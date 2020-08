Cyril Hanouna TPMP: Un ancien chroniqueur dévoile un nouveau projet qui excite les téléspectateurs !

Cyril Hanouna considère les membres de ses équipes comme des membres de sa famille. En effet, l’animateur phare de C8 sait mettre les gens à l’aise. Aussi sincère à la vie comme à l’écran, il fait des chroniqueurs de ses émissions de véritables stars auprès du public. Ainsi, les fans de Cyril Hanouna connaissent en général tous les chroniqueurs qui l’accompagnent et qui l’ont accompagné. Ils ont leurs chouchous et apprécient savoir ce qu’ils deviennent dans leur carrière. Cyril Hanouna aussi ne manque pas de se réjouir du succès de ses anciens collègues. Le public va donc apprendre du nouveau concernant un ancien chroniqueur de Touche Pas à Mon Poste, de quoi leur faire très plaisir.

Cyril Hanouna est à l’origine de la carrière de nombreuses personnes

Cyril Hanouna présente plusieurs émissions différentes sur C8. Cela lui permet de s’entourer de nombreuses personnes talentueuses. Et il faut également noter que les chroniqueurs peuvent changer d’une année sur l’autre. Cela brasse donc beaucoup de personnalités remarquables. L’animateur est donc souvent entouré de personnes qui se font une place de choix dans le cœur du public. Et c’est notamment le cas de Bertrand Chameroy, que Cyril Hanouna faisait intervenir dans Touche Pas à Mon Poste. Le jeune homme de 31 ans participait à l’émission de Cyril Hanouna dès le mois d’octobre 2012. C’est un moment charnière pour Touche Pas à Mon Poste car elle est en cours de transfert de France 4 à D8.

Jusqu’en 2016 il est une des figures incontournables des chroniqueurs de Touche Pas à Mon Poste. Mais il quitte le programme cette année-là car il dit avoir besoin d’une pause. L’un des meilleurs atouts de Cyril Hanouna quitte alors la télévision temporairement pour retrouver le plaisir de faire son métier. Bertrand Chameroy indique également avoir un peu de mal à gérer sa notoriété qui explose à l’époque. Cyril Hanouna laisse alors partir un de ses meilleurs éléments de l’époque. Et comme à tous ses chroniqueurs qu’il adore et qui partent, Cyril Hanouna lui dit que la porte reste ouverte s’il décide de revenir.

Bertrand Chameroy ne pouvait plus continuer sur C8

Bertrand Chameroy reviendra en effet dans l’émission de Cyril Hanouna. Deux ans après son départ, en 2018, il est de retour dans Touche Pas à Mon Poste pour présenter le bulletin météo parodique de l’émission. Mais son retour ne satisfait pas l’audience. Alors que Cyril Hanouna pensait à lui pour rejoindre la bande de Balance ton post, il reviendra sur cette décision. Non seulement la chronique est annulée au bout de quatre jours, mais voilà qu’il ne fera pas partie de l’autre équipe de Cyril Hanouna non plus.

Cependant, l’ancien chroniqueur de Cyril Hanouna ne restera pas sur un échec. En effet, il continuera sa carrière d’animateur et de chroniqueur en parallèle et ses fans le retrouveront dans des postures plus sérieuses. Nombreux des membres du public de C8 considéraient qu’il était bien trop brillant pour continuer de faire le pitre dans les émissions de Cyril Hanouna. Et à la suite de sa dernière annonce, c’est effectivement le retour qui lui sera le plus adressé.

Le retour médiatique d’un ancien chroniqueur de Cyril Hanouna fait parler de lui

L’ancien chroniqueur de Cyril Hanouna n’était pas que présent sur C8, il faut bien le dire. En effet, Bertrand Chameroy était également dans deux émissions sur Europe 1 et dans d’autres chroniques sur W9. Ainsi, l’arrêt de sa participation aux émissions de Cyril Hanouna n’a pas été une catastrophe pour sa carrière. Ses fans continuèrent de le suivre et sont donc aujourd’hui ravi d’apprendre qu’il est de retour sur les ondes. En effet, il redevient chroniqueur pour Europe 1. Il rejoint l’émission Culture Médias, que présente Philippe Vandel. Pour que personne ne manque cette info, l’ancien chroniqueur de Cyril Hanouna relaye un article du journal le Parisien sur Twitter.

Très heureux de retrouver @Europe1 et de rejoindre @E1CultureMedias aux côtés de @PhilippeVandel et sa team ! À lundi 😉 https://t.co/egGHkfO7xY — Bertrand Chameroy (@bchameroy) August 17, 2020

Ill se dit très heureux de participer à cette émission et de retrouver la radio. Et ses fans aussi se montrent très enthousiastes à l’idée de le découvrir dans ce format. Pour beaucoup ce sera l’occasion de se remettre à la radio. Pour les autres, tout simplement d’apprécier l”humour de Bertrand Chameroy. En effet, c’est un homme talentueux que cet homme là. Pour ses débuts à la télévision, saviez-vous qu’il a été sélectionné par Cyril Hanouna alors même qu’il n’avait pas satisfait les équipes de casting ? L’animateur phare de C8 a eu du flair à propos des talents et des compétences du jeune homme.

Le succès pave la route de Bertrand Chameroy

À seulement 31 ans, il est à l’aube d’une belle carrière dans le divertissement. Et il n’oubliera pas les personnes qui ont rendu possible son rêve de faire de la radio et de la télévision. Bertrand Chameroy vit pour l’humour et sa culture et son intelligence lui permettent des folies. En effet, ses fans reconnaissent que son autodérision est une de ses qualités qu’ils préfèrent.

Les fans de Bertrand Chameroy se rappellent pour la plupart de lui lorsqu’il apparaissait aux côtés de Cyril Hanouna. Mais ils sont heureux de voir qu’il peut voler de ses propres ailes et faire toujours autant rire son public.

Jaime bien ce mec il est gentil respectueux toute façon je me demandais ce qu’il fesait à Tpmp a faire le pitre pour hanouna il mérite beaucoup mieux bertrand de part de ça bonne humeur il n’a pas besoins de tpmp pour vivre 👍 — HUBERT (@HUBERT80502375) August 18, 2020

Yessssssss. La nouvelle qui fait plaisir 🙌. Adieu le cahier de vacances Passeport et bonne rentrée 👌 — ☘️CoffeeDiem🐑 (@Marine_bzh) August 18, 2020

Le soutien de ses fans est bien présent pour le retour médiatique de l’ancien chroniqueur de Cyril Hanouna. Sur les ondes depuis lundi dernier, Bertrand Chameroy fait déjà des étincelles.