Cyril Hanouna TPMP : Reçoit des menaces de procès par M6, Il réplique directement sur la toile !

Rien ne va plus entre M6 et Touche pas à mon poste ! La chaîne M6 menace en effet de poursuivre le producteur de l’émission de C8. En cause ? Jean-Michel Maire qui a tenu des propos déplacés à l’encontre de Karine Le Marchand. En attendant, M6 a décidé de tout simplement boycotter l’émission de Cyril Hanouna. mais c’était sans compter sur la fronde de ce dernier. Sur Twitter, il n’a pas hésité une seconde à faire entendre son avis.

Les menaces de M6 ne sont pas à prendre à la légère ! La chaîne menace en effet de porter plainte contre le producteur de Touche pas à mon poste (Cyril Hanouna)! En effet, pas plus tard que mi-décembre, l’un des chroniqueurs du talk-show s’en est pris à l’animatrice vedette Karine Le Marchand. Jean-Michel Maire a carrément accusé la marieuse d’agriculteurs de ne pas avoir réglé des soins. Le journaliste a ensuite dévoilé qu’il s’agissait de soins réalisés dans une clinique d’esthétique.

“Atterrée” par ce “bad buzz ridicule” et “totalement faux”.

Karine Le Marchand serait partie de ladite clinique en refusant de payer ! Aussitôt, Karine Le Marchand a réagi sur son propre compte Instagram. La belle brune a en effet démenti ses propos en les qualifiant de mensonges. Pour preuve, la présentatrice de La France a un incroyable talent a donc publié le message de la directrice de la clinique. Cette dernière se déclarait ainsi “atterrée” par ce “bad buzz ridicule” et “totalement faux”.

“Il y a bien plus grave dans la vie en ce moment”

Karine Le Marchand ne porte pas dans son cœur Cyril Hanouna et son émission tant décriée. Mais cette fois, l’équipe du trublion du PAF a dépassé les limites. Vendredi 18 décembre, M6 a donc publié un communiqué officiel. La chaîne “condamne très fermement” les “propos particulièrement dénigrants […] tenus à l’encontre de Karine Le Marchand”, qui “dépassent le cadre acceptable”. Et de poursuivre : elle “suspend à compter de ce jour toute participation à Touche pas à mon poste”.“M6 sera extrêmement vigilante quant aux propos tenus envers la chaîne et ses animateurs, se réservant le cas échéant le droit d’entamer des poursuites contre C8 ou H2O, producteur de Touche pas à mon poste”. Et bien sûr, la chaîne se réserve le droit de porter plainte si de tels faits devaient se reproduire.

Malheureusement, ce communiqué n’a pas l’air d’avoir effrayé Cyril Hanouna. Sur Twitter, il a tenté de minimiser les faits : “Il ne faut pas oublier que TPMP est une émission qui juge les émissions et on est souvent plus tendre avec M6 qu’avec C8”, écrit le fondateur de H2O Productions, avant de conclure : “Mais sachez que je ne vous en veux pas et vraiment il y a bien plus grave dans la vie en ce moment. Bonne fin d’année M6 et vive la darka.” Pas sûr que cela suffise à apaiser les tensions !