Cyril Hanouna TPMP est sur le point de réaliser un de ses rêves, il dévoile tout

Cyril Hanouna voit la chance lui sourire depuis quelques années maintenant. Avec le succès de Touche Pas à Mon Poste, il décline le concept sur plusieurs émissions et cela cartonne toujours autant. Cyril Hanouna devient un animateur phare de C8. Tant est si bien qu’il est choisit pour présenter À prendre ou à laisser qui revient sur la chaîne. Un nouveau rôle culte pour le présentateur. Et une nouvelle annonce vient ravir Cyril Hanouna, il va participer à une émission de radio en direct aux côté de l’animateur qu’il préfère.

Cyril Hanouna est un de ces animateurs infatigables du PAF

Les efforts payent pour Cyril Hanouna. Si certains n’aiment pas son style ou ses émissions, personne ne peut lui enlever qu’il déborde d’énergie. Et son énergie, il sait la mettre au service de son travail. Ainsi, il a su faire de Touche Pas à Mon Poste un rendez-vous incontournable de la télévision. Jusqu’à décliner en plusieurs émissions le concept puisqu’il en est le producteur. Avec notamment Balance ton post il continue de conquérir du terrain et de l’audience pour C8. Rien ne semble pouvoir arrêter Cyril Hanouna lorsqu’il a une idée en tête.

Rien n’arrête Cyril Hanouna, pas même une pandémie

Même les mesures de confinement n’auront pas empêcher Cyril Hanouna d’assurer le show. Dès le 17 mars, les français ont reçu des directives gouvernementales fortes et strictes. Le confinement général de toute la population était nécessaire pour contenir la pandémie. Les hôpitaux étaient au plus mal et les malades ne cessaient d’affluer. Dans ce contexte si particulier, il aura fallu du temps à chacun pour s’adapter et prendre la mesure de la gravité de la situation. Mais pas pour tous visiblement car Cyril Hanouna a su rebondir dans l’instant. De chez lui, dans son canapé, il a assuré la diffusion en direct de Touche Pas à Mon Poste. Malgré la gravité de la situation, il lui était impensable d’abandonner ses fans et son travail. Ceux qu’il aime appeler ses petites chéries peuvent compter sur lui.

Hanouna est adoré autant qu’il est détesté mais il cartonne

Le concept s’est rapidement transformé en Ce soir chez Baba. Conscient des dégâts de la crise sanitaire, il s’est aussi démené pour collecter des fonds pour les hôpitaux. Hanouna a prouvé qu’il pouvait être très réactif. Et il le prouve à nouveau pour le jour de levée des mesures de confinement. En effet dès le 11 mai, date officielle du déconfinement, Cyril Hanouna était déjà en place en plateau. Comme toujours, il est prêt à s’adapter aux circonstances imposées. Respect des gestes barrières et des mesures de distanciation sociale, il adapte ses équipes et son plateau à la situation. Il parvient même à se réinventer en nommant l’émission C que du kif et en ajoutant un nouveau chroniqueur à son équipe. Jean-Pascal Lacoste rejoint la bande de Cyril Hanouna et cela promet de belles surprises.

Cyril Hanouna a montré qu’il était prêt à tout pour le succès de son émission. Il se donne corps et âme pour faire le show et n’est jamais fatigué. Son public grandit malgré des détracteurs qui continuent de trouver lamentable le contenu proposé dans ses émissions. Et tous les efforts de Cyril Hanouna finissent par payer. Il peut se réjouir de voir un nouveau de ses rêves se réaliser. Même si certains n’apprécient pas son caractère enjoué qui sait rire de tout, Cyril Hanouna ne change pas qui il est. Et cela semble fonctionner pour lui professionnellement.

La radio propose une invitation à Cyril Hanouna, il est aux anges

Lundi 25 mai, il sera à la radio sur Skyrock. De 6h à 9h, il sera l’invité du morning de Difool. C’est avec une joie non dissimulée que Cyril Hanouna annonce la nouvelle. En effet, Difool serait, avec Cauet, un des animateurs favoris de Cyril Hanouna. Il explique même que selon lui, Difool est « le plus grand animateur radio de tous les temps ». Cyril Hanouna est comme un enfant. Il ne tient plus en place et ne pense plus qu’à ça. Il n’a depuis le 21 mai qu’une seule hâte et c’est celle d’être à lundi matin en radio avec Difool sur Skyrock. De quoi bien commencer la semaine comme il le dit si bien.

Cette émission sur Skyrock promet de bons moments. Entre Difool et Cyril Hanouna, les auditeurs ne vont pas voir passer le temps. L’énergie des deux animateurs combinée va faire des étincelles. De plus, Hanouna est conscient de la chance que cela représente. En effet, les personnalités à avoir pu accompagner Difool pour un de ses célèbres morning sont très rares. D’après Cyril Hanouna, il serait seulement le troisième a pouvoir avoir cette chance. Le déconfinement de Cyril Hanouna s’annonce sous des auspices favorables. Entre le carton de son nouveau concept, la présentation d’une nouvelle émission culte. Cyril Hanouna ne pouvait pas imaginer avoir encore la chance de voir un de ses rêves se réaliser. Passer à la radio dans une émission qu’il adore avec son animateur radio favori, cela n’a pas de prix.