Cyril Hanouna: un des membres de sa team risque une grosse amende et une peine de prison !

Cyril Hanouna est à la télévision comme dans le vie. Il aime dire qu’il ne fait pas semblant lorsqu’il anime ses émissions. Et lorsque le public voit à quel point il peut se montrer affectueux envers eux et envers ses chroniqueurs, la nouvelle qui arrive inquiète. En effet, si il traite les membres de son équipe comme les membres de sa famille, Cyril Hanouna va devoir faire face à une terrible période. Car un des ses chroniqueurs va devoir comparaître devant la justice. Selon l’Agence France-Presse, cette personne encourt jusqu’à cinq ans de prison et 375 000 euros d’amende.

Un chroniqueur de Cyril Hanouna risque la prison

Cyril Hanouna doit être chamboulé par la nouvelle. Car il s’agit de Karim Zéribi. Et du 6 au 8 juillet, il est entendu au tribunal correctionnel de Marseille. Les faits qui lui sont reprochés relèvent selon lui du complot. Mais il risque énormément en ne prenant pas cette affaire au sérieux. Karim Zéribi est donc entendu par le tribunal pour « abus de confiance et abus de biens sociaux ». Et les charges contre lui sont autant de témoignages de personne que le chroniqueur n’a pas peur de qualifier de jaloux. Car ce membre de l’équipe de Cyril Hanouna a fait beaucoup de choses différentes dans sa vie professionnelle. Il a occupé des postes qui pourraient effectivement susciter la jalousie, d’autant qu’il en a eu beaucoup.

Ce chroniqueur que Cyril Hanouna accueille dans Balance ton post est tout d’abord une légende pour son caractère direct et franc. Comme beaucoup de chroniqueurs de Cyril Hanouna, il est important que ceux qui participent à animer les émissions n’aient pas peur de froisser les autres. Ainsi, c’est dans plusieurs émissions que Karim Zéribi est aperçu du public. Et dans chacune d’elle, il en change pas. Il reste qui il est et ne joue pas un rôle pour en changer d’une émission à l’autre. Il n’apparaît donc pas seulement dans les émissions de Cyril Hanouna. Le public le retrouve sur RMC dans trois émissions différentes dont Les Grosses têtes mais également sur CNews en plus de le voir sur C8.

Karim Zéribi a une histoire rocambolesque

Ce qui doit également faire douter de son intégrité c’est qu’il a eu plusieurs casquettes avant de devenir chroniqueur. En effet, Karim Zéribi a d’abord été footballeur. Il était prêt à rejoindre les rangs des pros avant de voir sa carrière compromise par une blessure. Cela restera un drame dans le vie du chroniqueur de Cyril Hanouna. Passer si prêt du but pour réaliser son rêve aura de quoi déprimer qui que ce soit. Mais puisqu’il faut continuer d’avancer, cela est aussi l’occasion de se forger le caractère.

Karim Zéribi va ensuite postuler pour devenir agent de la SNCF. C’est lors de son engagement en tant qu’agent commercial à al SNCF de Marseille que le jeune homme rejoint un syndicat. Cela sera le début d’une de ses nouvelle passion. Le militantisme syndical et associatif prennent à partir de là du temps dans la vie de Karim Zéribi. Et petit à petit, il parvient à se faire des contacts hauts placés et à se faire une place dans la vie politique. Mais encore une fois, il ne pourra pas continuer de vivre de sa passion. Car il est inquiété par une affaire en 2014 qui va le conduire à sa première mise en examen en 2015.

Des mises en examen à répétition

Ce n’est que trois ans plus tard, en 2018, que Karim Zéribi devient chroniqueur régulier sur le plateau de balance ton post. Cyril Hanouna devait donc connaître les accusations qui pesaient sur ce membre de son équipe. Le jeune homme était suspecté détournement de fond. Fondateur d’association pour promouvoir la diversité, en sa qualité de conseiller municipal, il aurait abusé de la confiance des personnes pour arriver à ses fins. Cette affaire conduisait Karim Zéribi à deux jours de garde à vue avant une mise en examen. Mais il semble que cette histoire n’est toujours pas derrière lui. Car en 2018, il est de nouveau interrogé et sous le coup d’une instruction judiciaire pour les mêmes faits. Et encore du 6 au 8 juillet dernier, à nouveau il se défend des mêmes attaques.

Complot ou récidive, Cyril Hanouna ne s’est pas exprimé

Pour le chroniqueur de Cyril Hanouna, il est victime d’un complot. C’est apparemment ce que l’avocat voulait plaider pour défendre son client. D’après lui, autant de personnes peuvent témoigner qu’il est innocent et autant peuvent témoigner qu’il est coupable. La théorie du complot saura-t-elle sauver le chroniqueur de Cyril Hanouna ? D’autant que c’est un courrier anonyme qui dénonce la première fois les faits reprochés à Karim Zéribi. C’était en 2013 et depuis les attaques perdurent. Il faudra laisser faire la justice pour le savoir. Mais rappelons qu’ile encourt une peine de 5 ans de prison assortie d’une amende de 375 000 euros.

Pour le chroniqueur de Cyril Hanouna, des personnes souhaitent se venger sur son compte. Il s’agirait de personnes qui lui veulent du tord et qui seraient prêtes à mentir pour le voir souffrir. Quoi qu’il en soit, le tribunal saura trancher et il faut espérer que justice soit rendue.