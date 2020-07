Cyril Hanouna TPMP: La FIN est très proche, remplacé par une autre émission?

Kiffons l’été touche à sa fin, il ne reste que quelques numéros à diffuser. C8 prévoit un changement de programmation sur cette tranche “ access” pour tout le mois d’août. L’émission Kiffons l’été a commencé à être diffusée le lundi 22 juin sur C8. Les audiences sont été assez fluctuantes, avec parfois des pics qui permettent de penser qu’il existe une base de fans certaine pour ce programme. Cyril hanouna

Voir cette publication sur Instagram Et vous, vous comptez comment ? 🖕 #Quotidien Une publication partagée par Quotidien (@qofficiel) le 25 Mai 2020 à 8 :42 PDT

Lorsqu’ils sont à l’antenne dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna, Jean-Michel Maire ou encore Benjamin Castaldi fédèrent 308’000 fidèles soit 1.6% de part de marché entre 20h30 et 21h10. Quant à Kiffons l’été, 217000 téléspectateurs se sont réunis sur la première partie (1.3% de part de marché) puis presque deux fois mois sur Kiffons l’été Darka avec seulement 107’000 téléspectateurs, représentant ainsi une part de marché de 1% entre 18h35 et 19h25.

Si l’on compare avec les audiences du mardi 21 juillet, Kiffons l’été avait fait un score moindre pour sa version Darka avec 106’000 téléspectateur soit 0.9%, et pour sa première partie 213’000 (1.2%) puis 289’000 téléspectateurs en seconde partie.

TMC garde son avance sur C8

Le nombre d’adeptes de Kiffons l’été ( Cyril hanouna) ne permettent de conclure à un succès fou. C’est d’ailleurs TMC du groupe TF1 qui dépasse C8 où les Français sont les plus nombreux à se retrouver. Le talk-show du Quotidien de Yann Barthès séduit avec sa nouvelle formule best-of. L’émission peut se féliciter de son audience avec 211’000 fans en première partie de soirée, de 19h25 à 20h10, soit 1.4% de part de marché. Le mardi 21 juillet, les audiences étaient relativement similaires pour l’édition best-of qui comptait respectivement en première puis seconde partie alors 228’000 puis 358’000 téléspectateurs, soit 1.4% puis 1.8% de part d’audience sur la tranche des quatre ans et plus.

Bye Bye Kiffons l’été !

C8 fait disparaître Kiffons l’été pour le mois d’août. La dernière émission est prévue le vendredi 31 juillet de cyril hanouna. Ensuite, cette chaîne du groupe Canal+ proposera dans sa grille de programme Animaux à adopter, nouvelle famille pour une nouvelle vie à compter du lundi 3 août. C’est à 18h45 que les téléspectateurs auront rendez-vous avec les présentatrices de l’émission, Sandrine Arcizet et Elodie Ageron.

Touche pas à mon poste sera dans la grille de rentrée de C8 pour une 11ème saison. L’animateur du talk show et la chaîne vont remanier cette tranche de l’access. Au programme, 3 heures de direct avec 3 émissions différentes :

Balance Ton Post, de 17h45 à 18h25, suivie de Touche pas à mon poste de 18h30 à 19h55 et enfin A prendre ou à laisser de 20h00 à 21h10. Touche pas à mon poste sera par ailleurs de retour le jeudi en deuxième partie de soirée.