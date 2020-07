Cyril Hanouna très énervé contre Karine Le Marchand, il la ridiculise violemment !

Cyril Hanouna visiblement très énervé contre Karine Le Marchand. L’animateur de C8 avait décidé de la ridiculiser et de lui régler son compte une fois pour toute.

Alors que C que du kiff et Touche pas à mon poste sont définitivement terminés pour cette saison 2020, et qu’il faudra attendre la rentrée de septembre pour que les téléspectateurs retrouvent enfin Cyril Hanouna, la chaîne C8 a décidé de diffuser depuis le 22 juin les meilleurs moments de l’émission dans une capsule nommée « Kiffons l’été, le best of de TPMP ».

Durant près de 2 mois, les fans de Cyril Hanouna pourront redécouvrir les meilleurs moments de cette saison, avec notamment les plus gros fous rires, mais aussi les plus gros clashs. Alors qu’en coulisses, le présentateur phare de C8 prépare sa nouvelle saison avec impatience, pendant plusieurs semaines, ce sera donc un best–off qui sera à l’antenne quotidiennement.

Il faudra donc encore patienter pour découvrir Touche pas à mon poste, nouvelle version, qui visiblement va connaître pas mal de départs et de nombreuses arrivées. Si Matthieu Delormeau a déjà annoncé qu’il ne fera plus partie de la bande de Cyril Hanouna, l’animateur et producteur préféré de C8, a de son côté déjà divulgué le nom de certains nouveaux arrivants dans la joyeuse troupe de TPMP, avec par exemple, l’arrivée de Patrice Laffont.

Un nouveau chroniqueur qui saura immanquablement décrypter l’actualité de la télévision qu’il connaît depuis plusieurs décennies et qui est capable de faire preuve d’un humour détonnant. Mais avant de retrouver la nouvelle équipe de TPMP version 2020-2021, les rediffusions semblent connaître déjà un franc succès.

Il faut avouer que l’équipe de production a choisi les meilleurs moments du spectacle quotidien de Cyril Hanouna, avec notamment une histoire qui avait fait grand bruit, il y a quelques mois. Une soirée lors de laquelle Cyril Hanouna avait décidé de clasher Karine Le Marchand qui s’en était prise via Instagram à ses chroniqueurs préférés, Matthieu Delormeau et Kelly Vedovelli.

Pour rappel, le 13 novembre dernier, la présentatrice de L’Amour est dans le pré, Karine Le Marchand avait vivement attaqué les deux chroniqueurs de Cyril Hanouna sur son compte Instagram avec des propos qui avaient ému aux larmes la belle Kelly qui s’étonnait d’un tel acharnement à son égard.

» Les réseaux sociaux ont donné le droit à la parole à des légions d’imbéciles qui, avant, ne parlait qu’au bar après un verre de vin, et ne causaient pas de tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite alors qu’aujourd’hui, ils ont même le droit de parole qu’un prix Nobel. C’est l’invasion des imbéciles » écrivait Karine Le Marchand sur son réseau social afin de critiquer les deux collaborateurs de Cyril Hanouna, qui la veille, s’étaient donnés le droit de critiquer son émission.

Matthieu Delormeau avait pris la parole sur le plateau de TPMP pour dire ce qu’il pensait du nouveau concept de Karine Le Marchand en affirmant que si l’émission était de bonne qualité, il ne fallait néanmoins pas la reproduire à l’infini au risque de gâcher le concept même. De son côté, Kelly Vedovelli, avait affirmé que malgré le fait que la belle Karine Le Marchand recevait Gad Elmaleh dans son émission et que certains leur prêtaient une idylle, il n’y avait aucun risque que l’animatrice tombe amoureuse de l’humoriste puisque ce n’était pas du tout son style d’homme.

La chroniqueuse de TPMP avait donné son avis en pensant que Karine Le Marchand préférait de loin, les » bad boys » et ne pouvait pas fondre pour quelqu’un d’aussi propre et lisse que Gad Elmaleh. Deux avis que Karine Le Marchand n’a pas supportés et qu’elle s’est donc empressée de critiquer de manière assez virulente. C’était très énervé de voir ses amis et chroniqueurs critiqués de la sorte que Cyril Hanouna avait décidé de les défendre en attaquant de front l’animatrice de L’Amour est dans le pré :

» Ça m’a énervé toute la journée, c’est inadmissible. Je serai toujours du côté de mes chroniqueurs. Si vous voulez critiquer, vous me critiquez » annonçait-il en préambule de la suite de sa réponse, » C’est très méprisant, c’est gratuit, c’est méchant. Matthieu Delormeau et Kelly Vedovelli sont beaucoup plus intelligents que toi » avait-il asséné avant de rajouter » Elle (Kelly Vedovelli ndlr) ne t’a pas insulté, elle a juste dit que d’après elle, tu aimes les bad boys « . Cyril Hanouna a même rajouté qu’elle devrait selon lui réellement se calmer, boire de la tisane, et que si elle ne souhaitait pas que sa vie soit commentée ou analysée et ses prestations télévisuelles critiquées, si elle n’acceptait pas les commentaires, elle ferait mieux de changer de métier et de se retirer du monde de l’audiovisuel.

Quant à Matthieu Delormeau, il s’était permis de rajouter » Je crois qu’elle n’a pas vu l’émission. Si elle avait vu l’émission, elle n’aurait pas dit des choses aussi méchantes » en passant par la même occasion, un petit conseil à Karine Le Marchand » Regardes la télé et après, tu commentes !!! « . De son côté Cyril Hanouna visiblement en excellente forme avait décidé d’en rajouter une couche » Je pense qu’il faut que tu prennes une camomille, que tu ailles dans les prés. On espère qu’elle ira mieux, qu’elle va redescendre. Elle sera la bienvenue lorsque elle s’excusera. En attendant, elle est blacklistée de toutes nos émissions pour le moment « .

Un clash qui est resté célèbre dans l’histoire de Touche pas à mon poste et qui avait fait la une des journaux et des infos sur les réseaux sociaux pendant plusieurs jours. Pourtant très amis et très proches à la base, il semblerait bien que suite à ces déclarations, Cyril Hanouna soit devenu très protecteur envers ses chroniqueurs et qu’il ne supporte pas que qui que ce soit s’en prenne à eux, surtout si selon lui, ce sont pour de mauvaises raisons. Kelly Vedovelli semblait en tout cas, vraiment très marquée des critiques qu’elle avait reçu, car comme elle l’avoue elle-même, elle semble être une grande fan de Karine Le Marchand qu’elle suit depuis ses débuts en télévision. Elle n’a visiblement pas compris, pourquoi on s’en prenait à elle de la sorte.

Avec ses rediffusions qui dureront tout cet été, les téléspectateurs pourront profiter de bon nombre d’autres clashs ou souvenirs cultes de TPMP, mais au niveau de l’intensité dans les déclarations incendiaires, il semblerait bien que ce clash avec Karine Le Marchand figure dans le top 3 des émissions mémorables de cette saison 2020.