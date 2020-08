Cyril Lignac et Mercotte : terrible nouvelle, le tournage du "Meilleur pâtissier" stoppé à cause d'une très dangereuse découverte !

Alors que les tournages du Meilleur Pâtissier avaient repris durant le mois de juillet, c’est une très mauvaise nouvelle qui vient de tomber pour Cyril Lignac et Mercotte. Ce 6 août, toute l’équipe et tous les candidats ont dû quitter les plateaux pour des raisons sanitaires.

Les tournages qui se réalisent normalement au printemps avaient été interrompus, car la crise de la pandémie avait bien évidemment suspendu toutes les activités sur les chaînes de télévision. C’était donc très heureux que le célèbre chef et Mercotte allaient enfin pouvoir reprendre une nouvelle saison du Meilleur Pâtissier. Mais tout a été mis à l’arrêt immédiatement lorsqu’a été découvert qu’un membre de l’équipe était porteur du covid-19. Par des mesures évidentes de précaution, la production du programme a suspendu toutes ses activités. La direction a immédiatement mis en place une série de dépistages sur toutes les personnes qui avaient été en contact avec le malade. La production BBC Studio France a également fait paraître un communiqué ” Le protocole sanitaire a été mis en place en suivant les recommandations CCHSTT, d’experts en prévention et d’un médecin-conseil, mais ce cas avéré rend préférable une suspension du tournage. Il apparaît nécessaire de procéder à un nouveau dépistage des équipes. La santé de notre personnel et de nos pâtissiers amateurs est notre priorité. La production suivra toutes tes recommandations médicales requises pour prévoir la reprise des tournages dès que possible “. Un gros coup dur pour Cyril Lignac et Mercotte qui se faisaient une joie de nouveau ” pâtisser “.

Alors que comme pour tous les autres restaurateurs, Cyril Lignac avait été dans l’obligation de fermer ses restaurants, il avait été néanmoins présent quotidiennement à l’antenne avec son nouveau concept Tous en cuisine. Une émission quotidienne dans laquelle il proposait de réaliser deux recettes très simples que les téléspectateurs pouvaient reproduire chez eux pas à pas. Un programme qui a connu un tel succès que la chaîne M6 a décidé de le remettre à l’antenne à partir du 24 août. Cyril Lignac a également annoncé qu’il reviendra avec une nouvelle émission à l’antenne. En effet, le chef pâtissier et chef de cuisine sera bientôt sur les écrans avec Mon gâteau est le meilleur de France. Un programme produit par kitchen Factory production, dans lequel il sera accompagné de trois autres juges pour faire le tour de l’Hexagone et trouver les meilleurs gâteaux.

Concernant le Meilleur Pâtissier, il est difficile de dire ce que cet arrêt aura comme conséquence sur cette saison 2020-2021. L’année dernière, le programme avait été lancé aux alentours du 11 septembre 2019 alors que le tournage avait débuté avant l’été. Avec un tel retard accumulé, il semble réellement impossible que l’équipe de production puisse réaliser l’exploit de pouvoir proposer le programme dans les mêmes délais. Ce sera certainement une grande déception pour les pâtissiers amateurs qui avaient hâte de découvrir les nouveaux défis que Mercotte avait inventés pour eux. Ils devront donc encore attendre un peu pour que Cyril Lignac puisse goûter leurs créations en attendant comme chaque fois son verdict sous son regard malicieux. Quant à la présentatrice Julie Vignali, elle devra également attendre pour reprendre les tournages de l’émission qui lui tiennent tant à cœur. À la tête du programme depuis 2017, après que Faustine Bollaert ait quitté l’émission, c’est aujourd’hui Julie Vignali qui a l’honneur d’être l’animatrice de l’une des émissions culinaires qui cartonne le plus en télévision.

Lorsque cet arrêt s’est malheureusement produit, il est difficile de dire où en étaient réellement les tournages. Les autres années, la réalisation de l’intégralité de l’émission prenait entre 6 et 7 semaines à raison de deux jours de tournage par émission. Il est donc compliqué d’estimer si la production du jeu a déjà assez de matière pour pouvoir peut-être déjà diffuser quelques épisodes. Mais il semble quand même improbable d’imaginer mettre un programme à l’antenne sans être certain de pouvoir aller jusqu’à la grande finale. Un programme qui est un véritable carton depuis maintenant plusieurs saisons dans sa version classique, mais également lors des missions spéciales qui ont toujours réussi de gros scores d’audiences. Si à la base, ce sont des amateurs qui tentent d’éblouir Mercotte et Cyril Lignac, il y a également eu des émissions où les candidats étaient des professionnels. D’autres, étaient l’occasion d’inviter des célébrités qui tentaient comme les anonymes de réaliser les meilleures créations sucrées.

Il faudra donc attendre encore quelque temps afin de savoir comment se dérouleront les prochains enregistrements du Meilleur Pâtissier et s’il sera finalement possible pour M6 de pouvoir diffuser le programme cette année. Si évidemment, on pourra imaginer la déception des apprentis pâtissiers et des téléspectateurs, mais aussi de toute l’équipe d’animation, Cyril Lignac lui semble de toute manière avoir énormément de pain sur la planche.

Après la période de confinement, qui l’a obligé à fermer plusieurs de ses entreprises, Cyril Lignac est reparti sur les chapeaux de roue pour s’occuper notamment de ses restaurants parisiens. Avec deux émissions programmées dans les prochaines semaines, l’ex de Sophie Marceau devrait avoir des journées bien chargées. Mais il est vrai, que le Meilleur Pâtissier garde une place spéciale dans son cœur et que sa collaboration avec Mercotte semble vraiment être un délice pour lui.

Voir cette publication sur Instagram Et c’est reparti 💙💛 #lmp9 #tournage #cyrillignac Une publication partagée par Mercotte (@lacuisinedemercotte) le 30 Juin 2020 à 5 :30 PDT

De son côté Mercotte, elle avait publié début juillet un message, toute heureuse, sur son compte Twitter, en annonçant la reprise du Meilleur pâtissier. Elle a partagé des photos des premières journées de tournage de l’émission et se réjouissait de retrouver les ateliers de son célèbre programme. Cyril Lignac, lui avait aimé cette publication et était très heureux qu’ils soient enfin réunis. Une joie de courte durée pour toutes les équipes du Meilleur Pâtissier que l’on devrait néanmoins retrouver dans les prochaines semaines, une fois que toutes les conditions de sécurité seront réunies pour reprendre les enregistrements.

Sans oublier l’inquiétude pour le collaborateur ou le candidat qui était diagnostiqué positif au covid-19. En effet, aucune information n’a été publiée sur l’identité de la personne. Il est également à espérer que d’autres membres de la production ou des candidats ne soient pas tombés malade. Il est donc facile de comprendre que l’arrêt des tournages s’imposait et que malheureusement la production n’avait pas d’autre choix que celui-là.