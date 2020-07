Cyril Hanouna TPMP revient en forme pour la rentrée et enlève ses vêtements pour faire le buzz !

Cyril Hanouna se tient prêt pour une rentrée animée. En effet, l’animateur phare de C8 ne va pas avoir le temps de souffler. Il présentera trois émissions différentes dès le mois de septembre, dans la continuité de ce qu’il faisait avant les vacances d’été. Et pour montrer à ses fans qu’il ne les oublie pas et qu’il sera d’attaque, il partage une photo sur Instagram qui vaut le détour.

Cyril Hanouna affiche ses muscles sur les réseaux sociaux

Cyril Hanouna ne manque pas de motivation. Le dynamisme et l’humour font partie de lui comme les trous font partie du gruyère. L’animateur ne lésine alors pas sur les moyens pour rester en forme. Et c’est donc au sport que s’adonne Cyril Hanouna pendant ses vacances, au tennis notamment. Mais dans sa dernière publication sur Instagram, ce n’est pas le sport qu’il met en avant. En effet, il choisit plutôt de se montrer en serviette de bain, torse apparent et bras gonflés. Ce sont donc ses muscles qui sont en vedette.

Et pour faire rire ses fans, il prend une pose qui lui offre une posture et une tête hilarante. Il explique en même temps qu’il s’adonne à la boxe et au ping-pong pour sculpter son corps d’athlète. Enfin, pour terminer sa blague en beauté, il lance un défi à son ami, l’humoriste Booder.

Cyril Hanouna lui lance un défi mais se rétracte aussitôt, indiquant qu’il est persuadé de perdre. De quoi faire rire son ami et les abonnés de Cyril Hanouna. Tout semble alors indiquer que Booder rejoindra Cyril Hanouna à la rentrée sur C8. Et cette nouvelle semble ravir les fans de Touche Pas à Mon Poste qui le font savoir en commentaire de la publication.

La photo qui fait le tour d’internet

Cyril Hanouna apparaît plus déterminé que jamais à reprendre du service. La télévision c’est son domaine et divertir son public, il adore ça. En effet, l’animateur est passionné par l’humour et le divertissement. De plus, le monde de la télévision n’a plus de secrets pour lui depuis qu’il porte aussi la casquette de producteur. Cyril Hanouna profite donc de ces vacances pour se refaire une santé. Le sport permet de rester en forme et il ne rate pas une séance !

Il compte revenir en pleine forme et encore plus déjanté visiblement. Voilà ce que les fans de Cyril Hanouna attendent de lui, encore plus de folies et de délires. Et bien Cyril Hanouna va leur en donner. Après les vacances, le public de C8 va pouvoir retrouver son animateur fétiche prêt à tout donner pour faire de ses émissions des événements quotidiens. Accompagné de son équipe de chroniqueurs qui comptent autant de fans que lui, le public sera forcément au rendez-vous pour le retrouver. En attendant, tout le monde peut le trouver sur les réseaux sociaux et le taquiner sur sa carrure de faux boxeur.