien qu’il aurait pensé cela impossible. En effet, Gérard Depardieu en personne va complimenter Cyril Hanouna. L’animateur de Touche Pas à Mon Poste n’était pas préparé à recevoir ce genre de confidence de la part d’un géant du cinéma. Et ce qu’il va lui dire lui ira droit au cœur.

Cyril Hanouna ne peut pas cacher son émotion. Les fans qui le connaissent bien, savent qu’il va réussir à changer de sujet et à minimiser les compliments qui lui sont adressés. Mais Gérard Depardieu, même sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste, a de quoi déstabiliser n’importe qui. C’est donc avec humilité que Cyril Hanouna va accepter les compliments du comédien. Puis, s’engage entre eux un échange sincère. L’acteur se confie alors sur sa carrière au cinéma. Gérard Depardieu va rapidement confier à Cyril Hanouna, malgré leur présence à l’antenne de Touche Pas à Mon Poste, qu’il n’a plus la mémoire qu’il avait à ses débuts, ni même l’énergie. En effet, le comédien avoue qu’il utilise des oreillettes pour se faire souffler son texte lorsqu’il est en tournage.

Une révélation officielle de la part du comédien, en direct sur Touche Pas à Mon Poste

Gérard Depardieu n’apprend plus ses te textes puisqu’il sait qu’il n’est plus capable de les retenir. Et plutôt que d’improviser, il préfère respecter le travail des auteurs et des équipes techniques qui l’entourent. Le public de Touche Pas à Mon Poste pourrait croire que cela signifie que le comédien arrive en fin de carrière. Mais au contraire, touât les monde respecte les dires du comédien et salue son engagement malgré sa fatigue. Le visage du cinéma ne serait effectivement pas le même sans Gérard Depardieu. Confiant et à l’aise sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste en compagnie de Cyril Hanouna, le comédien se dévoile.

Malgré ces moments sincères et émouvants, cela n’aura pas empêcher Touche Pas à Mon Poste de conserver une ambiance dynamique et drôle en plateau. En effet, Cyril Hanouna sait renverser la vapeur avec naturel et n’oublie pas que son objectif premier est de divertir ses fans. Pour eux, il veut toujours tout donner.

L’émission de Touche Pas à Mon Poste du 31 août dernier est donc mémorable pour plusieurs raisons. D’abord parce que c’est le jour de la rentrée pour C8. Ensuite, parce que Gérard Depardieu parle à cœur ouvert. Et enfin parce que Cyril Hanouna est toujours au top de sa forme pour faire passer des moments dingue à son public.