Cyril Hanouna, un “abruti”? Une bêtise qui va surement regretter suite à ses révélations dingues

Ce lundi 23 novembre, dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a révélé qu’il aurait pu produire l’émission Mask Singer, qui connait aujourd’hui un franc succès sur TF1. Explications.

Cyril Hanouna annonce qu’il aurait pu produire “Mask Singer“

Dans Touche pas à mon Poste, Cyril Hanouna est revenu sur les récentes audiences de Mask Singer. L’occasion pour lui de révéler aux chroniqueurs ainsi qu’aux téléspectateurs, qu’il avait été approché pour produire ce show mais qu’il n’avait pas senti le coup :“C’est un format qui cartonne en Corée. Mais mon partenaire et moi, je vous dis la vérité, on a vraiment été des abrutis…” a commencé par dire l’animateur. Il poursuit son propos en expliquant qu’en plus ils étaient les premiers à avoir eu la possibilité de racheter le programme : “Ils sont venus nous voir les gars, ils voulaient nous le vendre à nous, en premiers !”.

Cyril Hanouna (TPMP) regrette de ne pas avoir produit Mask Singer ! https://t.co/3ElB7WRK0M — Actu (@republiquedujap) November 24, 2020

Il faut dire que si Cyril Hanouna et son acolyte n’ont pas accepté de prendre le programme, c’est qu’il ne pensaient pas que ça pouvait faire un carton sur le long terme : “On s’était dit avec mon partenaire, que j’aime beaucoup, que ça pouvait marcher sur une saison, que ça pouvait tenir une deuxième saison, mais pas sur trois saisons. Et comme on pensait à un succès comme Koh-Lanta, comme The Voice, on voulait miser sur une marque qui puisse rester 10 ans à l’antenne”.

Cyril Hanouna regrette de n’avoir pas pu produire le programme

Aujourd’hui, et après une première saison plutôt réussie, “Mak Singer” oscille entre 4 et 5 millions pour la seconde saison. Des scores qui nourrit quelques regrets pour Cyril Hanouna, qui pense avoir loupé l’occasion de produire une marque forte. D’ailleurs, son acolyte pense la même chose : “On s’est encore appelés dimanche matin, et on s’est dit “ça tient quand même pas mal Mask Singer, t’es sûr qu’on n’a pas fait une connerie ?‘” a-t-il déclaré. Mais sans regret, il pourra acheter un autre programme très prochainement.

TPMP : Cyril Hanouna explique pourquoi il a refusé de produire Mask Singer (vidéo)https://t.co/2IF90poHB2 pic.twitter.com/Mbk2Jetd9S — Non Stop Zapping (@NonStopZapping) November 24, 2020

Evidemment, Cyril Hanouna a également expliqué qu’ensuite que TF1 pouvait compter sur sa position de chaîne numéro une en France, pour pouvoir faire une audience minimum. En effet, l’animateur de Touche pas à mon Poste explique que si “Mask Singer” avait été produit pour la chaîne C8 ou W9, le score aurait été beaucoup plus bas et quand on connaît le prix d’une émission, c’était mieux pour eux de ne pas la produire. Voilà qui est dit au moins.