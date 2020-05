Cyril Hanouna traumatisé: il ne dort plus des nuits après l’annonce d’un membre de son équipe

La saison de TMP va bientôt se finir et Cyril Hanouna vient d’apprendre qu’un membre essentiel de l’équipe de « Touche Pas à Mon Poste » est sur le départ. Une nouvelle qui a beaucoup affecté le présentateur phare de la chaîne C8. Explications.

Une saison perturbée par la crise du Covid-19

Pour Cyril Hanouna, cette saison 2019-2020 aura été vraiment compliquée pour le présentateur de C8. Alors que le début de saison se passait bien, comme d’habitude, et que les audiences de TPMP étaient bonnes dans la case de début de soirée qui est un carrefour d’audience pour les chaînes. Mais les mauvaises nouvelles se sont enchaînées pour l’animateur très controversé du PAF. La crise du Covid-19 a été un désastre pour le trublion télévisuel. Toutes les émissions que Cyril Hanouna avait l’habitude de faire ont s’adapter à ce contexte exceptionnel. Certaines d’entre elles ont même dû cesser. Des best of et des rediffusions ont eu lieu à la place. Ce qui n’a pas ravi les fans de l’animateur.

Voir cette publication sur Instagram Nouveau look ! Vous kiffez ? Une publication partagée par Cyril Hanouna (@cyrilhanouna) le 26 Juin 2018 à 10 :12 PDT

Une concurrence farouche

Durant le confinement, Hanouna a lancé un programme nommé « Ce soir chez Baba ». L’idée était de proposer une émission diffusée depuis son domicile en visio-conférence avec son équipe. Les audiences n’ont pas été fameuses. Mais, il a dû affronter une concurrence farouche. Son grand rival : Yann Barthes a continué de présenter l’émission Quotidien sur TMC. A distance, les deux animateurs se livrent une guerre sans merci. Ce combat a pour enjeu le fait de faire le plus d’audience possible. C’est le nerf de la guerre. Autre programme qui a fait de l’ombre à « baba », le programme « Tous en Cuisine » lancé par M6 avec le chef star Cyril Lignac, mais aussi un ancien chroniqueur de Cyril Hanouna : Camille Combal, qui présenter un jeu.

Depuis le déconfinement, Cyril Hanouna, a enchainé les tournages d’émission avec “#CQueDuKif” qui se substitue à « Touche Pas à Mon Poste » et aussi “A prendre ou à laisser”, jeu culte popularisé par Arthur. Alors que Cyril Hanouna a dû subir des déboires depuis plusieurs mois, il annoncé une autre mauvaise nouvelle qu’il a d’ailleurs partagé en plein direct.

Cyril Hanouna annonce le départ de son chef de plateau

C’est un homme de l’ombre qui va bientôt quitter l’équipe de TPMP. Il apparaît mais son rôle est crucial : son chef de plateau. Il a annoncé la nouvelle lors de l’émission du jeudi 28 mai. Un départ compliqué à encaisser pour Hanouna. Il faut savoir que David, le chef de plateau travaillait avec la star de C8 depuis de nombreuses années. Très ému, Cyril Hanouna a indiqué être très perturbé par cette nouvelle. Suite à cette annonce, il a eu beaucoup de mal à dormir. Même si ce départ est un coup dur pour lui, il a précisé que David pourraît à nouveau revenir travailler avec lui quand il le voudrait. Cyril est un garçon fidèle en amitié.