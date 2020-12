Cyril Hanouna très stressé, angoissé, son papa au plus mal a été hospitalisé 4 mois suite au Covid !

Bien sûr, tous les téléspectateurs connaissent parfaitement Cyril Hanouna. En effet, le célèbre animateur et producteur est devenu aujourd’hui une figure incontournable du paysage audiovisuel français. Pourtant, l’animateur de C8 se montre d’habitude très discret sur tout ce qui touche à sa vie privée. Néanmoins, dans l’une de ses dernières émissions de Touche pas à mon poste, la star du petit écran a fait quelques révélations sur l’un de ses proches. En effet, Cyril Hanouna reconnaît être très inquiet pour la santé de son père. Car comme beaucoup d’autres Français, l’homme de 75 ans a été touché par la covid-19. LD People vous livre les révélations faites par l’animateur et surtout pourquoi il a très peur aujourd’hui !

Cyril Hanouna : très angoissé pour son père, Ange Hanouna

Des règles très strictes mises en place

Depuis le début de la pandémie, des millions de personnes à travers le monde connaissent le même calvaire. En effet, les malades de la covid-19 doivent être en quarantaine. Dès lors, il est presque impossible pour leurs proches de se retrouver à leurs côtés. Bien évidemment, les raisons sont parfaitement compréhensibles. Ainsi, il s’agit de protéger la famille.

Et aussi, de laisser travailler le personnel de santé dans les meilleures conditions. Mais lorsque vous avez un parent aux soins intensifs ou enfermé seul chez lui, il est très difficile d’accepter de pas pouvoir lui rendre visite. C’est exactement ce qui est arrivé à Cyril Hanouna durant de longue semaine ! LD People vous explique comment le célèbre présentateur a vécu cette période.

Un sentiment d’inutilité

Pour une fois, Cyril Hanouna accepte de parler de sa vie privée. Dès lors, Baba évoque l’homme le plus cher à son cœur. Car malheureusement, Ange Hanouna a été lui aussi touché par la covid-19. En effet depuis de très nombreuses années, le père du présentateur exerce la profession de médecin en région parisienne. Les risques sont donc multipliés dans le cadre de son activité. Et finalement, lui aussi a été touché par la terrible maladie. Mais comme pour tout le monde, Cyril Hanouna n’a donc pas pu approcher son père durant près de 4 mois. L’animateur a vécu cette période de manière très compliquée. Bien sûr, le présentateur et producteur a continué ses activités à la télévision. Et entre deux tournages, il prend très régulièrement des nouvelles de son père.

Mais sa présence lui manque ! Ainsi, il regrette de ne pas pouvoir être à ses côtés. Exceptionnellement, dans Touche pas à mon poste, le trublion du PAF accepte de fendre la carapace. ” C’était assez compliqué. J’étais entre l’émission et essayer de m’occuper de lui à distance parce que je ne pouvais pas aller le voir “. Son père aujourd’hui guérit, Cyril Hanouna continue d’être très angoissé. Car il redoute une nouvelle contamination. ” Il s’en est sorti miraculeusement et aujourd’hui je suis très heureux. Mais chaque jour, c’est vrai que je vis dans l’angoisse de me dire est-ce qu’il va l’attraper de nouveau ? Est-ce qu’il va retourner à l’hôpital ? Ça reste un traumatisme. Je me suis dit à un moment ça va être compliqué “. Des déclarations qui n’ont pas manqué de provoquer une vive émotion sur le plateau !