Cyril Hanouna TPMP : son salaire colossale, indécent ? Ses révélations surprenantes !

L’animateur de Touche pas à mon poste sur C8 n’a jamais dévoilé le montant de son salaire. Combien gagne-t-il ? Une fois n’est pas coutume, il aborde le sujet en direct.

Cyril Hanouna est la star de la chaîne C8. Il anime plusieurs émissions dont Touche pas à mon poste qui vient de faire sa rentrée. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que l’année commence fort ! Ce mercredi 16 septembre, le présentateur-vedette a fait des révélations surprenantes à propos de son salaire. Ni les chroniqueurs ni le public ne s’attendaient à de telles informations-choc.

Cyril Hanouna: Les revenus des vedettes de la télévision : un sujet sensible

Ce mercredi 16 septembre, les chroniqueurs de l’émission Touche pas à mon poste discutaient de la délicate question des salaires à la télévision. Ils s’intéressaient plus particulièrement aux revenus des vedettes de la télévision. Cyril Hanouna tout de go a interrogé ses chroniqueurs : « Les stars de la télévision sont-elles trop payées ? », leur a-t-il lancé, droits dans les yeux.

Sur le plateau, Benjamin Castaldi a été le premier à prendre la parole. Il a affirmé franchement que oui, c’était le cas. Il a également pointé du doigt le présentateur vedette de France 2 qui, selon ses informations, gagnerait environ 1 million d’euros par an. D’autres personnes auraient également confirmé les dires de Benjamin Castaldi.

Cyril Hanouna: Un débat qui enflamme le plateau de TPMP

Les chroniqueurs se sont très vite agités. Il faut dire que le sujet est des plus épineux. Alors, certains d’entre eux n’étaient pas d’accord du tout. Parmi les différents avis, celui de Raymond suivait celui de Benjamin Castaldi : « Il faut admettre que c’est beaucoup trop payé pour ce qu’on fait. On est trop payés à ne rien foutre, je le dis » , a-t-il avancé. Mais son point de vue n’a pas fait l’unanimité. Jean-Michel Maire et Francesca Antonioti divergaient complètement des chroniqueurs précédents : « Les animateurs télé font rêver les gens, il faut arrêter cette démagogie, c’est insupportable« , avançait celui qui s’est fait remarqué pour sa radicale transformation depuis septembre.

“C’est vrai, on est trop payés par rapport à ce qu’on fait .”

Et bien sûr, Cyril Hanouna n’était pas en reste. Il fallait bien que l’animateur central de l’émission prenne position. Sa réponse a surpris de nombreux téléspectateurs. Car la vedette de C8 a lui-même admis être « trop payé » : « Je n’ai jamais donné mon salaire, je trouve ça indécent et en plus je trouve que c’est vrai, on est trop payés par rapport à ce qu’on fait ».

Ces propos ont été renforcés par l’intervention de Gilles Verdez : « Je considère que ce sont des revenus trop importants. Je trouve qu’on devrait être moins payés. Vous aussi, je le dis honnêtement ». On attend toujours de savoir ce qu’affichent leurs bulletins de salaire.

