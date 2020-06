Cyril Hanouna « TPMP » menace de tout quitter et abandonner le navire, on dévoile tout!

Alors que le confinement avait obligé le monde entier à changer radicalement ses habitudes, Cyril Hanouna avait également durant cette période totalement changé ses programmes. Il avait d’ailleurs décidé de suspendre sa célèbre émission » Touche pas à mon poste » pour la remplacer par une version confinée.

C’est alors qu’est apparue l’émission » Allô Baba » sur les écrans de C8. Installé dans un studio improvisé, Cyril Hanouna était seul en plateau et échangeait par vidéo interposée, avec ses chroniqueurs qui restaient chez eux comme la majorité des Français. C’est dans cette émission, que l’animateur emblématique de C8 avait décidé de pousser un énorme coup de gueule contre le géant Américain des réseaux sociaux : Twitter. Visiblement prêt à mettre ses menaces à exécution, il avait promis que s’il n’était pas entendu, il était prêt à fermer son compte sur lequel il compte pourtant plus de 6 000 000 followers.

L’origine de cette colère vient du fait que deux de ses amis se sont vu fermer leurs comptes par Twitter sans raison apparente ou de motif valable. Et ça, ça n’a pas du tout plus à Cyril Hanouna, qui bien décidé à défendre ses proches, a pris les choses en main pour dénoncer les faits. Une mauvaise publicité dont Twitter se serait bien passé quand on connaît la notoriété de Cyril Hanouna et son pouvoir sur les réseaux sociaux et à la télévision.

» Pourquoi Twitter France a suspendu le compte de @hiteb2 ? Quelqu’un de chez Twitter France peut nous répondre ? Personne n’a compris ! Merci de votre explication » publiait Cyril Hanouna en demandant des justifications, mais comme il se rendait bien compte qu’il n’avait aucun retour et aucune réponse à ses demandes, il est revenu à la charge et a menacé le géant américain : » Je suis vénère de ouf avec cette histoire de compte suspendu, si on a pas d’explication ou son compte pas remis, je quitterai Twitter ce week-end ! Et on va tous se retrouver sur insta ! Ça veut dire quoi ces manières-là ? Obligé !!! Si c’est comme ça, je me barre de twitter « .

Mais entretemps, Cyril Hanouna apprenait qu’un autre ami avait été victime de la même mésaventure. » Bonjour les chéris ! J’ai appris que Gaëtan un pote s’est fait aussi suspendre son compte pour rien et @Loïc_34000 aurait reçu des rappels à l’ordre de la part de Twitter France. Très chelou tout ça vous le savez que je me battrai toujours pour vous et donc Baba mène l’enquête » assurait l’animateur avant de prévenir :

» Et sachez que j’aurais fait la même chose pour chacun d’entre vous si j’avais appris une injustice vous concernant ! Je vous embrasse très fort et surtout, il ne faut pas que les gens oublient comme disait Jean-Michel Maire hier, que la télé, c’est que de la télé » a conclu le boss de Touche pas à mon poste.

Personne n’a communiqué pour annoncer si Cyril Hanouna avait finalement eu gain de cause dans cette histoire, mais on imagine que si tel n’avait pas été le cas, l’animateur de C8 serait probablement revenu à la charge à moins qu’il ait trouvé un accord avec Twitter pour calmer les choses et promettre de ne plus revenir sur le sujet. Il faut dire qu’une polémique existe aussi depuis 2013 entre Cyril Hanouna et Twitter, lorsqu’à l’époque, un laboratoire d’analyse, Barracuda Labs, affirmait dans un communiqué que plus de 34 % des fans de Cyril Hanouna étaient « faux » ou totalement inactifs et environ 19 % étaient » incertains ».

Quant au compte officiel de TPMP qui comptabilisait à l’époque 320 000 abonnés, il comportait selon le laboratoire en question 33 % de followers inactifs. Selon le bureau d’analyse, il s’agirait en fait de followers achetés grâce à des actions de publicité » Les responsables de l’étude étayaient leurs propos par cette analyse « . Nous prenons en considération 30 paramètres afin de déterminer quels sont les vrais profils. Par exemple, nous croisons des données telles que l’ancienneté du compte, la photo de profil, la situation géographique du compte, le nombre de followers, de tweet, le ratio abonnés / abonnements, le contenu des tweet « .

Mais même si cela s’avérait exact, il s’agit d’une pratique commerciale très usitée et très répandue. Mais au vu du succès des émissions de Cyril Hanouna, il n’est pas certain qu’il est besoin d’avoir recours à ce genre de méthode. Même si ses audiences ont un peu chuté, ces derniers temps, l’animateur reste néanmoins l’un des piliers du paysage audiovisuel français et la pièce maîtresse de la chaîne C8. Cyrill Hanouna a d’ailleurs annoncé que TPMP sera bien présent à la rentrée, mais avec quelques légers changements, pour revenir à l’origine de ce qui a fait son succès.

Mais pas de refonte complète, juste quelques ajustements pour coller au plus près des désirs du public et des téléspectateurs qui attendent ce retour avec impatience. Un des changements majeurs que va connaître l’émission, sera le départ d’un des chroniqueurs emblématiques de » Touche pas à mon poste » en la personne de Mathieu Delormeau qui a décidé de reconcentrer sa carrière sur une ambition qui le titillait depuis longtemps, celle de tenter de devenir acteur.

Un départ mais aussi des arrivées comme celle de Patrice Laffont. Le célèbre présentateur sera une des recrues de Cyril Hanouna pour la rentrée de septembre. En fin connaisseur du monde de la télévision, c’est un véritable expert des médias qui arrivent sur C8 pour aider à décrypter et à commenter l’actualité. Des modifications seront également apportées sur le plateau même, selon Cyril Hanouna, pour encore donner un peu plus, un sentiment de proximité aux nombreux téléspectateurs de l’émission phare de la chaîne C8. Cyril et la production annoncent que TPMP veut absolument revenir aux fondamentaux de l’émission, c’est-à-dire » la rigolade absolue « .

Des changements qui ont pour but de redonner un nouvel élan à » Touche pas à mon poste » qui, si elle connaît toujours un certain succès, commençait un peu à s’essouffler. Cyril Hanouna en excellent producteur a senti qu’il s’agissait du bon moment pour relancer la machine pour cette rentrée 2020 qui s’annonce être visiblement un bon cru.