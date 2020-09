Cyril Hanouna: Un chroniqueur a été condamné à 2 ans de prison avec sursis, les raisons !

Le tribunal correctionnel de Marseille a condamné ce mercredi Karim Zéribi à deux ans de prison avec sursis , 50.000 euros d’amende et une inéligibilité de trois ans pour abus de confiance et abus de bien sociaux.

Cyril Hanouna: Ce mercredi, Karim Zéribi a été condamné à deux ans de prison avec sursis, 50.000 euros d’amende et trois ans de privation des droits civiques et civils, dont l’éligibilité. Le tribunal a déclaré que : “Karim Zéribi a clairement usé de la création et de la manipulation des sociétés APC et APCR pour ses intérêts personnels. Il a détourné des fonds publics qui n’avaient été versés que pour remplir des objectifs destinés à l’accomplissement d’un objectif concret, pour les affecter à des dépenses clairement personnelles et destinées à accompagner ses ambitions politiques, ce qui n’est pas acceptable de la part d’une personne qui se destine à assumer un mandat électif et qui se réclame de la confiance des électeurs”. Une condamnation qui est conforme aux réquisitions du parquet.

L’ex-conseiller municipal EELV de Marseille et récent chroniqueur de Cyril Hanouna dans son émission “Balance ton Poste” a décidé de faire appel de ce jugement du tribunal correctionnel de Marseille. Quatre coprévenus, dont son fils désigné comme “gérant de paille” de l’une des sociétés, ont eux, été condamnés à des peines allant de trois à six mois de prison avec sursis. Pour Karim Zéribi, c’est une “mauvaise farce” et il pense avoir été pris en exemple parce qu’il est un homme politique.

Karim Zéribi veut se battre jusqu’au bout

Le chroniqueur de C8 a donc pris la parole sur son compte Twitter en poussant un énorme coup de gueule : “Je sors du tribunal avec un sentiment d’écœurement mais je poursuis le combat pour défendre mon intégrité. Je fais évidemment appel de la décision prise ce matin par une justice qui fait état d’un manque de discernement effrayant.Accusé coûte que coûte ce n’est pas ça la justice” a-t-il notamment déclaré avant d’affirmer qu’il allait se battre jusqu’au bout pour prouver son innocence.

Je garderai la tête levée jusqu’au bout pour démontrer l’injustice de la justice. Écœurant de voir que la juge a statué sans élément matériel en refusant de prendre en compte les pièces qui prouvent mon innocence. Je fais appel & remercie tous mes soutiens. Le combat continue! https://t.co/4r6WJ8VSOU — Karim Zeribi (@KarimZeribi) September 9, 2020

Il a donc dit : “Je garderai la tête levée jusqu’au bout pour démontrer l’injustice de la justice. Écœurant de voir que la juge a statué sans élément matériel en refusant de prendre en compte les pièces qui prouvent mon innocence. Je fais appel & remercie tous mes soutiens. Le combat continue!“. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont pris la défense du chroniqueur de Cyril Hanouna et veulent le voir innocenter.