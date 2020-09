Cyril Hanouna TPMP répond à “l’insulte” d’un homme politique et s’en prend à lui violemment

Cyril Hanouna se retrouve chahuter par la classe politique suite à des propos controversés. En effet, dans Touche pas à mon poste, l’animateur revenait sur l’affaire Charlie Hebdo. Et plutôt que de clairement prendre position pour la liberté d’expression, il déplorait que les caricatures aient “jeté de l’huile sur le feu”. Une posture qualifiée d'”anti-républicaine” par divers personnages politiques, notamment par Eric Ciotti. Cyril Hanouna va répondre de cette accusation en affirmant son attachement à la liberté d’expression. Mais en ajoutant également qu’il prône davantage l’apaisement que la provocation sur des sujets aussi sensibles que peuvent l’être les religions. Sa position continue de défrayer la chronique.

Cyril Hanouna se retrouve, encore, au cœur d’une polémique

Cyril Hanouna est pourtant un exemple parfait de liberté d’expression. Car Touche pas à mon poste est souvent jugée subversive par la critique. Mais tous les sujets sont abordés, en général sans tabous. Les thèmes de l’actualité sont analysés par les chroniqueurs en plateau et les débats font rage. Les téléspectateurs peuvent également prendre part aux débats grâce aux réseaux sociaux. Mais malgré tous ces procédés, Cyril Hanouna est fustigé par ses propos concernant les caricatures de Charlie Hebdo. Le journal vit de caricatures et de messages provocateurs. C’est sa raison d’être. Et pour certains, Cyril Hanouna aurait nié cette raison d’être en appelant à l’apaisement.

En effet, pour l’animateur de Touche pas à mon poste, il fallait peut-être ne pas “jeter de l”huile sur le feu”. Or, en disant cela, il a clairement montré que la liberté d’expression avait des limites. Ce qui va avoir le don de révolter une bonne partie de l’opinion publique. Cyril Hanouna a beau dire ce qu’il pense, il est beaucoup trop exposé et suivi pour ne pas prendre la mesure de ses propos à l’antenne. Pour Eric Ciotti, Cyril Hanouna va trop loin en n’avançant pas d’office que la liberté d’expression prévaut. Pourtant, l’animateur de C8 ne voulait certainement pas dire que Charlie Hebdo méritait son sort. Les attentats de 2001 étaient terribles, des actes d’une cruauté extrêmes qu’il faut évidemment condamner plus que fermement.

Eric Ciotti et lui ne sont pas faits pour s’entendre

Alors, pour répondre aux accusations de l’homme politique, Cyril Hanouna ne va pas prendre quatre chemins. Il va réitérer sa position en mettant davantage de mesure dans ses propos. Puis, il va affirmer qu’Eric Ciotti est un “abruti” de tenter de créer une polémique de la sorte. En effet, comment qualifier autrement une personne qui se dit défendre la liberté d’expression tout en la condamnant d’une certaine façon. Et surtout, si il faut faire preuve de respect envers les victimes des attentats, autant de pas se servir de ce drame pour créer un buzz.

Cyril Hanouna en pleine dérive antirépublicaine considère en quelque sorte que Charlie Hebdo l’a finalement bien cherché ! Voltaire revenez ils sont devenus fous! https://t.co/yBeQk7XxOm — Eric Ciotti (@ECiotti) September 23, 2020

L’AFP sollicitée par #CharlieHebdo ne veut pas publier la lettre sur la liberté de la presse. Certains préfèrent se mettre à genoux devant l’islamisme plutôt que de soutenir la liberté d’expression. #Soumission ! https://t.co/Oteh2RXdfR — Eric Ciotti (@ECiotti) September 23, 2020

Un débat qui va s’essouffler de lui-même grâce au calme de l’animateur

Eric Ciotti va peut-être trop loin pour certains. D’autant qu’il a une position assez tranchée vis-à-vis des responsables des attentants et qu’il n’est pas à l’abris de faire des amalgames. Tandis que Cyril Hanouna lutte ouvertement contre les préjugés associés aux minorités. Il est même contre la notion de communautarisme qu’évoque à tout va la classe politique. Car tout est sujet à débat et que dans toute chose, les extrêmes de sont jamais bons. En effet, chaque chose peut avoir des effets positifs et des effets négatifs. C’est à la morale et à l’éthique de tout un chacun de peser le pour et le contre. En n’oubliant pas qu’un équilibre est toujours plus salutaire qu’une position forte dans un extrême. Le dogmatisme en est notamment l’une des conséquences et une fois enfermé dans un dogme, il est impossible de débattre.

Vous le savez les chéris j ai tjs été pour la tolérance, le partage, l union entre toutes les communautés et ce sera toujours mon combat. Chana Tova ! Je vous aime fort et tous ensemble on est plus fort ❤️❤️ — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) September 18, 2020

L’animateur de C8, Cyril Hanouna, choisit l’apaisement et la darka

Cyril Hanouna va donc choisir de ne pas rentrer dans la polémique avec Eric Ciotti. Le laisser seul dans ses arguments sera peut-être une des solutions pour l’apaisement autour de cette douloureuse affaire. Quoi qu’il en soit, l’animateur de Touche pas à mon poste s’assure simplement que ses fans sont sur la même longueur d’ondes. En effet, depuis plus de dix ans qu’il est à la télévision tous les jours, les fans de Cyril Hanouna le connaissent par cœur. Et aucun d’eux n’est prêt à croire les propos d’Eric Ciotti à son encontre.

En revanche les insultes ne seront pas de bon ton. Encore moins le jour de l’anniversaire de l’animateur. Cyril Hanouna fêtait ses 46 ans le 23 septembre dernier. Le plateau de Touche pas à mon poste était donc davantage enjoué et les polémiques plus rapidement enterrées.

Le fun prendra toujours le pas sur les considérations plus terre à terre

Les audiences sont même en hausse depuis que les horaires des shows sont revenus à la normale. Cyril Hanouna va donc continuer de se concentrer sur ses différentes émissions sur C8. ne rien lâcher de sa bonne humeur et de son énergie afin de divertir son public. Et les débats d’actualités soulèveront encore et toujours de vifs arguments qu’il tentera d’apaiser du mieux possible. Pour le reste, “c’est que du kiff” comme l’animateur le dirait. Encore une belle année pleine de rebondissement pour Cyril Hanouna et évidement des dizaines d’autres à venir, toutes aussi surprenantes et délirantes que les années passées.